नीतीश को चांदी से तौला, तो लालू राज में मेरे 9 आदमी मरवा दिए थे; अनंत सिंह ने बताई पूरी बात

जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने आरोप लगाया कि लालू यादव ने उन्हें नीतीश के साथ जाने पर बर्बाद करने की धमकी दी थी। जब उन्होंने नीतीश को चांदी के सिक्कों से तौला, तो लालू की सरकार में घर पर एसटीएफ भेजकर उनके 9 लोगों को मरवा दिया गया था।

बिहार के मोकामा से जनता दल यूनाइटेड (JDU) के बाहुबली विधायक अनंत सिंह के 9 मर्डर वाले बयान से सियासत गर्माई हुई है। उन्होंने इस वाकये की पूरी बात बताते हुए राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सुप्रीमो लालू यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अनंत ने 2004 में उनके आवास पर हुई एसटीएफ की छापेमारी का जिक्र करते हुए कहा- मैंने नीतीश कुमार को चांदी के सिक्कों से तौला था, कुछ दिन बाद लालू की सरकार ने पुलिस भेजकर मेरे 9 आदमी को मरवा दिया था।

अनंत सिंह ने शुक्रवार सुबह मीडिया से बातचीत में कहा था कि नीतीश कुमार के लिए उन्होंने कुर्बानी दी है। नीतीश जब कुछ नहीं थे। तब उनके लिए 9 मर्डर कराए यानी अपने 9 लोग मारे गए। उनका यह बयान सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया। कुछ घंटे बाद शुक्रवार शाम में अनंत सिंह फिर मीडिया के सामने आए और पुराने बयान पर फैले कंफ्यूजन को दूर किया।

जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने कहा, "अनंत सिंह ने अपने घर पर हुई एसटीएफ की छापेमारी के दौरान मुठभेड़ में गैंग के कथित सदस्यों के ढेर होने की जानकारी दी।

अनंत सिंह ने कहा कि जब नीतीश कुमार और लालू यादव साथ थे, तो जनता दल से उनके भाई दिलीप सिंह को टिकट मिला था। उसी समय से वह नीतीश के साथ हैं। विधायक ने कहा कि उस समय नीतीश-लालू की पार्टी एक ही थी। बाद में वो अलग हो गए थे। दिलीप सिंह लालू की पार्टी में रह गए थे, हालांकि उन्हें टिकट नीतीश ने ही दिलवाया था।

अनंत सिंह ने दावा किया कि उनके कहने पर ही नीतीश ने बड़े भाई दिलीप सिंह को टिकट दिलवाया था। उन्होंने कहा, “नीतीश जी से रोड पर भेंट हुई थी। उन्होंने कहा थोड़ा मदद कीजिए। हमने कहा भाई को टिकट दे दीजिए। तब से हम नीतीश जी की मदद करते रहे हैं।”

नीतीश और ललन सिंह मनाने आए थे- अनंत सिंह

मोकामा विधायक ने कहा कि जब उन्होंने नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया था। कुछ समय वह लालू यादव के साथ रहे। उस समय नीतीश कुमार और ललन सिंह उनके पास आए थे और वापस साथ आने के लिए कहा था।

लालू ने कहा था बर्बाद कर देंगे- अनंत सिंह साल 2004 की एसटीएफ रेड का जिक्र करते हुए अनंत सिंह ने कहा, "लालू यादव ने हमसे कहा था मीटिंग में नहीं जाओगे, नहीं तो तुम्हें बर्बाद कर देंगे। हम नीतीश के साथ गए। एसटीएफ आई। हमें गोली लगी। 9 आदमी हमारे मारे गए। बाबूजी (पिता) को सदमा लगा, वो हार्ट अटैक से चल बसे। हमारा बहुत नुकसान हुआ। नीतीश को चांदी के सिक्कों से तौला था। उसके कुछ दिन बाद ही लालू की पार्टी ने पुलिस भेजकर हमारे 9 लोगों को मरवा दिया।"

नीतीश की हमेशा मदद की- मोकामा विधायक अनंत सिंह ने कहा कि जब नीतीश कुमार कुछ नहीं थे, तब से वह उनकी मदद कर रहे हैं। जब उन्होंने सांसद का चुनाव लड़ा, तब बाढ़ और मोकामा से उन्हें 3 लाख वोट दिलवाए थे। उनसे कभी एक रुपया नहीं लिया, हमेशा उनकी मदद की।

अनंत सिंह बोले- उनकी बात को उलटा समझ गए दूसरी ओर, 9 मर्डर वाले बयान पर सियासत गर्माने पर अनंत सिंह ने कहा कि उनकी बात को लोग उलटा समझ गए। विधायक बोले, "नीरज कुमार (जेडीयू के एमएलसी प्रत्याशी) ने हमसे पूछा कि हम पार्टी के लिए क्या किए, तो उस पर बोलते हुए हमने कहा था कि नीतीश कुमार के लिए हमने अपने 9 आदमी मर गए।"

अनंत सिंह ने स्पष्ट किया कि उन्होंने किसी की हत्या नहीं करवाई, बल्कि नीतीश के साथ जो उनके लोगों की कुर्बानी हुई, वे उसका जिक्र कर रहे थे।