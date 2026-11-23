अनंत सिंह ने कहा कि पंडाल में तीन-दिन काम नहीं हो सका तो हो सकता है कि उसमें कुछ 19-20 रह जाए लेकिन उससे कोई लेनादेना नहीं है। लेकिन खाना-पीना और घोड़ा का दौड़ इत्यादि कार्यक्रम खूब होगा। सभी कलाकार आएंगे।

बिहार में मोकामा से विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की होने वाली शादी काफी चर्चा में है। इस शाही शादी में बनने वाले व्यंजन से लेकर पंडाल और मेहमानों की लिस्ट तक लगातार चर्चा में हैं। विधायक अनंत सिंह की बेटी की शादी में घुड़दौड़ का भी कार्यक्रम है। हालांकि, पिछले 2-3 दिनों से बाढ़ में मौसम ने अचानक करवट ले ली थी और रह-रहकर हो रही बूंदाबांदी तथा बारिश की वजह से घुड़दौड़ में खलल पड़ने की संभावना जताई जाने लगी थी। हालांकि, सोमवार को पटना से सटे बाढ़ में धूप निकली जिसके बाद अब इस बात की संभावना है कि 25 नवंबर को होने वाली शादी में घुड़दौड़ का आय़ोजन होगा। बेटी की शादी की तैयारियों में व्यस्त विधायक अनंत सिंह ने भी मीडिया से बातचीत में कहा कि सब काम होगा और घुड़दौड़ भी होगा।

अनंत सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा, ‘जितनी बारिश हुई है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे सबकुछ था वैसे ही होगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जैसा प्रोग्राम है वैसा ही रहेगा।’ अनंत सिंह ने आगे कहा कि पंडाल में तीन-दिन काम नहीं हो सका तो हो सकता है कि उसमें कुछ 19-20 रह जाए लेकिन उससे कोई लेनादेना नहीं है। लेकिन खाना-पीना और घोड़ा का दौड़ इत्यादि कार्यक्रम खूब होगा। सभी कलाकार आएंगे। मोकामा विधायक ने कहा कि लोगों ने बारिश होता देखा तो मोबाइल पर डाल दिया कि घोड़े का रेस नहीं होगा। लेकिन हमने वहां आदमी भेज कर चेक करवाया है और घुड़दौड़ एकदम आराम से होगा। बालू की जरुरत भी होगी तो उसमें भी हमको दिक्कत नहीं है।