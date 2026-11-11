अनंत सिंह का एक डायलॉग समधी का फेवरिट, बोले- जोड़ी भगवान ने बनाई, साफगोई भाई
मोकामा विधायक अनंत सिंह के समधी बन रहे रणविजय सिंह को बेटे ऋषिकेश के होने वाले ससुर की साफगोई भा गई। रिश्ता तय होने के सवाल पर रणविजय ने कहा कि जोड़ी भगवान ने बना दी। समधी को अनंत सिंह का एक डायलॉग बहुत पसंद है।
मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह की छोटी बेटी शिवांगी सिंह के होने वाले पति ऋषिकेश कुमार के पिता रणविजय सिंह को समधी अनंत सिंह की साफगोई, सादगी और शालीनता भा गई। बिहटा में बहू शिवांगी सिंह के लिए बने नए घर में गृह प्रवेश से पहले रणविजय ने कई यू-ट्यूबर्स को इंटरव्यू दिया और कहा कि अनंत सिंह की बेटी से बेटे का रिश्ता होने से परिवार, गांव और इलाके के लोग सम्मानित महसूस कर रहे हैं। रणविजय सिंह ने बताया कि शादी की तैयारी बड़े पैमाने पर चल रही है और उनका बेटा ऋषिकेश अमेरिका से बिहटा आ चुका है। उन्होंने बताया कि बेटा एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है, जबकि बेटी डॉक्टरी पढ़ रही है।
रणविजय सिंह ने अनंत सिंह की बेटी से रिश्ता कैसे हुआ पूछने पर कहा कि यह जोड़ी तो भगवान ने ही बना दी थी। उन्होंने कहा कि उनके पास जब इस रिश्ते की पेशकश हुई तो उन्होंने फौरन हां कर दी। रणविजय सिंह से जब पूछा गया कि उनकी होने वाली बहू शिवांगी सिंह से बातचीत हुई है तो वो बोले शिवांगी पढ़ी-लिखी लड़की है और दिल्ली से एमबीए की हैं। रणविजय सिंह ने शिवांगी के काम पर ज्यादा जानकारी देने से मना करते हुए कहा कि शादी के बाद बेटा और बहू तय करेंगे कि दोनों कहां रहेंगे या क्या करेंगे।
अनंत सिंह के होने वाले दामाद ऋषिकेश के पिता रणविजय सिंह सीआरपीएफ के अफसर हैं और बेटे को शादी के तोहफे में मिलने वाली डिफेंडर कार के बारे में मीडिया से ही जानकारी मिलने की बात कही। उन्होंने कहा कि बहू के लिए उन्होंने भी नया घर बनवाया है। अनंत सिंह से मुलाकात के अनुभवों पर रणविजय सिंह ने कहा कि विधायक की साफगोई, सादगी और शालीनता से वो बहुत प्रभावित हुए। जब रणविजय सिंह से अनंत सिंह के लगातार वायरल होते रहे इंटरव्यू को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनके जैसा सटीक हाजिरजवाब आदमी उन्होंने अपने जीवन में नहीं देखा है। रणविजय सिंह से जब एक यू-ट्यूबर ने पूछा कि अनंत सिंह का कोई एक डायलॉग जो उन्हें बहुत पसंद हो तो समधी ने कहा- बढ़िया… वो जिस तरह से बढ़िया बोलते हैं, बहुत अच्छा लगता है।
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बता दें कि अनंत सिंह की छोटी बेटी शिवांगी सिंह और रणविजय सिंह के बेटे ऋषिकेश कुमार की 25 नवंबर को शादी है। बारात बिहटा से लदमा गांव जाएगी, जहां राजसी शादी के इंतजाम चल रहे हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस शादी में लाखों लोग पहुंचेंगे, जिनके भोज के लिए कई बीघे में पंडाल बनवाया जा रहा है। 20 नवंबर को तिलक समारोह है, जिसके लिए अनंत सिंह लड़के वालों के पास जाएंगे। 25 नवंबर को शाम में शिवांगी की शादी से पहले दोपहर में अनंत सिंह और नीलम देवी के छोटे बेटे अभिनव कुमार का जनेऊ कार्यक्रम भी है।