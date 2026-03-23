अनंत सिंह की रिहाई का इंतजार जारी, कोर्ट का आदेश अभी तक बेउर जेल नहीं पहुंचा है, शाम तक संभावना
Anant Singh News: हाईकोर्ट से चार दिन पहले बेल ले चुके मोकामा विधायक अनंत सिंह की रिहाई सोमवार की शाम तक हो सकती है। समर्थकों ने दोपहर तक जेल से छूटने की उम्मीद जताई थी, लेकिन अभी रिहाई का आदेश पहुंचा नहीं है।
Anant Singh News: जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के नेता और मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह की जेल से रिहाई सोमवार की शाम तक हो सकती है। दुलारचंद यादव हत्याकांड में चार दिन पहले पटना हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद कानूनी औपचारिकता पूरी करने में समय लग रहा है। बेउर जेल में बंद अनंत सिंह कोर्ट से रिहाई का आदेश पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। अनंत के समर्थकों ने उनके ही फेसबुक पेज पर पोस्ट डालकर उम्मीद जताई थी कि जेल से छूटकर वह दोपहर 2 बजे के बाद पटना में अपने आवास पर पहुंच जाएंगे। अनंत सिंह के जेल से छूटने से पहले उनके आवास पर हजारों लोगों के लिए मिठाई और भोजन बनाने के काम में दर्जनों कारीगर लगे हैं। अनंत सिंह के समर्थकों ने मंगलवार को उनके पटना से बड़हिया जाने और इस दौरान रास्ते में रोड शो का भी ऐलान कर रखा है। फेसबुक पोस्ट के मुताबिक अनंद सिंह बड़हिया के प्रसिद्ध महारानी स्थान में पूजा-पाठ करेंगे।
अनंत सिंह को विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान से पहले दुलारचंद यादव की हत्या के केस में पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। 30 अक्टूबर को चुनाव प्रचार के दौरान अनंत सिंह और जन सुराज पार्टी के कैंडिडेट पीयूष प्रियदर्शी के समर्थक मोकामा टाल में भिड़ गए थे, जिस दौरान दुलारचंद की हत्या हो गई थी। मोकामा टाल के पुराने दबंग रहे दुलारचंद यादव पीयूष का प्रचार कर रहे थे।
अनंत सिंह ने जेल में रहकर विधानसभा चुनाव जीत लिया था। अनंत सिंह ने मोकामा के बाहुबली पूर्व सांसद सूरजभान सिंह की पूर्व सांसद पत्नी वीणा देवी को पराजित कर फिर से विधानसभा जाने का रास्ता बनाया था। उनसे पहले उनकी पत्नी नीलम देवी मोकामा की विधायक थीं। नीलम देवी राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के टिकट पर 2020 का चुनाव जीती थीं, लेकिन 2024 में सीएम नीतीश कुमार के महागठबंधन से निकलकर एनडीए में लौटने के बाद बहुमत परीक्षण के दौरान सत्ता पक्ष के साथ हो गई थीं।
अनंत सिंह पिछले साल भी एक गोलीबारी केस में गिरफ्तार होने के बाद कई महीने जेल में रहे थे। जब जेल से निकले थे, तभी ऐलान कर दिया था कि 2025 का चुनाव वो खुद लडे़ंगे। अनंत सिंह ने कहा था कि उनकी पत्नी ने जनता का काम ठीक से नहीं किया है, इसलिए वो सेवा करने के लिए खुद ही लड़ेंगे। अनंत सिंह इससे पहले भी कई बार जेल जा चुके हैं और मुकदमों के खत्म होने के बाद या जमानत पर छूटते रहे हैं।