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अनंत सिंह की जेल से रिहाई की तारीख आ गई? दर्शन-पूजन, स्वागत, दावत सबका प्लान सेट हो गया

Mar 22, 2026 08:33 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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सोमवार को अनंत सिंह सलाखों से बाहर आ सकते हैं। पटना में उनके समर्थकों का जुटना शुरू हो गया है। अनंत सिंह के करीबियों से मिली जानकारी के मुताबिक वह सोमवार को दोपहर बाद बेऊर जेल से बाहर आ जाएंगे।

अनंत सिंह की जेल से रिहाई की तारीख आ गई? दर्शन-पूजन, स्वागत, दावत सबका प्लान सेट हो गया

Anant Singh Release from Beur Jail: मोकामा विधायक(बाहुबली) अनंत सिंह को चार महीने तक आदर्श बेऊर जेल में पटना में बंद रहने के बाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। दुलारचंद यादव हत्या कांड में जेल से रिहाई का रास्ता साफ होने के बाद उनके समर्थकों को बाहर आने का इंतजार है। खबर है कि सोमवार को अनंत सिंह सलाखों से बाहर आ सकते हैं। इस सूचना के बाद पटना में उनके समर्थकों का जुटना शुरू हो गया है। हालांकि, कोर्ट से उनकी रिहाई को लेकर कोई पत्र खबर लिखे जाने तक नहीं पहुंचा है। अनंत सिंह के करीबियों से मिली जानकारी के मुताबिक वह सोमवार को दोपहर बाद बाहर आ जाएंगे। नेता के भव्य स्वागत में समर्थकों की तैयारी जारी है। पटना से मोकामा तक दावत की तैयारी भी पूरी है।

अनंत सिंह के करीबियों ने बताया है कि जेल से छूटने के बाद विधायक बड़हिया स्थित देवी स्थान जाएंगे जहां पूजन दर्शन करेंगे। सोमवार दो बजे बाद उनके निकलने की बात कही जा रही है। वे पटना में 1 मॉल रोड स्थित आवास पर पहुंचेंगे। अगले दिन यानी मंगलवार को क्षेत्र के लोगों से मिलने जाएंगे। विधायक बनने के बाद वे पहली बार मोकामा जा रहे हैं। इसे देखते हुए स्वागत और दावत की भव्य तैयारी है। रास्ते में कार्यकर्ता जगह-जगह उनका स्वागत करने को तैयार हैं। सूत्रों के मुताबिक अनंत सिंह के क्षेत्र में मिठाई बनाई जा रही है। अपने चहेते विधायक के बाहर आने पर समर्थक जश्न मनाने की तैयारी में हैं। पटना और बख्तियारपुर मार्ग पर समर्थकों की भीड़ जुटने की संभावना के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन सतर्क है।

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मोकामा विधानसभा सीट से जेडीयू उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे अनंत सिंह को 1 नवम्बर की रात को गिरफ्तार किया गया था। 2 नवम्बर को कोर्ट के आदेश पर उन्हें बेऊर जेल भेज दिया गया। चुनाव प्रचार के दौरान मोकामा टाल में जन सुराज प्रत्याशी का समर्थन दे रहे राजद के करीबी दुलारचंद्र यादव की हत्या हो गई थी। घटना के समय अनंत सिंह का काफिला गुजर रहा था। परिजनों ने अनंत सिंह पर हत्या करवाने का आरोप लगाया। इस घटना के बाद बिहार में सियासी बवाल मच गया। सरकार के दबाव में अनंत सिंह ने सरेंडर की तैयारी कर ली थी। पटना पुलिस के वरीय अधिकारी आधी रात को अनंत सिंह के मोकामा आवास पर पहुंच गए। उन्होंने दो समर्थकों के साथ गिरफ्तारी दे दी। जेल में रहते अनंत सिंह चुनाव जीत गए। चार माह बाद वे जेल से बाहर आ रहे हैं।

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अनंत सिंह ने कोर्ट के आदेश पर 16 मार्च को राज्यसभा चुनाव में विधानसभा पहुंचकर वोट भी डाला। बेऊर जेल से भारी सुरक्षा के बीच उन्हें विधानसभा लाया गया। तभी अनंत सिंह ने दावा किया था कि जल्द जेल से बाहर निकलेंगे। तीन दिनों के बाद ही 19 मार्च को उन्हें कोर्ट से बेल मिल गया। हालांकि, कोर्ट ने शर्त लगाई है कि अनंत सिंह या उनके समर्थक दुलारचंद्र यादव या उनके परिजनों व समर्थकों को धमकी देते हैं तो बेल रद्द हो जाएगा।

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Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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