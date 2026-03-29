नहीं भागेंगे, फोड़ देगा गाड़ी को, प्रणाम किए चल दिए… नीतीश से मिलकर अनंत सिंह गजब बोले

अनंत सिंह रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने उनके सरकारी आवास एक अणे मार्ग पहुंचे थे। सीएम के आवास पर जदयू के नेताओं की बैठक भी थी जिसमें ललन सिंह, संजय झा समेत जदयू के कई बड़े नेता मौजूद थे।

Anant Singh met Nitish Kumar: नहीं भागेंगे, हा हा स्थिर से, सब फोड़ देगा गाड़ियो हम्मर, प्रणाम किए और चल दिए, बहुत मनाए लेकिन नहीं माने। बात करने का यह खास अंदाज छोटे सरकार के नाम से चर्चित मोकामा विधायक अनंत सिंह का है। अनंत सिंह रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने उनके सरकारी आवास एक अणे मार्ग पहुंचे थे। सीएम के आवास पर जदयू के नेताओं की बैठक भी थी जिसमें ललन सिंह, संजय झा समेत जदयू के कई बड़े नेता मौजूद थे। अनंत सिंह ने सोमवार को नीतीश कुमार के विधान परिषद से इस्तीफे पर हामी भरी।

रविवार को मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह उर्फ छोटे सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। अनंत सिंह की गाड़ी सीएम आवास पर देखकर मीडिया कर्मियों की पूरी टीम पहुंच गई। थोड़ी देर में ही वे बाहर निकले क्योंकि दोनों की मुलाकात काफी संक्षिप्त रही। सीएम आवास से अनंत सिंह बाहर निकले तो मीडियाकर्मियों ने उन्हें घेर लिया। इस पर अनंत सिंह बोले कि भागेंगे नहीं। गाड़ी भी तोड़ देगा। मुलाकात पर सवाल पूछा गया तो अनंत सिंह ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश जी से मुलाकात हुई। उनसे आशीर्वाद दिया। पूछने पर छोटा सा जवाब दिया कि प्रणाम किए और हम चल दिए।

नीतीश कुमार के विधान परिषद के इस्तीफे पर उन्होंने कहा कि लोगों ने काफी मनाया पर वे नहीं माने। कल इस्तीफा देंगे सवाल पर उन्होंन हां में जवाब दिया। कहा कि किसी को इच्छा नहीं है कि वे बिहार छोड़ें। लेकिन, मान ही नहीं रहे हैं। वह ठान लिए हैं कि जाएंगे।

दरअसल, रविवार को सीएम आवास पर उस समय हलचल तेज हो गई जब वहां जदयू के विधायक, सांसद और मंत्री पहुंचने लगे। पार्टी के सभी दिग्गज वहां पहुंचे। इनमें पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिह भी शामिल थे। इस्तीफे से पहले इस बैठक को खास माना जा रहा है। विशेष रूप से अनंत सिंह से नीतीश कुमार की मुलाकात के मायने निकाले जा रहे हैं। नीतीश कुमार सोमवार को बिहार विधानमंडल को अलविदा कहेंगे। इससे पहले की बैठक पर सबकी नजरें टिकी हैं। 2005 में जब नीतीश कुमार की पहली बार बिहार में सरकार बनी थी तो अनंत सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अनंत सिंह को जदयू में शामिल किया गया था।