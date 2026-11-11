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अनंत सिंह का एक डायलॉग समधी का फेवरिट, बोले- जोड़ी भगवान ने बनाई, साफगोई भाई

By Ritesh Verma
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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मोकामा विधायक अनंत सिंह के समधी बन रहे रणविजय सिंह को बेटे ऋषिकेश के होने वाले ससुर की साफगोई भा गई। रिश्ता तय होने के सवाल पर रणविजय ने कहा कि जोड़ी भगवान ने बना दी। समधी को अनंत सिंह का एक डायलॉग बहुत पसंद है।

Anant Singh Samdhi Ranvijay Singh
अनंत सिंह, नीलम देवी के साथ होने वाले दामाद ऋषिकेश कुमार और समधी रणविजय सिंह (फाइल फोटो कोलाज)

मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह की छोटी बेटी शिवांगी सिंह के होने वाले पति ऋषिकेश कुमार के पिता रणविजय सिंह को समधी अनंत सिंह की साफगोई, सादगी और शालीनता भा गई। बिहटा में बहू शिवांगी सिंह के लिए बने नए घर में गृह प्रवेश से पहले रणविजय ने कई यू-ट्यूबर्स को इंटरव्यू दिया और कहा कि अनंत सिंह की बेटी से बेटे का रिश्ता होने से परिवार, गांव और इलाके के लोग सम्मानित महसूस कर रहे हैं। रणविजय सिंह ने बताया कि शादी की तैयारी बड़े पैमाने पर चल रही है और उनका बेटा ऋषिकेश अमेरिका से बिहटा आ चुका है। उन्होंने बताया कि बेटा एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है, जबकि बेटी डॉक्टरी पढ़ रही है।

रणविजय सिंह ने अनंत सिंह की बेटी से रिश्ता कैसे हुआ पूछने पर कहा कि यह जोड़ी तो भगवान ने ही बना दी थी। उन्होंने कहा कि उनके पास जब इस रिश्ते की पेशकश हुई तो उन्होंने फौरन हां कर दी। रणविजय सिंह से जब पूछा गया कि उनकी होने वाली बहू शिवांगी सिंह से बातचीत हुई है तो वो बोले शिवांगी पढ़ी-लिखी लड़की है और दिल्ली से एमबीए की हैं। रणविजय सिंह ने शिवांगी के काम पर ज्यादा जानकारी देने से मना करते हुए कहा कि शादी के बाद बेटा और बहू तय करेंगे कि दोनों कहां रहेंगे या क्या करेंगे।

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अनंत सिंह के होने वाले दामाद ऋषिकेश के पिता रणविजय सिंह सीआरपीएफ के अफसर हैं और बेटे को शादी के तोहफे में मिलने वाली डिफेंडर कार के बारे में मीडिया से ही जानकारी मिलने की बात कही। उन्होंने कहा कि बहू के लिए उन्होंने भी नया घर बनवाया है। अनंत सिंह से मुलाकात के अनुभवों पर रणविजय सिंह ने कहा कि विधायक की साफगोई, सादगी और शालीनता से वो बहुत प्रभावित हुए। जब रणविजय सिंह से अनंत सिंह के लगातार वायरल होते रहे इंटरव्यू को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनके जैसा सटीक हाजिरजवाब आदमी उन्होंने अपने जीवन में नहीं देखा है। रणविजय सिंह से जब एक यू-ट्यूबर ने पूछा कि अनंत सिंह का कोई एक डायलॉग जो उन्हें बहुत पसंद हो तो समधी ने कहा- बढ़िया… वो जिस तरह से बढ़िया बोलते हैं, बहुत अच्छा लगता है।

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बता दें कि अनंत सिंह की छोटी बेटी शिवांगी सिंह और रणविजय सिंह के बेटे ऋषिकेश कुमार की 25 नवंबर को शादी है। बारात बिहटा से लदमा गांव जाएगी, जहां राजसी शादी के इंतजाम चल रहे हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस शादी में लाखों लोग पहुंचेंगे, जिनके भोज के लिए कई बीघे में पंडाल बनवाया जा रहा है। 20 नवंबर को तिलक समारोह है, जिसके लिए अनंत सिंह लड़के वालों के पास जाएंगे। 25 नवंबर को शाम में शिवांगी की शादी से पहले दोपहर में अनंत सिंह और नीलम देवी के छोटे बेटे अभिनव कुमार का जनेऊ कार्यक्रम भी है।

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Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा पत्रकारिता में 25 साल से अलग-अलग भूमिका में अखबार, टीवी और डिजिटल में काम कर चुके हैं। दैनिक जागरण के साथ बिहार में 5 साल तक जिला स्तर की प्रशासनिक और क्राइम रिपोर्टिंग करने के बाद रीतेश ने आईआईएमसी, दिल्ली में दाखिला लेकर पत्रकारिता की पढ़ाई की। एक साल के अध्ययन ब्रेक के बाद रीतेश ने विराट वैभव से दोबारा काम शुरू किया। फिर दैनिक भास्कर में देश-विदेश का पेज देखा। आज समाज में पहले पन्ने पर काम किया। बीबीसी हिन्दी के साथ आउटसाइड कंट्रीब्यूटर के तौर पर जुड़े। अखबारों के बाद रीतेश ने स्टार न्यूज के जरिए टीवी मीडिया में कदम रखा। रीतेश ने टीवी चैनलों में रिसर्च डेस्क पर लंबे समय तक काम किया है और देश-दुनिया के विषयों पर तथ्यपरक जानकारी सहयोगियों को आगे इस्तेमाल के लिए मुहैया कराई है। सहारा समय और इंडिया न्यूज में भी रीतेश रिसर्च का काम करते रहे। इंडिया न्यूज की पारी के दौरान वो रिसर्च के साथ-साथ चैनल की वेब टीम के हेड बने और इनखबर न्यूज पोर्टल को बतौर संपादक शुरू किया। लाइव हिन्दुस्तान के साथ एडिटर- न्यू इनिशिएटिव के तौर पर पिछले 6 साल से जुड़े रीतेश फिलहाल उत्तर प्रदेश और बिहार की खबरों और दोनों राज्यों की टीम को देखते हैं। और पढ़ें
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