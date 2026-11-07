स्पीकर प्रेम कुमार से मिले अनंत सिंह; बेटी की शादी का न्योता दिया, 6 दिन बाद भी नोटिस का जवाब नहीं

मोकामा विधायक अनंत सिंह ने शनिवार को बिहार विधानसभा के स्पीकर प्रेम कुमार से मुलाकात कर उन्हें अपनी बेटी की शादी में आने का न्योता दिया है। स्पीकर से अनंत सिंह को विधायकी रद्द करने के मामले में नोटिस मिला हुआ है, जिसका 6 दिन बाद भी जवाब नहीं आया है।

जेडीयू से निष्कासित मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह शनिवार को बिहार विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार के पास पहुंचे। उन्होंने स्पीकर से मिलकर 25 नवंबर को होने वाली बेटी शिवांगी की शादी का निमंत्रण दिया। अनंत सिंह की विधायकी रद्द करने के लिए पिछले महीने जेडीयू ने प्रेम कुमार को पत्र लिखा था। फिर स्पीकर ने अनंत सिंह को नोटिस भेजकर एक सप्ताह के भीतर जवाब मांगा। अनंत सिंह को नोटिस मिले लगभग 6 दिन पूरे होने आए हैं, लेकिन विधायक की ओर से अभी तक अपना पक्ष नहीं रखा गया है।

अनंत सिंह ने शनिवार को स्पीकर प्रेम कुमार से उनके पटना स्थित आवास पर जाकर मुलाकात की। मुलाकात का फोटो भी सामने आया है, जिसमें मोकामा विधायक, स्पीकर को शादी का कार्ड देते नजर आ रहे हैं। अनंत ने पिछले दिनों कहा था कि वह अपनी बेटी की शादी में जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार को छोड़ बाकी सबको बुलाएंगे। अनंत की बेटी शिवांगी की शादी पटना जिले के बाढ़ में स्थित पैतृक गांव नदवां में 25 नवंबर को होगी।

नीरज के विरोध पर अनंत सिंह जेडीयू से निकाले गए, विधायकी पर संकट हाल ही में हुए बिहार विधान परिषद चुनाव में अनंत सिंह ने पटना स्नातक सीट से एमएलसी नीरज कुमार का खुलकर विरोध किया था। चुनाव रिजल्ट से पहले ही पार्टी ने अनंत को बाहर का रास्ता दिखा दिया। साथ ही जेडीयू ने स्पीकर को पत्र भेजकर उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने की भी मांग की थी।

इसके बाद सोमवार, 2 अक्टूबर को सूचना मिली कि स्पीकर प्रेम कुमार ने अनंत सिंह को नोटिस भेजकर उनका पक्ष रखने को कहा है। बीते बुधवार को मीडिया से बातचीत में स्पीकर ने कहा कि जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का विधानसभा को पत्र मिला था। उसमें मोकामा विधायक अनंत सिंह पर विधान परिषद चुनाव में दल विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाया गया। इस संबंध में कुछ वीडियो फुटेज और अखबार की कतरन भी दी गई।

स्पीकर ने एक सप्ताह के भीतर अनंत सिंह से मांगा है जवाब प्रेम कुमार ने कहा कि जेडीयू के पत्र की समीक्षा की गई। इसके बाद विधानसभा की ओर से अनंत सिंह को नोटिस दिया गया है। उन्हें एक सप्ताह के भीतर अपना पक्ष रखने को कहा गया है। विधायक का जवाब आने के बाद वह दोनों पक्षों की बातों को सुनकर आगे का निर्णय करेंगे।

अनंत सिंह ने बेटी की शादी के बाद जवाब देने की बात कही अभी तक अनंत सिंह की ओर से विधानसभा स्पीकर के नोटिस का जवाब देने की सूचना नहीं है। पिछले दिनों जब मीडिया ने विधायक से इस बारे में सवाल किया था तो उन्होंने कहा था कि वह अभी बेटी की शादी की तैयारियों में व्यस्त हैं। शादी के बाद ही वह इसका जवाब देंगे। एक दिन पहले प्रयागराज में दोस्त पप्पू सलमान के बेटे की शादी के वलीमा में पुहंचे अनंत सिंह ने स्पीकर के नोटिस पर कहा था कि ये सब होते रहता है।