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दिली ख्वाहिश है कि नीतीश के बेटा मुख्यमंत्री बनें, बोले अनंत सिंह- निशांत सीएम मटेरियल

Mar 26, 2026 11:35 am ISTNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, नालंदा
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निशांत कुमार को मुख्यमंत्री मटेरियल बताते हुए अनंत सिंह ने कहा कि वो अच्छे पढ़े-लिखे हैं। उनमें कई गुण हैं। पिता वाला कोई तो गुण होगा। पिता के पास आज तक एक अंगूठी तक नहीं है तो कुछ तो गुण रहेगा।

दिली ख्वाहिश है कि नीतीश के बेटा मुख्यमंत्री बनें, बोले अनंत सिंह- निशांत सीएम मटेरियल

नीतीश कुमार के बाद बिहार का अगला मुख्यमत्री कौन होगा? अभी इसपर संशय बरकरार है। इस बीच जनता दल (यूनाइटेड) के मोकामा से विधायक अनंत सिंह ने कहा है कि उनकी दिली ख्वाहिश है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत बिहार के मुख्यमंत्री बनें। अनंत सिंह ने नालंदा में पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह बातें कही। अनंत सिंह ने कहा कि वो पहली बार नालंदा में आए हैं। पूरे बिहार में विकास हो रहा है। अनंत सिंह ने कहा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसके बारे में पक्के तौर पर कोई नहीं बता सकता है। कोई किसी को कहता है तो कोई किसी और को कहता है। लेकिन जो मुख्यमंत्री बनाएगा उसी को सिर्फ पता है।

इस दौरान जब पत्रकारों ने अनंत सिंह से पूछा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन बने, इसे लेकर उनकी दिली ख्वाहिश क्या है? तब इसपर अनंत सिंह ने कहा नीतीश कुमार के बेटे निशांत। आगे निशांत कुमार को मुख्यमंत्री मटेरियल बताते हुए अनंत सिंह ने कहा कि वो अच्छे पढ़े-लिखे हैं। उनमें कई गुण हैं। पिता वाला कोई तो गुण होगा। पिता के पास आज तक एक अंगूठी तक नहीं है तो कुछ तो गुण रहेगा। यहां अनंत सिंह ने एक बार फिर दोहराया कि अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। अनंत सिंह ने कहा कि उनके बाल-बच्चे जनता की सेवा करेंगे और आगे चुनाव लड़ेंगे।

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अनंत सिंह पूर्व विधायक पप्पू खान के आवास पर मीडिया से मुखातिब थे। मोकामा विधायक ने निशांत कुमार की तारीफ में कहा कि नीतीश कुमार के बाद अगर कोई मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे योग्य उम्मीदवार है तो वह निशांत कुमार ही हैं। उनका स्वभाव अपने पिता की तरह है।

जमानत पर बाहर आए हैं अनंत सिंह

आपको बता दें कि पटना उच्च न्यायालय ने मोकामा विधानसभा क्षेत्र से सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड (जदयू) विधायक अनंत सिंह को दुलारचंद हत्याकांड मामले में जमानत दे दी थी। न्यायमूर्ति आर. पी. मिश्रा ने कुछ शर्तों के साथ अनंत सिंह को जमानत दी थी और उन्हें आगाह किया था कि इस मामले के गवाहों को डराने या धमकाने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए।

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अदालत ने स्पष्ट किया था कि किसी भी परिस्थिति में गवाहों को परेशान नहीं किया जाए। न्यायाधीश ने यह भी चेतावनी दी कि यदि डराने-धमकाने की कोई सूचना मिलती है, तो ट्रायल कोर्ट से मिली उनकी जमानत कभी भी रद्द की जा सकती है। उच्च न्यायालय के इस आदेश के बाद आवश्यक कागजी कार्रवाई और अन्य औपचारिकताएं पूरी होने के बाद अनंत सिंह जेल से रिहा हुए थे।

उल्लेखीय है कि जन सुराज पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता दुलारचंद यादव की हत्या विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान मोकामा टाल क्षेत्र में कर दी गई थी। बाद में बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान अनंत सिंह को मोकामा स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया गया था। इस मामले के बाद अनंत सिंह बेउर केंद्रीय कारागार में बंद थे।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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