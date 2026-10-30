दुलारचंद केस में नीरज फंसाया, केस दिल्ली ले गया; अनंत सिंह सरेंडर करेंगे, कहा- कोर्ट का सम्मान

जेडीयू से निकाले गए मोकामा विधायक अनंत सिंह ने आरोप लगाया है कि दुलारचंद यादव हत्याकांड में उन्हें जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने फंसाया। उन्होंने कहा कि पटना हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद नीरज ही केस सुप्रीम कोर्ट ले गए। अनंत का कहना है कि वह कोर्ट का सम्मान करते हैं और सरेंडर करेंगे।

दुलारचंद यादव मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट से सरेंडर कर जेल जाने का आदेश आने के बाद बिहार के मोकामा से बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने जनता दल यूनाइटेड (JDU) के एमएलसी नीरज कुमार पर फंसाने का आरोप लगाया है। अनंत सिंह को इस केस में 1 दिसंबर तक आत्मसमर्पण करने की मोहलत दी गई है। मोकामा विधायक ने कहा कि वह सरेंडर करेंगे और जेल जाएंगे। उन्हें कोर्ट पर पूरा भरोसा है और दावा किया कि कोर्ट से उन्हें जमानत भी मिलेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि नीरज कुमार ने ही उन्हें दुलारचंद यादव मर्डर केस में फंसाया, पटना हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई तो वह केस दिल्ली ले गए।

जेडीयू से निष्कासित विधायक अनंत सिंह ने शुक्रवार को पटना में मीडिया से बातचीत में कहा, "हम सरेंडर होंगे, कोर्ट माननीय है, कोर्ट से हमें फिर जमानत मिलेगी, हमें न्यायालय पर भरोसा है, पहले भी था और आज भी है। पिछले साल विधानसभा चुनाव के समय हुए दुलारचंद यादव हत्याकांड पर बोलेते हुए उन्होंने कहा, "नीरज कुमार ने पहले इस केस में मेरा नाम 3 किलोमीटर दूर डलवाया था। 6 महीने में जब जमानत हो गई, तो नीरज केस लेकर दिल्ली चला गया। हमें इस बात का पता ही नहीं चला। ना ही कोई नोटिस मिला। जब नीरज का विरोध किया, तो सुप्रीम कोर्ट के केस का पता चला।"

अनंत सिंह ने कहा कि विधान परिषद चुनाव में उन्होंने जेडीयू का विरोध नहीं किया था, सिर्फ नीरज का विरोध किया। उन्होंने कहा, “नीरज के विरोध करने के कारण ही सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ, यह हम नहीं मानते हैं। हम नहीं मानते कि सरकार ने यह केस करवाया है, बल्कि नीरज ने खुद यह करवाया।”

बिहार चुनाव के दौरान हुई थी दुलारचंद यादव की हत्या पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान मोकामा से जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी और तत्कालीन जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह का काफिला आमने-सामने हो गया था। तभी पीयूष के समर्थन में प्रचार कर रहे बाहुबली दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई थी। अनंत सिंह और उनके समर्थकों पर हत्या का आरोप लगा था।

अनंत सिंह जेल में रहते मोकामा से चुनाव जीते, फिर जमानत मिली मोकामा में मतदान से पहले ही अनंत सिंह को जेल जाना पड़ा था। उन्होंने जेल में रहकर ही मोकामा से चुनाव जीता और फिर विधायक बने थे। फिर मार्च 2026 में उन्हें पटना हाईकोर्ट से अनंत सिंह को जमानत मिल गई और वे जेल से बाहर आए थे। इसी बीच उन्हें जमानत दिए जाने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की गई, जिसपर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने उन्हें सरेंडर करने का आदेश दिया है।