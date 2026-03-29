नहीं भागेंगे, फोड़ देगा गाड़ी को, प्रणाम किए चल दिए… नीतीश से मिलकर अनंत सिंह गजब बोले
अनंत सिंह रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने उनके सरकारी आवास एक अणे मार्ग पहुंचे थे। सीएम के आवास पर जदयू के नेताओं की बैठक भी थी जिसमें ललन सिंह, संजय झा समेत जदयू के कई बड़े नेता मौजूद थे।
Anant Singh met Nitish Kumar: नहीं भागेंगे, हा हा स्थिर से, सब फोड़ देगा गाड़ियो हम्मर, प्रणाम किए और चल दिए, बहुत मनाए लेकिन नहीं माने। बात करने का यह खास अंदाज छोटे सरकार के नाम से चर्चित मोकामा विधायक अनंत सिंह का है। अनंत सिंह रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने उनके सरकारी आवास एक अणे मार्ग पहुंचे थे। सीएम के आवास पर जदयू के नेताओं की बैठक भी थी जिसमें ललन सिंह, संजय झा समेत जदयू के कई बड़े नेता मौजूद थे। अनंत सिंह ने सोमवार को नीतीश कुमार के विधान परिषद से इस्तीफे पर हामी भरी।
रविवार को मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह उर्फ छोटे सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। अनंत सिंह की गाड़ी सीएम आवास पर देखकर मीडिया कर्मियों की पूरी टीम पहुंच गई। थोड़ी देर में ही वे बाहर निकले क्योंकि दोनों की मुलाकात काफी संक्षिप्त रही। सीएम आवास से अनंत सिंह बाहर निकले तो मीडियाकर्मियों ने उन्हें घेर लिया। इस पर अनंत सिंह बोले कि भागेंगे नहीं। गाड़ी भी तोड़ देगा। मुलाकात पर सवाल पूछा गया तो अनंत सिंह ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश जी से मुलाकात हुई। उनसे आशीर्वाद दिया। पूछने पर छोटा सा जवाब दिया कि प्रणाम किए और हम चल दिए।
नीतीश कुमार के विधान परिषद के इस्तीफे पर उन्होंने कहा कि लोगों ने काफी मनाया पर वे नहीं माने। कल इस्तीफा देंगे सवाल पर उन्होंन हां में जवाब दिया। कहा कि किसी को इच्छा नहीं है कि वे बिहार छोड़ें। लेकिन, मान ही नहीं रहे हैं। वह ठान लिए हैं कि जाएंगे।
दरअसल, रविवार को सीएम आवास पर उस समय हलचल तेज हो गई जब वहां जदयू के विधायक, सांसद और मंत्री पहुंचने लगे। पार्टी के सभी दिग्गज वहां पहुंचे। इनमें पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिह भी शामिल थे। इस्तीफे से पहले इस बैठक को खास माना जा रहा है। विशेष रूप से अनंत सिंह से नीतीश कुमार की मुलाकात के मायने निकाले जा रहे हैं। नीतीश कुमार सोमवार को बिहार विधानमंडल को अलविदा कहेंगे। इससे पहले की बैठक पर सबकी नजरें टिकी हैं। 2005 में जब नीतीश कुमार की पहली बार बिहार में सरकार बनी थी तो अनंत सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अनंत सिंह को जदयू में शामिल किया गया था।
अनंत सिंह हाल ही में जेल से निकले हैंँ। दुलार चंद यादव हत्या कांड में 19 मार्च को उन्हें बेल मिली। 23 मार्च को उन्हे बेऊर जेल से रिहा किया गया। वे जेल से ही 16 मार्च को राज्यसभा चुनाव में वोट डालने आए थे। विधानसभा में शपथ भी जेल से आकर ही ली थी।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें