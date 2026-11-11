खर्च नहीं होता है मेरा बहुत; अनंत सिंह बोले- सब दोस्त करते हैं, कोई थार देते हैं, कोई पंडाल लगवाते हैं

अनंत सिंह ने बेटी शिवांगी की शादी में भारी-भरकम खर्च के सवाल पर कहा कि उनका बहुत अधिक खर्चा नहीं होता है। उनके बहुत दोस्त हैं जो कुछ ना कुछ खर्च कर देते हैं। कोई थार भेज देते हैं तो कोई पंडाल लगवा देते हैं।

बेटी की शादी में खजाना खोलकर खर्च से सुर्खियों में बने बिहार के मोकामा से बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने कहा कि उनका बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होता है। अधिकतर खर्च दोस्त ही करते हैं। कोई थार देते हैं, तो कोई पंडाल लगवा देते हैं। अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की 25 नवंबर को शादी होने वाली है। शादी के दिन अनंत सिंह ने घुड़दौड़ का आयोजन किया है और जीतने वाले को इनाम में थार गाड़ी, मोटरसाइकिल और स्कूटर देंगे। अपने होने वाले दामाद ऋषिकेश कुमार को भी अनंत सिंह 2 करोड़ से ज्यादा की लैंड रोवर डिफेंडर कार गिफ्ट करने जा रहे हैं।

अनंत सिंह ने हाल ही में एबीपी को दिए इंटरव्यू में कहा कि 25 नवंबर को बेटी की शादी है। तैयारी कुछ ज्यादा नहीं है। खाना-पीना होगा, घोड़े की रेस होगी और नाच गाना का कार्यक्रम रखा गया है। शादी में महंगे खर्च पर विधायक ने कहा कि मेहमानों के मनोरंजन के लिए इंतजाम किया गया है।3

सब दोस्त-यार करते हैं, मेरा खर्चा नहीं होता- अनंत सिंह बेटी की शादी में भारी-भरकम खर्च पर अनंत सिंह ने कहा, “खर्चा नहीं होता है, बहुत दोस्त यार हैं। कोई थार भेज देते हैं, कोई शामियाना (टेंट) वाला करवा देते हैं, कोई कुछ कर देते हैं। बहुत दोस्त-यार हैं।”

अनंत की बेटी की शादी में कव्वाली, घुड़दौड़ अनंत सिंह ने कहा कि बेटी शिवांगी की शादी के दिन अपने पैतृक गांव नदवां (बाढ़, जिला पटना) में सुबह 10 बजे से कव्वाली का कार्यक्रम रखा गया है। फिर दोपहर में घुड़दौड़ प्रतियोगिता होगी। घोड़े की रेस में जीतने वाले विजेताओं को इनाम में महिंद्रा थार एसयूवी, बाइक और स्कूटर दिया जाएगा। इसके बाद शाम 5 बजे से प्रोग्राम शुरू हो जाएगा।

दामाद को डिफेंडर, बेटे को BMW गिफ्ट करेंगे अनंत सिंह अनंत सिंह अपने होने वाले दामाद ऋषिकेश कुमार को लैंड रोवर डिफेंडर कार गिफ्ट में देंगे। इसकी कीमत 2 करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है। बेटी की शादी के दिन ही अनंत के बेटे अभिनव का जनेऊ संस्कार भी होगा। इस मौके पर वह बेटे को बीएमडब्ल्यू कार गिफ्ट करने वाले हैं, जिसकी कीमत भी लगभग 1 करोड़ बताई जा रही है।

डिफेंडर भी अनंत सिंह को दोस्तों से मिली? दामाद को डिफेंडर देने के सवाल पर अनंत सिंह ने कहा कि यह दहेज नहीं बल्कि उपहार है। उन्होंने कहा कि दहेज तब होता है जब सामने से मांगा जाता है। बड़ी बेटी की शादी में भी उन्होंने दामाद को लग्जरी कार गिफ्ट की थी। जब उनसे पूछा गया कि डिफेंडर आपने खरीदी, तो कहा कि बहुत दोस्त-यार हैं, दे देते हैं।

10 बीघा जमीन पर पंडाल, 4 लाख लोगों का भोज अनंत सिंह की बेटी की शादी को लेकर नदवां गांव में लगभग 10 बीघा जमीन पर टेंट लगाया गया है। यूपी के मऊ से लोग पंडाल लगाने आए। चर्चा है कि शादी समारोह में बड़ा भोज का आयोजन किया गया है, जिसमें 4 लाख से अधिक लोगों के आने की संभावना है। भोज में करीब 150 पकवान रहेंगे।

जेडीयू से निष्कासित, विधायकी पर खतरा अनंत सिंह को पिछले महीने ही जनता दल यूनाइटेड से निष्कासित कर दिया गया था। बिहार एमएलसी चुनाव में पटना स्नातक सीट पर उन्होंने जेडीयू के टिकट पर लड़े नीरज कुमार का खुलकर विरोध किया था। जेडीयू ने पार्टी से निकालने के बाद विधानसभा स्पीकर से अनंत की विधायकी रद्द करने का भी आग्रह किया है। स्पीकर से अनंत सिंह को नोटिस मिला है, जिसका जवाब उन्होंने अभी तक नहीं दिया है।