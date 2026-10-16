नीतीश को चांदी से तौला, तो लालू राज में मेरे 9 आदमी मरवा दिए थे; अनंत सिंह ने बताई पूरी बात
जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने आरोप लगाया कि लालू यादव ने उन्हें नीतीश के साथ जाने पर बर्बाद करने की धमकी दी थी। जब उन्होंने नीतीश को चांदी के सिक्कों से तौला, तो लालू की सरकार में घर पर एसटीएफ भेजकर उनके 9 लोगों को मरवा दिया गया था।
बिहार के मोकामा से जनता दल यूनाइटेड (JDU) के बाहुबली विधायक अनंत सिंह के 9 मर्डर वाले बयान से सियासत गर्माई हुई है। उन्होंने इस वाकये की पूरी बात बताते हुए राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सुप्रीमो लालू यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अनंत ने 2004 में उनके आवास पर हुई एसटीएफ की छापेमारी का जिक्र करते हुए कहा- मैंने नीतीश कुमार को चांदी के सिक्कों से तौला था, कुछ दिन बाद लालू की सरकार ने पुलिस भेजकर मेरे 9 आदमी को मरवा दिया था।
अनंत सिंह ने शुक्रवार सुबह मीडिया से बातचीत में कहा था कि नीतीश कुमार के लिए उन्होंने कुर्बानी दी है। नीतीश जब कुछ नहीं थे। तब उनके लिए 9 मर्डर कराए यानी अपने 9 लोग मारे गए। उनका यह बयान सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया। कुछ घंटे बाद शुक्रवार शाम में अनंत सिंह फिर मीडिया के सामने आए और पुराने बयान पर फैले कंफ्यूजन को दूर किया।
जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने कहा, "अनंत सिंह ने अपने घर पर हुई एसटीएफ की छापेमारी के दौरान मुठभेड़ में गैंग के कथित सदस्यों के ढेर होने की जानकारी दी।
अनंत सिंह ने कहा कि जब नीतीश कुमार और लालू यादव साथ थे, तो जनता दल से उनके भाई दिलीप सिंह को टिकट मिला था। उसी समय से वह नीतीश के साथ हैं। विधायक ने कहा कि उस समय नीतीश-लालू की पार्टी एक ही थी। बाद में वो अलग हो गए थे। दिलीप सिंह लालू की पार्टी में रह गए थे, हालांकि उन्हें टिकट नीतीश ने ही दिलवाया था।
अनंत सिंह ने दावा किया कि उनके कहने पर ही नीतीश ने बड़े भाई दिलीप सिंह को टिकट दिलवाया था। उन्होंने कहा, “नीतीश जी से रोड पर भेंट हुई थी। उन्होंने कहा थोड़ा मदद कीजिए। हमने कहा भाई को टिकट दे दीजिए। तब से हम नीतीश जी की मदद करते रहे हैं।”
नीतीश और ललन सिंह मनाने आए थे- अनंत सिंह
मोकामा विधायक ने कहा कि जब उन्होंने नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया था। कुछ समय वह लालू यादव के साथ रहे। उस समय नीतीश कुमार और ललन सिंह उनके पास आए थे और वापस साथ आने के लिए कहा था।
लालू ने कहा था बर्बाद कर देंगे- अनंत सिंह
साल 2004 की एसटीएफ रेड का जिक्र करते हुए अनंत सिंह ने कहा, "लालू यादव ने हमसे कहा था मीटिंग में नहीं जाओगे, नहीं तो तुम्हें बर्बाद कर देंगे। हम नीतीश के साथ गए। एसटीएफ आई। हमें गोली लगी। 9 आदमी हमारे मारे गए। बाबूजी (पिता) को सदमा लगा, वो हार्ट अटैक से चल बसे। हमारा बहुत नुकसान हुआ। नीतीश को चांदी के सिक्कों से तौला था। उसके कुछ दिन बाद ही लालू की पार्टी ने पुलिस भेजकर हमारे 9 लोगों को मरवा दिया।"
नीतीश की हमेशा मदद की- मोकामा विधायक
अनंत सिंह ने कहा कि जब नीतीश कुमार कुछ नहीं थे, तब से वह उनकी मदद कर रहे हैं। जब उन्होंने सांसद का चुनाव लड़ा, तब बाढ़ और मोकामा से उन्हें 3 लाख वोट दिलवाए थे। उनसे कभी एक रुपया नहीं लिया, हमेशा उनकी मदद की।
अनंत सिंह बोले- उनकी बात को उलटा समझ गए
दूसरी ओर, 9 मर्डर वाले बयान पर सियासत गर्माने पर अनंत सिंह ने कहा कि उनकी बात को लोग उलटा समझ गए। विधायक बोले, "नीरज कुमार (जेडीयू के एमएलसी प्रत्याशी) ने हमसे पूछा कि हम पार्टी के लिए क्या किए, तो उस पर बोलते हुए हमने कहा था कि नीतीश कुमार के लिए हमने अपने 9 आदमी मर गए।"
अनंत सिंह ने स्पष्ट किया कि उन्होंने किसी की हत्या नहीं करवाई, बल्कि नीतीश के साथ जो उनके लोगों की कुर्बानी हुई, वे उसका जिक्र कर रहे थे।
2004 में अनंत सिंह के घर हुई थी एसटीएफ की रेड
अगस्त 2004 में अनंत सिंह के बाढ़ के लदवां गांव स्थित आवास पर एसटीएफ ने छापेमारी की थी। उस समय अनंत सिंह के गैंग और पुलिसकर्मियों के बीच मुठभेड़ हुई। उसमें अनंत सिंह के 8 समर्थक मारे गए थे। जबकि पुलिस का एक जवान भी शहीद हुआ था। उस समय बिहार में लालू यादव की पार्टी आरजेडी की सरकार थी और राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थीं।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।