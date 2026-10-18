निशांत कुमार पार्टी के मालिक हैं..., नीरज के लिए वोट मांगने पर बोले अनंत सिंह; संजय झा पर क्या बोले MLA

पटना में पत्रकारों से बातचीत में जद(यू) विधायक अनंत सिंह ने एमएलसी चुनाव पर कहा कि सबकी जमानत जब्त करा देंगे। युवाओं का भी पूरा साथ मिल रहा है। अनंत सिंह ने अब कहा कि निशांत कुमार पार्टी के मालिक हैं, कहीं भी जा सकते हैं। संजय झा पर भी विधायक ने अपनी बात रखी है।

बिहार में 8 सीटों पर होने वाले एमएलसी चुनाव से पहले जनता दल (यूनाइटेड) के विधायक अनंत सिंह काफी चर्चा में है। इस चुनाव में मोकामा विधायक अनंत सिंह पार्टी लाइन के खिलाफ खुलकर सामने आए हैं। वो पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से ना सिर्फ जन सुराज के प्रत्याशी अनुज सिंह का समर्थन कर रहे हैं बल्कि जद(यू) प्रत्याशी नीरज सिंह पर लगातार हमले भी कर रहे हैं। अभी हाल ही में अनंत सिंह ने यह भी कहा था कि निशांत कुमार को नीरज कुमार के लिए चुनाव प्रचार में नहीं जाना चाहिए। अनंत सिंह के बगावती तेवर पर पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा था कि यह सब कुछ पार्टी देख रही है और पार्टी के संज्ञान में है। अब एक बार फिर अनंत सिंह ने निशांत कुमार और संजय झा पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।

पटना में पत्रकारों से बातचीत में जद(यू) विधायक अनंत सिंह ने एमएलसी चुनाव पर कहा कि सबकी जमानत जब्त करा देंगे। युवाओं का भी पूरा साथ मिल रहा है। जनता के आशीर्वाद में कोई कमी नहीं है। हमारे हिसाब से किसी की भी जमानत नहीं बचेगी। जब अनंत सिंह से पूछा गया कि निशांत कुमार नीरज कुमार के प्रचार में जा रहे हैं? तब इसपर निशांत कुमार को लेकर अनंत सिंह ने कहा कि वो पार्टी के मालिक हैं, कहीं भी जा सकते हैं। निशांत लगातार नीरज कुमार को जिताने के लिए काम कर रहे हैं तो कौन गलत कर रहे हैं,अपना पार्टी में कर रहे हैं। हमारे और नीरज में लड़ाई है, हम खिलाफ कर रहे हैं। वो भी पार्टी में हैं हम भी पार्टी में हैं।

संजय झा पर क्या बोले अनंत सिंह… पत्रकारों ने जब अनंत सिंह से पूछा कि संजय झा ने कहा है कि पार्टी सबकुछ देख रही है और समय आने दीजिए सब फैसला होगा? इस सवाल के जवाब में संजय झा पर अनंत सिंह ने कहा कि तो जिस दिन फैसला होगा, तुम लोग भी देख लोगे। हम पहले से कैसे बता दें कि क्या फैसला होगा। जिस दिन होगा उस दिन क्या फैसला होगा इ त तुम ना बूझेगा।

बता दें कि इससे पहले जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा था कि विधान परिषद चुनाव के संबंध में हम लोगों के पास जो फीडबैक है, आठों सीटों पर एनडीए समर्थित उम्मीदवार बड़े अंतर से चुनाव जीतेंगे। पटना में भी एनडीए के दोनों उम्मीदवार, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से नीरज कुमार और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से नवल किशोर यादव बड़े मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। वे शनिवार को पत्रकारों से बात कर रहे थे। संजय झा ने कहा था कि राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में जितने बड़े पैमाने पर काम हुए हैं, और हो रहे हैं, उनका बड़ा प्रभाव समाज में दिख रहा है।