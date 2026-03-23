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अनंत सिंह की रिहाई का इंतजार जारी, कोर्ट का आदेश अभी तक बेउर जेल नहीं पहुंचा है, शाम तक संभावना

Mar 23, 2026 04:39 pm ISTRitesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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Anant Singh News: हाईकोर्ट से चार दिन पहले बेल ले चुके मोकामा विधायक अनंत सिंह की रिहाई सोमवार की शाम तक हो सकती है। समर्थकों ने दोपहर तक जेल से छूटने की उम्मीद जताई थी, लेकिन अभी रिहाई का आदेश पहुंचा नहीं है।

अनंत सिंह की रिहाई का इंतजार जारी, कोर्ट का आदेश अभी तक बेउर जेल नहीं पहुंचा है, शाम तक संभावना

Anant Singh News: जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के नेता और मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह की जेल से रिहाई सोमवार की शाम तक हो सकती है। दुलारचंद यादव हत्याकांड में चार दिन पहले पटना हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद कानूनी औपचारिकता पूरी करने में समय लग रहा है। बेउर जेल में बंद अनंत सिंह कोर्ट से रिहाई का आदेश पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। अनंत के समर्थकों ने उनके ही फेसबुक पेज पर पोस्ट डालकर उम्मीद जताई थी कि जेल से छूटकर वह दोपहर 2 बजे के बाद पटना में अपने आवास पर पहुंच जाएंगे। अनंत सिंह के जेल से छूटने से पहले उनके आवास पर हजारों लोगों के लिए मिठाई और भोजन बनाने के काम में दर्जनों कारीगर लगे हैं। अनंत सिंह के समर्थकों ने मंगलवार को उनके पटना से बड़हिया जाने और इस दौरान रास्ते में रोड शो का भी ऐलान कर रखा है। फेसबुक पोस्ट के मुताबिक अनंद सिंह बड़हिया के प्रसिद्ध महारानी स्थान में पूजा-पाठ करेंगे।

अनंत सिंह को विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान से पहले दुलारचंद यादव की हत्या के केस में पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। 30 अक्टूबर को चुनाव प्रचार के दौरान अनंत सिंह और जन सुराज पार्टी के कैंडिडेट पीयूष प्रियदर्शी के समर्थक मोकामा टाल में भिड़ गए थे, जिस दौरान दुलारचंद की हत्या हो गई थी। मोकामा टाल के पुराने दबंग रहे दुलारचंद यादव पीयूष का प्रचार कर रहे थे।

अनंत सिंह ने जेल में रहकर विधानसभा चुनाव जीत लिया था। अनंत सिंह ने मोकामा के बाहुबली पूर्व सांसद सूरजभान सिंह की पूर्व सांसद पत्नी वीणा देवी को पराजित कर फिर से विधानसभा जाने का रास्ता बनाया था। उनसे पहले उनकी पत्नी नीलम देवी मोकामा की विधायक थीं। नीलम देवी राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के टिकट पर 2020 का चुनाव जीती थीं, लेकिन 2024 में सीएम नीतीश कुमार के महागठबंधन से निकलकर एनडीए में लौटने के बाद बहुमत परीक्षण के दौरान सत्ता पक्ष के साथ हो गई थीं।

अनंत सिंह पिछले साल भी एक गोलीबारी केस में गिरफ्तार होने के बाद कई महीने जेल में रहे थे। जब जेल से निकले थे, तभी ऐलान कर दिया था कि 2025 का चुनाव वो खुद लडे़ंगे। अनंत सिंह ने कहा था कि उनकी पत्नी ने जनता का काम ठीक से नहीं किया है, इसलिए वो सेवा करने के लिए खुद ही लड़ेंगे। अनंत सिंह इससे पहले भी कई बार जेल जा चुके हैं और मुकदमों के खत्म होने के बाद या जमानत पर छूटते रहे हैं।

अनंत सिंह के पटना आवास पर इंतजार कर रहे समर्थकों के लिए भोज का प्रबंध

Anant Singh Residence Bhoj 01
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Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा पत्रकारिता में 25 साल से अलग-अलग भूमिका में अखबार, टीवी और डिजिटल में काम कर चुके हैं। दैनिक जागरण के साथ बिहार में 5 साल तक जिला स्तर की प्रशासनिक और क्राइम रिपोर्टिंग करने के बाद रीतेश ने आईआईएमसी, दिल्ली में दाखिला लेकर पत्रकारिता की पढ़ाई की। एक साल के अध्ययन ब्रेक के बाद रीतेश ने विराट वैभव से दोबारा काम शुरू किया। फिर दैनिक भास्कर में देश-विदेश का पेज देखा। आज समाज में पहले पन्ने पर काम किया। बीबीसी हिन्दी के साथ आउटसाइड कंट्रीब्यूटर के तौर पर जुड़े। अखबारों के बाद रीतेश ने स्टार न्यूज के जरिए टीवी मीडिया में कदम रखा। रीतेश ने टीवी चैनलों में रिसर्च डेस्क पर लंबे समय तक काम किया है और देश-दुनिया के विषयों पर तथ्यपरक जानकारी सहयोगियों को आगे इस्तेमाल के लिए मुहैया कराई है। सहारा समय और इंडिया न्यूज में भी रीतेश रिसर्च का काम करते रहे। इंडिया न्यूज की पारी के दौरान वो रिसर्च के साथ-साथ चैनल की वेब टीम के हेड बने और इनखबर न्यूज पोर्टल को बतौर संपादक शुरू किया। लाइव हिन्दुस्तान के साथ एडिटर- न्यू इनिशिएटिव के तौर पर पिछले 6 साल से जुड़े रीतेश फिलहाल उत्तर प्रदेश और बिहार की खबरों और दोनों राज्यों की टीम को देखते हैं। और पढ़ें
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