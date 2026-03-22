अनंत सिंह की जेल से रिहाई की तारीख आ गई? दर्शन-पूजन, स्वागत, दावत सबका प्लान सेट हो गया

सोमवार को अनंत सिंह सलाखों से बाहर आ सकते हैं। पटना में उनके समर्थकों का जुटना शुरू हो गया है। अनंत सिंह के करीबियों से मिली जानकारी के मुताबिक वह सोमवार को दोपहर बाद बेऊर जेल से बाहर आ जाएंगे।

Anant Singh Release from Beur Jail: मोकामा विधायक(बाहुबली) अनंत सिंह को चार महीने तक आदर्श बेऊर जेल में पटना में बंद रहने के बाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। दुलारचंद यादव हत्या कांड में जेल से रिहाई का रास्ता साफ होने के बाद उनके समर्थकों को बाहर आने का इंतजार है। खबर है कि सोमवार को अनंत सिंह सलाखों से बाहर आ सकते हैं। इस सूचना के बाद पटना में उनके समर्थकों का जुटना शुरू हो गया है। हालांकि, कोर्ट से उनकी रिहाई को लेकर कोई पत्र खबर लिखे जाने तक नहीं पहुंचा है। अनंत सिंह के करीबियों से मिली जानकारी के मुताबिक वह सोमवार को दोपहर बाद बाहर आ जाएंगे। नेता के भव्य स्वागत में समर्थकों की तैयारी जारी है। पटना से मोकामा तक दावत की तैयारी भी पूरी है।

अनंत सिंह के करीबियों ने बताया है कि जेल से छूटने के बाद विधायक बड़हिया स्थित देवी स्थान जाएंगे जहां पूजन दर्शन करेंगे। सोमवार दो बजे बाद उनके निकलने की बात कही जा रही है। वे पटना में 1 मॉल रोड स्थित आवास पर पहुंचेंगे। अगले दिन यानी मंगलवार को क्षेत्र के लोगों से मिलने जाएंगे। विधायक बनने के बाद वे पहली बार मोकामा जा रहे हैं। इसे देखते हुए स्वागत और दावत की भव्य तैयारी है। रास्ते में कार्यकर्ता जगह-जगह उनका स्वागत करने को तैयार हैं। सूत्रों के मुताबिक अनंत सिंह के क्षेत्र में मिठाई बनाई जा रही है। अपने चहेते विधायक के बाहर आने पर समर्थक जश्न मनाने की तैयारी में हैं। पटना और बख्तियारपुर मार्ग पर समर्थकों की भीड़ जुटने की संभावना के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन सतर्क है।

मोकामा विधानसभा सीट से जेडीयू उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे अनंत सिंह को 1 नवम्बर की रात को गिरफ्तार किया गया था। 2 नवम्बर को कोर्ट के आदेश पर उन्हें बेऊर जेल भेज दिया गया। चुनाव प्रचार के दौरान मोकामा टाल में जन सुराज प्रत्याशी का समर्थन दे रहे राजद के करीबी दुलारचंद्र यादव की हत्या हो गई थी। घटना के समय अनंत सिंह का काफिला गुजर रहा था। परिजनों ने अनंत सिंह पर हत्या करवाने का आरोप लगाया। इस घटना के बाद बिहार में सियासी बवाल मच गया। सरकार के दबाव में अनंत सिंह ने सरेंडर की तैयारी कर ली थी। पटना पुलिस के वरीय अधिकारी आधी रात को अनंत सिंह के मोकामा आवास पर पहुंच गए। उन्होंने दो समर्थकों के साथ गिरफ्तारी दे दी। जेल में रहते अनंत सिंह चुनाव जीत गए। चार माह बाद वे जेल से बाहर आ रहे हैं।