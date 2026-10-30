दुलारचंद केस में नीरज फंसाया, केस दिल्ली ले गया; अनंत सिंह सरेंडर करेंगे, कहा- कोर्ट का सम्मान
जेडीयू से निकाले गए मोकामा विधायक अनंत सिंह ने आरोप लगाया है कि दुलारचंद यादव हत्याकांड में उन्हें जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने फंसाया। उन्होंने कहा कि पटना हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद नीरज ही केस सुप्रीम कोर्ट ले गए। अनंत का कहना है कि वह कोर्ट का सम्मान करते हैं और सरेंडर करेंगे।
दुलारचंद यादव मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट से सरेंडर कर जेल जाने का आदेश आने के बाद बिहार के मोकामा से बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने जनता दल यूनाइटेड (JDU) के एमएलसी नीरज कुमार पर फंसाने का आरोप लगाया है। अनंत सिंह को इस केस में 1 दिसंबर तक आत्मसमर्पण करने की मोहलत दी गई है। मोकामा विधायक ने कहा कि वह सरेंडर करेंगे और जेल जाएंगे। उन्हें कोर्ट पर पूरा भरोसा है और दावा किया कि कोर्ट से उन्हें जमानत भी मिलेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि नीरज कुमार ने ही उन्हें दुलारचंद यादव मर्डर केस में फंसाया, पटना हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई तो वह केस दिल्ली ले गए।
जेडीयू से निष्कासित विधायक अनंत सिंह ने शुक्रवार को पटना में मीडिया से बातचीत में कहा, "हम सरेंडर होंगे, कोर्ट माननीय है, कोर्ट से हमें फिर जमानत मिलेगी, हमें न्यायालय पर भरोसा है, पहले भी था और आज भी है। पिछले साल विधानसभा चुनाव के समय हुए दुलारचंद यादव हत्याकांड पर बोलेते हुए उन्होंने कहा, "नीरज कुमार ने पहले इस केस में मेरा नाम 3 किलोमीटर दूर डलवाया था। 6 महीने में जब जमानत हो गई, तो नीरज केस लेकर दिल्ली चला गया। हमें इस बात का पता ही नहीं चला। ना ही कोई नोटिस मिला। जब नीरज का विरोध किया, तो सुप्रीम कोर्ट के केस का पता चला।"
अनंत सिंह ने कहा कि विधान परिषद चुनाव में उन्होंने जेडीयू का विरोध नहीं किया था, सिर्फ नीरज का विरोध किया। उन्होंने कहा, “नीरज के विरोध करने के कारण ही सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ, यह हम नहीं मानते हैं। हम नहीं मानते कि सरकार ने यह केस करवाया है, बल्कि नीरज ने खुद यह करवाया।”
बिहार चुनाव के दौरान हुई थी दुलारचंद यादव की हत्या
पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान मोकामा से जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी और तत्कालीन जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह का काफिला आमने-सामने हो गया था। तभी पीयूष के समर्थन में प्रचार कर रहे बाहुबली दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई थी। अनंत सिंह और उनके समर्थकों पर हत्या का आरोप लगा था।
अनंत सिंह जेल में रहते मोकामा से चुनाव जीते, फिर जमानत मिली
मोकामा में मतदान से पहले ही अनंत सिंह को जेल जाना पड़ा था। उन्होंने जेल में रहकर ही मोकामा से चुनाव जीता और फिर विधायक बने थे। फिर मार्च 2026 में उन्हें पटना हाईकोर्ट से अनंत सिंह को जमानत मिल गई और वे जेल से बाहर आए थे। इसी बीच उन्हें जमानत दिए जाने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की गई, जिसपर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने उन्हें सरेंडर करने का आदेश दिया है।
MLC चुनाव में नीरज का विरोध करने पर अनंत सिंह जेडीयू से निकाले गए
हाल ही में हुए बिहार विधान परिषद चुनाव में पटना स्नातक सीट से लड़े जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार का मोकामा विधायक अनंत सिंह ने खुलकर विरोध किया। अनंत ने नीरज के खिलाफ जन सुराज पार्टी से लड़े अनुज सिंह का समर्थन किया। इस कारण अनंत सिंह को जेडीयू से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। पार्टी ने उनकी विधायकी रद्द करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को भी पत्र लिखा है। अनंत के विरोध के बावजूद नीरज पटना स्नातक सीट से एमएलसी चुनाव जीतने में कामयाब रहे।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।