नीतीश जी खत्म हो गए, पार्टी खत्म हो गया; अनंत सिंह ने कहा जेडीयू का भविष्य भी खत्म

अनंत सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार ने ही पार्टी बनाई थी लेकिन अब वो खत्म हो गए हैं और पार्टी भी खत्म हो गई है। जदयू से निकाले जाने के बाद अनंत सिंह पार्टी पर जमकर बरसे हैं। अनंत सिंह ने जदयू के भविष्य पर भी अपनी बात रखी है।

जेडीयू से निकाले जाने के बाद मोकमा विधायक अनंत सिंह पार्टी पर खूब गरज रहे हैं। वो ताल ठोक कर कह रहे हैं कि उन्हें पार्टी से निकाले जाने का कोई गम नहीं और वो उनके निकाले जाने के बाद अब औकात का पता चल जाएगा। JDU को लेकर बेहद ही तल्ख अंदाज में अनंत सिंह भले ही मीडिया में बयान दे रहे हों लेकिन अनंत सिंह नीतीश कुमार को लेकर कठोर लफ्जों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अनंत सिंह ने यह जरूर कहा है कि नीतीश जी खत्म हो गए, पार्टी खत्म हो गया। अब जेडीयू का भविष्य भी खत्म है।

अनंत सिंह ने कहा है कि यह पार्टी नीतीश कुमार की थी लेकिन वो खुद नहीं रहे। तो अब है कौन पार्टी में। जो हमको निकाला है उसने पार्टी के लिए क्या योगदान दिया है। वो कौन करम का है। हम तो कहते हैं कि निकाल दें। नीतीश कुमार अब नहीं हैं ना। नीतीश कुमार की पार्टी थी, अब खत्म हो गई। अब तो पार्टी ही खत्म हो गया। 10 सीट आने में आफत हो जाएगा।

6 साल के लिए JDU पार्टी से निकाले जाने पर विधायक अनंत सिंह ने कहा, “जनता मालिक है। जो कार्रवाई हुई है अच्छी हुई है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी नीतीश कुमार की थी वे नहीं हैं तो पार्टी में कौन है?...मैं कह रहा हूं कि निकाल दें। अब नीतीश कुमार नहीं हैं तो पार्टी खत्म हो गई। इनको 10 सीट आने में भी आफत होगी...मैं अपनी पार्टी बनाऊंगा... मैं पार्टी के पास टिकट मांगने नहीं गया था पार्टी ने बुलाकर मुझे टिकट दिया। जदयू का भविष्य खत्म है। मेरी नीतीश कुमार से कोई दूरी नहीं है। वे बीमार रहते हैं।”