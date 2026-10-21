ना बीमार हैं, ना बुखार है; नीरज कुमार की तबीयत पर तंज कस बोले अनंत सिंह- नाटक कर रहे हैं

अब अनंत सिंह ने पटना के मेदांता अस्पताल में भर्ती जदयू के विधान पार्षद प्रत्याशी नीरज कुमार के स्वास्थ्य पर तंज कसा है। अनंत सिंह ने कहा है कि नीरज कुमार ना बीमार हैं और ना उनको बुखार है। जदयू विधायक ने कहा कि नीरज कुमार नाटक कर रहे हैं।

बिहार MLC चुनाव से पहले अनंत सिंह औऱ नीरज कुमार के बीच बढ़ी तल्खी इस वक्त काफी चर्चा में है। अब मोकामा से जदयू विधायक अनंत सिंह ने पटना के मेदांता अस्पताल में इलाज करा रहे नीरज कुमार की तबीयत पर तंज कसा है। अनंत सिंह ने कहा है कि नीरज कुमार ना तो बीमार हैं और ना ही उन्हें बुखार है वो नाटक कर रहे हैं। इतना ही नहीं अनंत सिंह ने नीतीश कुमार पर भी अपनी बात रखी और कहा नीतीश कुमार को इस चुनाव से कोई मतलब नहीं है और वो किसी के तरफ नहीं हैं।

पटना में पत्रकारों से बातचीत में अनंत सिंह ने कहा, 'ना बीमार हैं, ना बुखार है, कुछ नहीं है...अपना उनका नाटक है। बूथ पर जो कार्यकर्ता जाता है काम करने के लिए उसको पैसा दिया जाता है लेकिन उनको अब देना नहीं पड़ेगा कि भाई बीमार हैं, बीमार हैं। ये उ सब दिन करते हैं। जब अनंत सिंह ने पूछा गया कि नीरज कुमार अस्पताल में भर्ती हैं? इसपर अनंत सिंह ने कहा कि ये बताइए कि वो अस्पताल में किस दिन भर्ती नहीं रहते हैं। कह तो रहे हैं कि वो कल ही वोट मांगने जाएंगे।

इसके बाद जब अनंत सिंह से नीतीश कुमार को लेकर सवाल किया गया कि क्या नीतीश कुमार नीरज कुमार का समर्थन नहीं कर रहे हैं? इसपर अनंत सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार सबके उस्ताद और गुरु हैं। उनको ये सब चुनाव से कोई मतलब नहीं है। हम भी पार्टी में हैं और नीरज भी पार्टी में हैं। नीतीश कुमार ने इसमें कोई मतलब नहीं रखा है। जनता मालिक है, भगवान है। वो जिसको वोट देगी वो ही जितेगा। नीतीश कुमार ना तो मेरे तरफ हैं और ना ही उसके तरफ...वो किसी तरफ नहीं हैं। उनका कहना है कि जो जैसा किया है, वैसा पाएगा। जनता इस बार नीरज कुमार का नाटक नहीं चलने देगी। हमने 18 साल से उनका नाटक देखा है।

सम्राट चौधरी गए थे अस्पताल बता दें कि इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को जय प्रभा मेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जाकर विधान पार्षद नीरज कुमार का हालचाल जाना और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की थी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उपस्थित चिकित्सकों से बातचीत कर उनके स्वास्थ्य के स्थिति की जानकारी ली और बेहतर इलाज करने के निर्देश दिए थे। इस दौरान उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी एवं वरिष्ठ चिकित्सक उपस्थित थे।

नीरज कुमार का विरोध कर रहे अनंत सिंह बता दें कि बिहार विधानपरिषद के द्विवार्षिक चुनाव से कुछ दिन पहले जनता दल-यूनाइटेड (जद-यू) के विधान पार्षद नीरज कुमार की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सूत्रों के अनुसार, 59-वर्षीय नीरज कुमार को सोमवार देर रात बेचैनी हुई, जिसके बाद उन्हें यहां मेदांता अस्पताल ले जाया गया था। सूत्रों के मुताबिक हृदय रोग से पीड़ित नीरज कुमार की हालत स्थिर बताई गई है।

पूर्व मंत्री नीरज कुमार पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से लगातार चौथी बार विधान परिषद पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इस सप्ताह शुक्रवार को विधानपरिषद के आठ निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव होने हैं। जद(यू) प्रमुख एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुराने वफादार माने जाने वाले नीरज कुमार को इस बार कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। मोकामा के विधायक अनंत कुमार सिंह की खुली बगावत ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं।