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अनंत सिंह ने नीरज की सेहत का मजाक उड़ाया, बोले- बूथ एजेंट को पैसा देने के डर से बीमार

By Ritesh Verma
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने आरोप लगाया है कि पोलिंग एजेंट को पैसा देने के डर से पार्टी के विधान परिषद चुनाव कैंडिडेट नीरज कुमार बीमार पड़ गए हैं। वो नीरज के बदले जन सुराज पार्टी के अनुज सिंह का समर्थन कर रहे हैं।

Anant Singh Road Show
जेडीयू विधायक अनंत सिंह और जन सुराज पार्टी के एमएलसी कैंडिडेट अनुज सिंह पर रोड शो करने के लिए आचार संहिता उल्लंघन के तीन मुकदमे दर्ज हुए हैं।

मोकामा से जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने पटना ग्रेजुएट सीट से विधान परिषद चुनाव लड़ रहे अपनी ही पार्टी जदयू के कैंडिडेट नीरज कुमार के बीमार पड़ने और अस्पताल में भर्ती होने का मजाक उड़ाया है। अनंत सिंह ने नीरज के बीमार पड़ने को 23 अक्टूबर को वोटिंग से पहले मतदान केंद्रों पर कैंडिडेट के बूथ प्रतिनिधि बनने वाले पोलिंग एजेंट को पैसा देने के डर से जोड़ दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि एमएलसी चुनाव में पोलिंग एजेंट को पैसा ना देना पड़े, इसलिए नीरज कुमार बीमारी का नाटक करके अस्पताल में भर्ती हो गए हैं।

बिहार विधान परिषद की शिक्षक और स्नातक कोटे की 8 सीटों के चुनाव में पटना ग्रेजुएट सीट हॉट सीट बन गई है, क्योंकि यहां दलीय सीमाओं से परे समर्थन और विरोध की ऐसी खिचड़ी बनाई गई है, जिसे ना जेडीयू खा पा रही है और ना एनडीए पचा पा रहा है। जेडीयू उम्मीदवार और मौजूदा विधान पार्षद नीरज कुमार को हराने के लिए जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने मोर्चा खोल रखा है। अनंत सिंह जन सुराज पार्टी के कैंडिडेट अनुज सिंह का ना सिर्फ समर्थन कर रहे हैं, बल्कि उनके लिए रोड शो और बैठक करके वोट भी मांग रहे हैं। रविवार को बाढ़ और मोकामा में अनंत सिंह ने एमएलसी के चुनाव प्रचार में ऐसा भव्य रोड शो किया, जैसा विधानसभा और लोकसभा चुनाव में दिखता है।

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अनंत सिंह ने नीरज कुमार के अस्पताल में भर्ती होने के मसले पर पत्रकारों से बातचीत में मंगलवार को कहा- ‘नीरज जी का खेला है। सब दिन यही खेला खेले हैं। ना बीमार हैं, ना बुखार हैं। नाटक है। बूथ पर अभी पैसा बंटेगा। जो कार्यकर्ता को दिया जाता है बूथ पर काम करने के लिए। उनको देना नहीं पड़ेगा। बीमार हैं, बीमार हैं। यह सब दिन वो किए हैं।’ अनंत सिंह ने नीरज की बीमारी को झूठ बताते हुए कहा कि जनता 18 साल से यह नाटक देख रही है। उन्होंने कहा कि जनता नीरज कुमार की जमानत इस बार नहीं बचने देगी।

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एमएलसी चुनाव में जेडीयू के अध्यक्ष और पूर्व सीएम नीतीश कुमार के समर्थन के सवाल पर अनंत सिंह ने कहा- ‘नीतीश जी बीमार हैं। सबके उस्ताद, सबके गुरु हैं। नीतीश जी को कोई मतलब इस चुनाव से नहीं है। हम भी पार्टी में हैं, नीरज भी पार्टी में हैं। नीतीश जी इससे कोई मतलब नहीं रखे हैं। जनता मालिक है, भगवान है, जिसको वोट देगा, वो जीतेगा। नीतीश जी किसी की तरफ नहीं हैं। ना हमारी तरफ हैं, ना उसकी तरफ हैं। नीतीश जी को कोई मतलब नहीं है। वो कहे कि जैसा जो किया है, वैसा वो पाएगा।’

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Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा पत्रकारिता में 25 साल से अलग-अलग भूमिका में अखबार, टीवी और डिजिटल में काम कर चुके हैं। दैनिक जागरण के साथ बिहार में 5 साल तक जिला स्तर की प्रशासनिक और क्राइम रिपोर्टिंग करने के बाद रीतेश ने आईआईएमसी, दिल्ली में दाखिला लेकर पत्रकारिता की पढ़ाई की। एक साल के अध्ययन ब्रेक के बाद रीतेश ने विराट वैभव से दोबारा काम शुरू किया। फिर दैनिक भास्कर में देश-विदेश का पेज देखा। आज समाज में पहले पन्ने पर काम किया। बीबीसी हिन्दी के साथ आउटसाइड कंट्रीब्यूटर के तौर पर जुड़े। अखबारों के बाद रीतेश ने स्टार न्यूज के जरिए टीवी मीडिया में कदम रखा। रीतेश ने टीवी चैनलों में रिसर्च डेस्क पर लंबे समय तक काम किया है और देश-दुनिया के विषयों पर तथ्यपरक जानकारी सहयोगियों को आगे इस्तेमाल के लिए मुहैया कराई है। सहारा समय और इंडिया न्यूज में भी रीतेश रिसर्च का काम करते रहे। इंडिया न्यूज की पारी के दौरान वो रिसर्च के साथ-साथ चैनल की वेब टीम के हेड बने और इनखबर न्यूज पोर्टल को बतौर संपादक शुरू किया। लाइव हिन्दुस्तान के साथ एडिटर- न्यू इनिशिएटिव के तौर पर पिछले 6 साल से जुड़े रीतेश फिलहाल उत्तर प्रदेश और बिहार की खबरों और दोनों राज्यों की टीम को देखते हैं। और पढ़ें
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