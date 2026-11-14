अनंत सिंह छठ पर अक्षरा सिंह के घर पहुंचे, खरना प्रसाद लिया; एक्ट्रेस को बेटी की शादी में बुलाया
विधायक अनंत सिंह ने भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह के घर पहुंचकर छठ पूजा का खरना प्रसाद लिया। अनंत सिंह ने अक्षरा को अपनी बेटी शिवांगी की 25 नवंबर को होने वाली शादी में आने का न्योता दिया है।
बिहार के मोकामा से बाहुबली विधायक अनंत सिंह शनिवार को छठ पूजा के मौके पर भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह के घर पहुंचे। उन्होंने अक्षरा के पटना स्थित घर पर खरना प्रसाद ग्रहण किया। मोकामा विधायक कुछ देर एक्ट्रेस के घर बैठे और परिवार के लोगों से बात की। इस दौरान अक्षरा सिंह के पिता विपिन इंद्रजीत सिंह भी मौजूद रहे। अनंत सिंह ने अपनी बेटी शिवांगी की 25 नवंबर को होने वाली शादी में अक्षरा सिंह को आमंत्रित भी किया।
अक्षरा सिंह के घर पर मीडिया से बातचीत में अनंत सिंह ने कहा कि वह छठ का प्रसाद खाने आए थे। प्रसाद खाकर जा रहे हैं। विधायक ने कहा कि उन्होंने अक्षरा सिंह को बेटी की शादी में निमंत्रण दिया है और वह आएंगी। अनंत ने वहां मौजूद पत्रकारों से भी कहा कि सभी लोग 25 नवंबर को शादी में आएं। किसी का कार्ड गलती से छूट गया तो माफ करें।
मोकामा विधायक ने कहा कि शादी में निमंत्रण के लिए किसी कार्ड की जरूरत नहीं है। वहां कोई सिनेमा नहीं है, जो टिकट दिखाना होगा। शादी में सब लोग आएंगे। किसी कार्ड की जरूरत नहीं है। अनंत सिंह ने लोगों को छठ महापर्व की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि व्यस्तता के चलते वह इस बार छठ पर सभी को जगह नहीं जा रहे हैं, सिर्फ एक-दो जगह आए हैं।
अनंत सिंह को छठ का न्योता देने गई थीं अक्षरा
मशहूर भोजपुरी सिंगर एवं एक्ट्रेस अक्षरा सिंह पटना में छठ पूजा के मौके पर खास आयोजन कर रही हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, पूर्व सीएम नीतीश कुमार एवं लालू प्रसाद यादव से लेकर कई मंत्रियों और नेताओं को छठ पर अपने यहां बुलाया है। उन्होंने मोकामा विधायक अनंत सिंह को भी छठ पूजा का न्योता दिया था। अक्षरा बीते 5 नवंबर को अनंत सिंह के आवास पर उनसे मुलाकात की थी। इस दौरान विधायक से आशीर्वाद लेते उनका फोटो सोशल मीडिया पर शेयर हुआ था।
अनंत सिंह की बेटी की 25 नवंबर को शादी, नदवां में शाही आयोजन
जनता दल यूनाइटेड (JDU) से पिछले महीने निष्कासित किए गए विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की 25 नवंबर को शादी है। पटना जिले के बाढ़ में स्थित उनके पैतृक गांव नदवां में शादी को लेकर शाही तैयारियां की जा रही हैं। अनंत की बेटी की शादी में लगभग 4 लाख लोगों के आने के दावे किए जा रहे हैं। शादी के दिन कव्वाली, घुड़दौड़ और डांस कार्यक्रम आदि आयोजन रखे गए हैं। बेटी की शादी में महंगे खर्च को लेकर अनंत सिंह सुर्खियों में बने हुए हैं। वह अपने होने वाले दामाद ऋषिकेश कुमार को 2-3 करोड़ की लैंड रोवर डिफेंडर गाड़ी भी गिफ्ट करेंगे।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।