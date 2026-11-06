Anant Singh LIVE: अनंत सिंह का शक्ति प्रदर्शन, प्रयागराज जा रहे, बिहार से यूपी तक तूफानी रोड शो

एमएलसी चुनाव के दौरान मोकामा के विधायक अनंत सिंह के रोड शो की फाइल फोटो

Anant Singh LIVE: बाढ़ के बाहुबली और मोकामा के विधायक अनंत सिंह पटना से प्रयागराज के रास्ते में आरा पहुंच गए हैं। आरा में समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया और जेसीबी से फूल भी बरसाए। आरा में अनंत सिंह के समर्थकों ने छोटे सरकार जिंदाबाद और ब्रह्मेश्वर मुखिया अमर रहें के नारे लगाए हैं। ब्रह्मेश्वर मुखिया रणवीर सेना के संस्थापक थे और भूमिहार समाज में उनकी बड़ी कद्र है। अनंत सिंह प्रयागराज के दोस्त पप्पू सलमान के न्योते पर सड़क मार्ग से जा रहे हैं। प्रयागराज के रास्ते में बिहटा, आरा, बक्सर, मोहनिया, चंदौली, वाराणसी, औराई समेत कई जगह उनके स्वागत में समर्थकों ने इंतजाम कर रखा है। अनंत सिंह का कहीं भाषण नहीं होना है, लेकिन रास्ते में हर जगह रुककर फूल-माला लेना और लोगों का हाल-चाल पूछना शामिल है। बिहार से यूपी तक अनंत सिंह की पटना से प्रयागराज की यात्रा एक तूफानी रोड शो की तरह प्लान की गई है, जिससे साथ-साथ में शक्ति प्रदर्शन भी हो जाए। जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) ने कुछ दिन पहले अनंत सिंह और उनकी पत्नी पूर्व एमएलए नीलम देवी को छह साल के लिए निकाल दिया गया था। जेडीयू की तरफ से विधानसभा सदस्यता खत्म करने की मांग पर स्पीकर ने अनंत सिंह को सात दिन में जवाब देने का नोटिस भेज रखा है, लेकिन वो इसका जवाब शादी के बाद देंगे। अनंत सिंह की के स्वागत में प्रयागराज समेत यूपी के भी कई शहरों में होर्डिंग और पोस्टर लग गए हैं। चंदौली में तो भाजपा के विधायक सुशील सिंह ही उनका स्वागत कर रहे हैं।

6 Nov 2026, 10:45:28 AM IST Anant Singh LIVE: आरा में अनंत सिंह का स्वागत, समर्थकों ने ब्रह्मेश्वर मुखिया अमर रहें और छोटे सरकार जिंदाबाद के नारे लगाए Anant Singh LIVE: अनंत सिंह आरा पहुंच गए हैं। आरा में समर्थकों ने अनंत सिंह का जेसीबी से फूल बरसाकर स्वागत किया। स्वागत में खड़ी भीड़ ने ब्रह्मेश्वर मुखिया अमर रहें और छोटे सरकार जिंदाबाद का नारा लगाया।

6 Nov 2026, 10:27:06 AM IST Anant Singh LIVE: स्पीकर के नोटिस का जवाब शादी के बाद देंगे अनंत सिंह Anant Singh LIVE: जेडीयू द्वारा विधायिकी खत्म करने की मांग पर स्पीकर से आए नोटिस का जवाब अनंत सिंह शादी के बाद देंगे। उन्होंने कहा कि वो अभी इसी काम में बिजी हैं।

6 Nov 2026, 10:25:57 AM IST Anant Singh LIVE: लालू यादव और तेजस्वी यादव से मिलकर बेटी की शादी का न्योता देंगे अनंत सिंह Anant Singh LIVE: अनंत सिंह ने कहा कि राजनीति अपनी जगह है, लेकिन अपनी बेटी शिवांगी सिंह की शादी का न्योता वह तेजस्वी यादव समेत सभी नेताओं को देंगे। उन्होंने यह पहले भी कहा था कि वो जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार को छोड़कर सबको बुलाएंगे।

6 Nov 2026, 10:24:37 AM IST Anant Singh LIVE: कोर्ट ने 4 दिसंबर ही दिया था सरेंडर का डेट, मीडिया ने 1 चला दिया Anant Singh LIVE: अनंत सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 दिसंबर तक ही सरेंडर करने का आदेश दिया था, लेकिन मीडिया ने 1 दिसंबर चला दिया।

6 Nov 2026, 10:23:00 AM IST Anant Singh LIVE: देश भर में हमारे लोग हैं, प्रयागराज रवाना होने से पहले अनंत सिंह बोले Anant Singh LIVE: प्रयागराज जा रहे अनंत सिंह ने कहा कि उनके लोग देश भर में हैं।

6 Nov 2026, 10:21:00 AM IST Anant Singh LIVE: अनंत सिंह के काफिले में सौ से अधिक कार, सैकड़ों समर्थक साथ जा रहे Anant Singh LIVE: अनंत सिंह के काफिले में सौ से अधिक कार है और उस पर वो सैकड़ों समर्थकों के साथ पटना जा रहे हैं।

6 Nov 2026, 10:20:31 AM IST Anant Singh LIVE: पप्पू सलमान के घर शादी में प्रयागराज जा रहे हैं अनंत सिंह Anant Singh LIVE: अनंत सिंह प्रयागराज में पप्पू सलमान के घर शादी में न्योता पर जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उनके साथ बहुत पुराना पारिवारिक संबंध है और दोनों एक-दूसरे के घर आते-जाते रहते हैं।

6 Nov 2026, 10:09:30 AM IST Anant Singh LIVE: प्रयागराज में अनंत सिंह के स्वागत में हाईकोर्ट के वकील ने भी लगाया होर्डिंग Anant Singh LIVE: अनंत सिंह के स्वागत में प्रयागराज में काफी पोस्टर व होर्डिंग लगे हैं। ऐसा ही एक होर्डिंग हाईकोर्ट के वकील केएम पांडेय और आदित्य कुमार ने भी बनवाया है।