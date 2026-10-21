दिग्गज JDU नेता वशिष्ठ नारायण से मिलने अस्पताल पहुंचे अनंत सिंह, बोले- नीरज टोटका कर रहे
मोकामा से जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने बुधवार को पटना के आईजीआईएमएस में भर्ती पार्टी के दिग्गज नेता वशिष्ठ नारायण सिंह से मुलाकात की। इसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने पटना स्नातक सीट से जेडीयू के एमएलसी उम्मीदवार नीरज कुमार पर टोटका करने का आरोप लगाया।
बिहार के मोकामा से जनता दल यूनाइटेड (JDU) के बाहुबली विधायक अनंत सिंह बुधवार को पटना स्थित आईजीआईएमस अस्पताल पहुंचे। उन्होंने अस्पताल में भर्ती जदयू के दिग्गज नेता वशिष्ठ नारायण सिंह से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। मीडिया से बातचीत में पटना स्नातक एमएलसी सीट से जदयू उम्मीदवार नीरज कुमार पर उन्होंने एक बार फिर निशाना साधा। नीरज की तबीयत खराब होने के सवाल पर अनंत सिंह ने कहा कि उन्होंने टोटका किया और वो टोटका कर रहे हैं। बिहार विधान परिषद चुनाव की 8 सीटों पर प्रचार का बुधवार को आखिरी दिन था। शुक्रवार को मतदान होगा।
जेडीयू के वरिष्ठतम नेताओं में से एक वशिष्ठ नारायण सिंह आईजीआईएमएस में भर्ती हैं। बढ़ती उम्र और अस्वस्थता के चलते डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। जेडीयू और एनडीए के बड़े नेता उनसे मिलने अस्पताल पहुंच रहे हैं। मोकामा से जेडीयू विधायक अनंत सिंह भी बुधवार को उनसे मिलने अस्पताल पहुंचे। इस दौरान जेडीयू से निष्कासित बिहार राज्य नागरिक परिषद पूर्व महासचिव छोटू सिंह भी मौजूद रहे।
अनंत सिंह ने वशिष्ठ नारायण से उनका स्वास्थ्य का हालचाल जाना। उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। मोकामा विधायक ने इस मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की है। एमएलसी चुनाव में पार्टी से अलग राह अपनाने के बीच जेडीयू के दिग्गज नेता से अनंत की मुलाकात सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है।
अनंत सिंह बोले- नीरज टोटका कर रहे हैं
आईजीआईएमएस से निकलने के बाद अनंत सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्हें पता नहीं था कि वशिष्ठ नारायण सिंह बीमार हैं। मोबाइल पर एक वीडियो में देखा कि वह बीमार हैं, तो उनसे मिलने चले आए। पत्रकारों ने जब उनसे नीरज कुमार की तबीयत पर सवाल किया तो अनंत ने कहा कि वो टोटका कर रहे हैं। अनंत सिंह ने एमएलसी चुनाव में नीरज कुमार की हार होने और अनुज सिंह की जीत का दावा किया।
एमएलसी चुनाव के लिए 23 अक्टूबर को वोटिंग
दरअसल, नीरज कुमार पटना स्नातक सीट से जेडीयू के एमएलसी हैं और पार्टी ने उन्हें एक बार फिर मैदान में उतारा है। पटना स्नातक समेत विधान परिषद की 8 सीटों पर शुक्रवार को मतदान होगा। चुनाव प्रचार का बुधवार को आखिरी दिन था। जेडीयू विधायक अनंत सिंह अपनी ही पार्टी के कैंडिडेट का खुलकर विरोध कर रहे हैं। उन्होंने नीरज के खिलाफ जन सुराज पार्टी से लड़ रहे अनुज सिंह को अपना समर्थन दिया है। अनंत ने अनुज के लिए पटना से नवादा और नालंदा तक जमकर प्रचार भी किया। इससे जेडीयू और एनडीए में असहज स्थिति बनी हुई है।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।