अनंत सिंह ने लालू की बताकर नीतीश की कार से भेजा, चकमा देकर बीवी से करवाया था समर्थन

मोकामा के विधायक अनंत सिंह ने खुलासा किया है कि फरवरी 2024 में नीतीश कुमार सरकार के बहुमत परीक्षण में उन्होंने चकमा देकर राजद की विधायक पत्नी नीलम देवी से एनडीए का समर्थन करवा दिया था।

मोकामा के चर्चित विधायक अनंत सिंह ने अब जाकर खुलासा किया है कि 2024 में नीतीश कुमार की सरकार के बहुमत परीक्षण के दौरान उन्होंने कैसे चकमा देकर तब आरजेडी की एमएलए रहीं अपनी पत्नी नीलम देवी से एनडीए का समर्थन करवा दिया था। तब एके 47 बरामदी केस में जेल में सजा काट रहे अनंत सिंह ने दावा किया है कि नीलम ने नीतीश कुमार सरकार का समर्थन करने से यह कहकर मना कर दिया था कि वह लालू यादव और राष्ट्रीय जनता दल से गद्दारी नहीं करेगी। फिर अनंत सिंह ने घरेलू सहयोगियों को नीलम को झांसा देने का तरीका समझाया और उन लोगों ने लालू यादव की कार बताकर नीलम देवी को नीतीश कुमार कैंप की गाड़ी से विधानसभा भेज दिया। सिंह ने बताया कि नीलम को सदन के अंदर जाकर ही यह समझ आया कि उनके सरकार के साथ खड़ा रहने और नीतीश के पक्ष में वोट करने की व्यवस्था की गई है।

अनंत सिंह ने यू-ट्यूब चैनल लाइव सिटीज को एक इंटरव्यू में तब मोकामा की राजद विधायक रहीं पत्नी नीलम देवी के पलटकर नीतीश सरकार के साथ जाने के अंदर का खेल बताया। उन्होंने कहा- ‘नीलम देवी तैयार नहीं हुई थीं। कहीं कि गद्दारी नहीं करेंगे। नौकर को सिखा दिए कि दस्तखत करा दो लालू वाला से। दोनों का गाड़ी लग गया। नौकरी को बता दिए कि नीतीश जी वाला गाड़ी को लालू जी वाला गाड़ी बता देना। नीलम नीतीश जी वाली गाड़ी में चढ़ गईं। वहां लोग लगा दिए थे कि उनको बता देना कि अपनी जमात (एनडीए) ये है। वो जानती-पहचानती नहीं थी किसी को। जब अंदर गई तब उसको पता चला कि हमसे क्या करवा दिया सब। उसको पता नहीं था। बोली थी कि गद्दारी नहीं करेंगे। हम लोग झूठ-सच बोलकर उससे करवा (सरकार का समर्थन) दिए।’

भाजपा के गायब विधायकों का पता अनंत सिंह ने दिया था, जिससे बची नीतीश सरकार! विश्वासमत परीक्षण में विपक्ष के बहिष्कार के बीच नीतीश सरकार ने 129 विधायकों के समर्थन से अपना बहुमत साबित किया था। 243 सदस्यों की विधानसभा में सरकार को बचाने के लिए 122 के समर्थन की जरूरत थी। अनंत सिंह ने उस दौर को याद करते हुए कहा- ‘सरकार तेजस्वी यादव का बन जाता। गायब भाजपा विधायकों का पता हम बताए। जेल में किस्सा सुने कि कल यह सब होगा। वह किस्सा हम अशोक चौधरी को बताए। वो सम्राट चौधरी को बताए। अंदर-बाहर का सिपाही बात कर रहा था। उसी में हम सुने। हम वहीं थे। हम अशोक चौधरी को कहे कि आपकी सरकार जाएगी। हमको जानकारी मिल गई थी लापता विधायक कहां हैं। सिपाही सब बता रहा था, जो हम सुने। वही अशोक चौधरी को बता दिए।’

आपको याद दिला दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में नीलम देवी कांग्रेस के टिकट पर मुंगेर सीट से जेडीयू के मौजूदा केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ गई थीं। 17 अगस्त 2019 को अनंत सिंह के गांव लदमा में उनके घर पर आईपीएस लिपि सिंह के नेतृत्व में रेड मारकर एके 47 वगैरह बरामद किया गया था। इसी केस में 14 जून 2022 को ट्रायल कोर्ट ने उनको 10 साल की सजा सुनाई थी। नीतीश कुमार के महागठबंधन छोड़कर एनडीए में लौटने के बाद फ्लोर टेस्ट के समय अनंत सिंह बेऊर जेल में बंद थे। 12 फरवरी 2024 को नीतीश ने बहुमत साबित कर दिया था, जिस दौरान राजद के तीन विधायक प्रह्लाद यादव, नीलम देवी और चेतन आनंद ने तेजस्वी यादव का साथ छोड़कर नीतीश कुमार का साथ दिया था। उसी साल 14 अगस्त 2024 को हाईकोर्ट ने अनंत सिंह को एके 47 केस से बरी कर दिया और फिर उनकी रिहाई हो गई।