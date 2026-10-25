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नीतीश जी खत्म हो गए, पार्टी खत्म हो गया; अनंत सिंह ने कहा जेडीयू का भविष्य भी खत्म

By Nishant Nandan
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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अनंत सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार ने ही पार्टी बनाई थी लेकिन अब वो खत्म हो गए हैं और पार्टी भी खत्म हो गई है। जदयू से निकाले जाने के बाद अनंत सिंह पार्टी पर जमकर बरसे हैं। अनंत सिंह ने जदयू के भविष्य पर भी अपनी बात रखी है।  

anant singh and nitish kumar
अनंत सिंह और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार (फाइल फोटो)

जेडीयू से निकाले जाने के बाद मोकमा विधायक अनंत सिंह पार्टी पर खूब गरज रहे हैं। वो ताल ठोक कर कह रहे हैं कि उन्हें पार्टी से निकाले जाने का कोई गम नहीं और वो उनके निकाले जाने के बाद अब औकात का पता चल जाएगा। JDU को लेकर बेहद ही तल्ख अंदाज में अनंत सिंह भले ही मीडिया में बयान दे रहे हों लेकिन अनंत सिंह नीतीश कुमार को लेकर कठोर लफ्जों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अनंत सिंह ने यह जरूर कहा है कि नीतीश जी खत्म हो गए, पार्टी खत्म हो गया। अब जेडीयू का भविष्य भी खत्म है।

अनंत सिंह ने कहा है कि यह पार्टी नीतीश कुमार की थी लेकिन वो खुद नहीं रहे। तो अब है कौन पार्टी में। जो हमको निकाला है उसने पार्टी के लिए क्या योगदान दिया है। वो कौन करम का है। हम तो कहते हैं कि निकाल दें। नीतीश कुमार अब नहीं हैं ना। नीतीश कुमार की पार्टी थी, अब खत्म हो गई। अब तो पार्टी ही खत्म हो गया। 10 सीट आने में आफत हो जाएगा।

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6 साल के लिए JDU पार्टी से निकाले जाने पर विधायक अनंत सिंह ने कहा, “जनता मालिक है। जो कार्रवाई हुई है अच्छी हुई है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी नीतीश कुमार की थी वे नहीं हैं तो पार्टी में कौन है?...मैं कह रहा हूं कि निकाल दें। अब नीतीश कुमार नहीं हैं तो पार्टी खत्म हो गई। इनको 10 सीट आने में भी आफत होगी...मैं अपनी पार्टी बनाऊंगा... मैं पार्टी के पास टिकट मांगने नहीं गया था पार्टी ने बुलाकर मुझे टिकट दिया। जदयू का भविष्य खत्म है। मेरी नीतीश कुमार से कोई दूरी नहीं है। वे बीमार रहते हैं।”

इधर अनंत सिंह को पार्टी से निकाले जाने पर JDU नेता राजीव रंजन ने कहा, "अगर हमारी पार्टी की परंपरा को देखें तो पार्टी अनुशासन से ऊपर कोई नहीं होता है। विधान परिषद चुनाव के दौरान आनंत सिंह की गतिविधियों को पार्टी ने देखा और उसके आधार पर यह स्पष्ट हो गया था कि उन्होंने स्थापित मूल्यों के विपरीत आचरण किया। यह पार्टी अनुशासन के दायरे में आता है। इसीलिए 10वीं अनुसूची के अंतर्गत उनकी सदस्यता को रद्द करने की सिफारिश की गई। उनको 6 वर्षों के लिए निष्कासित किया गया।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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