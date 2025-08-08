खचरी है, मोकामा में बढ़िया काम नहीं की; MLA पत्नी नीलम देवी पर ही भड़कने लगे अनंत सिंह

मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह जेल से निकलने के बाद ताबड़तोड़ बयान दे रहे हैं। राजद नेता तेजस्वी यादव के मोकामा से लड़ने पर उनकी जमानत जब्त कराने की चुनौती देने वाले अनंत सिंह ने विधायक पत्नी नीलम देवी के कामकाज को खराब बताया है।

मोकामा के बहुचर्चित विधायक अनंत सिंह जेल से निकलने के बाद ताबड़तोड़ बयानबाजी से चर्चा में लौट आए हैं। सबसे पहले अनंत सिंह ने मोकामा सीट से 2025 का चुनाव खुद ही लड़ने का ऐलान किया। फिर राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता तेजस्वी यादव को चुनौती देने लगे कि वो अगर मोकामा से लड़ते हैं तो जमानत जब्त करा देंगे। अब अनंत सिंह मोकामा से मौजूदा विधायक और अपनी पत्नी नीलम देवी पर ही भड़कने लगे हैं। उन्होंने कहा कि नीलम ने बढ़िया काम नहीं किया है।