स्पीकर प्रेम कुमार से मिले अनंत सिंह; बेटी की शादी का न्योता दिया, 6 दिन बाद भी नोटिस का जवाब नहीं
मोकामा विधायक अनंत सिंह ने शनिवार को बिहार विधानसभा के स्पीकर प्रेम कुमार से मुलाकात कर उन्हें अपनी बेटी की शादी में आने का न्योता दिया है। स्पीकर से अनंत सिंह को विधायकी रद्द करने के मामले में नोटिस मिला हुआ है, जिसका 6 दिन बाद भी जवाब नहीं आया है।
जेडीयू से निष्कासित मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह शनिवार को बिहार विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार के पास पहुंचे। उन्होंने स्पीकर से मिलकर 25 नवंबर को होने वाली बेटी शिवांगी की शादी का निमंत्रण दिया। अनंत सिंह की विधायकी रद्द करने के लिए पिछले महीने जेडीयू ने प्रेम कुमार को पत्र लिखा था। फिर स्पीकर ने अनंत सिंह को नोटिस भेजकर एक सप्ताह के भीतर जवाब मांगा। अनंत सिंह को नोटिस मिले लगभग 6 दिन पूरे होने आए हैं, लेकिन विधायक की ओर से अभी तक अपना पक्ष नहीं रखा गया है।
अनंत सिंह ने शनिवार को स्पीकर प्रेम कुमार से उनके पटना स्थित आवास पर जाकर मुलाकात की। मुलाकात का फोटो भी सामने आया है, जिसमें मोकामा विधायक, स्पीकर को शादी का कार्ड देते नजर आ रहे हैं। अनंत ने पिछले दिनों कहा था कि वह अपनी बेटी की शादी में जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार को छोड़ बाकी सबको बुलाएंगे। अनंत की बेटी शिवांगी की शादी पटना जिले के बाढ़ में स्थित पैतृक गांव नदवां में 25 नवंबर को होगी।
नीरज के विरोध पर अनंत सिंह जेडीयू से निकाले गए, विधायकी पर संकट
हाल ही में हुए बिहार विधान परिषद चुनाव में अनंत सिंह ने पटना स्नातक सीट से एमएलसी नीरज कुमार का खुलकर विरोध किया था। चुनाव रिजल्ट से पहले ही पार्टी ने अनंत को बाहर का रास्ता दिखा दिया। साथ ही जेडीयू ने स्पीकर को पत्र भेजकर उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने की भी मांग की थी।
इसके बाद सोमवार, 2 अक्टूबर को सूचना मिली कि स्पीकर प्रेम कुमार ने अनंत सिंह को नोटिस भेजकर उनका पक्ष रखने को कहा है। बीते बुधवार को मीडिया से बातचीत में स्पीकर ने कहा कि जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का विधानसभा को पत्र मिला था। उसमें मोकामा विधायक अनंत सिंह पर विधान परिषद चुनाव में दल विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाया गया। इस संबंध में कुछ वीडियो फुटेज और अखबार की कतरन भी दी गई।
स्पीकर ने एक सप्ताह के भीतर अनंत सिंह से मांगा है जवाब
प्रेम कुमार ने कहा कि जेडीयू के पत्र की समीक्षा की गई। इसके बाद विधानसभा की ओर से अनंत सिंह को नोटिस दिया गया है। उन्हें एक सप्ताह के भीतर अपना पक्ष रखने को कहा गया है। विधायक का जवाब आने के बाद वह दोनों पक्षों की बातों को सुनकर आगे का निर्णय करेंगे।
अनंत सिंह ने बेटी की शादी के बाद जवाब देने की बात कही
अभी तक अनंत सिंह की ओर से विधानसभा स्पीकर के नोटिस का जवाब देने की सूचना नहीं है। पिछले दिनों जब मीडिया ने विधायक से इस बारे में सवाल किया था तो उन्होंने कहा था कि वह अभी बेटी की शादी की तैयारियों में व्यस्त हैं। शादी के बाद ही वह इसका जवाब देंगे। एक दिन पहले प्रयागराज में दोस्त पप्पू सलमान के बेटे की शादी के वलीमा में पुहंचे अनंत सिंह ने स्पीकर के नोटिस पर कहा था कि ये सब होते रहता है।
हालांकि, स्पीकर के द्वारा भेजे गए नोटिस की एक सप्ताह की अवधि खत्म होने जा रही है। ऐसे में अब विधानसभा अध्यक्ष आगे क्या कदम उठाते हैं, इस पर सभी की नजरें रहेंगी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि तय समय पर नोटिस का जवाब नहीं मिलने पर स्पीकर आगे की कार्यवाही के लिए स्वतंत्र हैं। हालांकि, मोकामा विधायक को अपना पक्ष रखने के लिए सदन से एक और मौका दिया जा सकता है।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।