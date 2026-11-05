चुनाव में नीरज को तंग करने से अनंत सिंह को संतोष मिला, कहा- बेटी की शादी में उसको छोड़ सबको बुलाएंगे

अनंत सिंह ने कहा कि एमएलसी चुनाव में भले ही नीरज कुमार को जीत मिल गई, लेकिन उन्हें तंग करने में बहुत संतोष मिला। मोकामा विधायक ने कहा कि नीरज को तंग करने के लिए उन्हें किसी ना किसी को समर्थन देना था, इसलिए अनुज सिंह को सपोर्ट किया।

जनता दल यूनाइटेड (JDU) से निष्कासित बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने कहा कि बिहार विधान परिषद चुनाव में जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार को तंग करने से उन्हें संतोष मिला। उन्होंने यह भी कहा कि 25 नवंबर को होने वाली अपनी बेटी शिवांगी में शादी में वह नीरज को छोड़ सबको बुलाएंगे। अनंत सिंह ने स्पष्ट किया कि एमएलसी चुनाव में उन्होंने सिर्फ नीरज का विरोध किया था, जेडीयू का कभी विरोध नहीं किया और ना ही पार्टी के खिलाफ एक शब्द बोला। पटना स्नातक सीट से जेडीयू उम्मीदवार नीरज कुमार की जीत पर उन्होंने किसी बात का अफसोस नहीं है।

अनंत सिंह ने एमएलसी चुनाव में पटना स्नातक सीट से जेडीयू के टिकट पर लड़े नीरज कुमार का खुलकर विरोध किया था। इसी विरोध के चलते उन्होंने प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी के कैंडिडेट अनुज सिंह को समर्थन दिया था। हालांकि, अनुज चुनाव हारे और तीसरे नंबर पर रहे थे। नीरज जीतकर लगातार चौथी बार एमएलसी बन गए। चुनाव नतीजों से पहले ही जेडीयू ने मोकामा विधायक अनंत सिंह को पार्टी से निष्कासित कर दिया और उनकी विधायकी रद्द करने के लिए स्पीकर को लेटर लिख दिया।

नीरज को छोड़ सबको बेटी की शादी में बुलाएंगे अनंत सिंह अनंत सिंह ने हाल ही में यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को दिए इंटरव्यू में कहा कि उनका कोई विरोधी नहीं है। सभी लोगों को वह अपनी बेटी की शादी में बुलाएंगे। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि नीरज कुमार को वह अपनी बेटी की शादी में आमंत्रित नहीं करेंगे। विधायक ने कहा कि नीरज को छोड़ सबको बुलाएंगे। एमएलसी चुनाव के दौरान भी अनंत सिंह ने कहा था कि पूरी दुनिया में उनका सिर्फ एक ही दुश्मन है, जिसका नाम नीरज कुमार है। अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी 25 नवंबर को होगी। इसके लिए उनके पैतृक गांव नदवां में भव्य तैयारियां की जा रही हैं।

अनंत सिंह बोले- हार का अफसोस नहीं, नीरज को तंग करने के लिए अनुज को समर्थन दिया विधान परिषद चुनाव में जेडीयू कैंडिडेट नीरज कुमार का विरोध करने और अनुज सिंह की हार पर अनंत सिंह ने कहा, "पटना एमएलसी में हार का अफसोस नहीं है। नीरज हमको तंग किया तो हमको हरा थोड़े ना दिया। तंग करता है। हम भी तंग किए। हमको इसका संतोष है। नीरज को हराना था। किसी को खोज के हम खड़ा हो गए। जन सुराज पार्टी के अनुज सिंह को प्रशांत किशोर के लिए समर्थन नहीं दिए। हमको तो नीरज का विरोध करना था। किसी ना किसी पार्टी के लिए प्रचार करना था। उसी को कर दिए।"

अनंत सिंह ने कहा कि उनकी ना कभी प्रशांत किशोर और ना ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से से बात हुई। वह सिर्फ अपनी पार्टी (जेडीयू) के नेता के बारे में जानते थे। जेडीयू के निष्कासित होने के बाद पार्टी से ना ही किसी का फोन आया और ना ही उन्होंने किसी को किया। मोकामा विधायक ने कहा कि अभी वह अपनी बेटी की शादी की तैयारियों में व्यस्त हैं।