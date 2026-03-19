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जेल से छूटकर अनंत सिंह ने की गलती तो वापस अंदर जाएंगे, जस्टिस मिश्रा ने जमानत में लगाई शर्त

Mar 19, 2026 10:11 pm ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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जेडीयू के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को मोकामा के दुलारचंद यादव हत्याकांड में पटना हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। हाईकोर्ट के जस्टिस मिश्रा ने उन्हें जमानत देते हुए कुछ शर्त भी लगाई है। 

जेल से छूटकर अनंत सिंह ने की गलती तो वापस अंदर जाएंगे, जस्टिस मिश्रा ने जमानत में लगाई शर्त

Anant Singh: बिहार के चर्चित बाहुबली एवं मोकामा से जनता दल यूनाइटेड के विधायक अनंत सिंह को दुलारचंद यादव हत्याकांड में जमानत मिल गई है। जल्द ही वे पटना के बेऊर जेल से बाहर आ सकते हैं। पटना हाईकोर्ट ने गुरुवार को उनकी जमानत याचिका को मंजूर कर लिया। जस्टिस रुद्र प्रकाश मिश्रा की एकलपीठ ने सुनवाई के बाद इस पर फैसला सुनाया। हालांकि, अदालत ने अनंत सिंह को जमानत देने के साथ कुछ शर्तें भी लगाई हैं। अगर विधायक ने इन शर्तों का उल्लंघन किया तो उनकी बेल रद्द हो सकती है और उन्हें वापस जेल जाना पड़ेगा।

जस्टिस मिश्रा ने अपने आदेश में कहा कि अगर अनंत सिंह ने इस केस के सूचक और गवाहों को धमकाने की कोशिश की तो जमानत रद्द की जा सकती है। अदालत ने इस स्थिति में सूचक और गवाहों को जमानत रद्द करने की गुहार लगाने की पूरी छूट दी है। साथ ही, जमानतदार में परिवार का निकटतम सदस्य और केस की सुनवाई के दौरान विधायक को कोर्ट में उपस्थित रहना होगा। ऐसा नहीं होने की स्थिति में भी बेल रद्द की जा सकती है।

अनंत सिंह की किस दलील से जमानत पर राजी हुआ कोर्ट?

पटना हाई कोर्ट में अनंत सिंह की ओर से अधिवक्ता श्रुति सिंह ने केस दायर किया और बहस वकील नरेश दीक्षित ने की। विधायक की ओर से कोर्ट को बताया कि दर्ज प्राथमिकी में अनंत सिंह पर मृतक दुलारचंद यादव के पोते नीरज कुमार ने आरोप लगाया था। नीरज का कहना है कि अनंत सिंह ने घटना वाले दिन अपनी कमर से पिस्तौल निकालकर दुलारचंद को जान से मारने की नीयत से गोली चलाई थी। गोली उनके बाएं पैर की एड़ी में लगी।

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अनंत सिंह के वकील ने दलील दी कि अगर इस आरोप को सही मान लिया जाए तो भी विधायक को जमानत मिलनी चाहिए, क्योंकि एड़ी में गोली लगने से किसी की जान नहीं जा सकती। उन्होंने मृतक दुलारचंद यादव की मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट (पोस्टमॉर्टम) का हवाला देते हुए कोर्ट को बताया कि गोली लगने से उनकी मृत्यु नहीं हुई थी। बल्कि किसी बहुत भारी चीज से लगी चोट के कारण मौत की बात कही गई है।

पीड़ित पक्ष ने किया विरोध

वहीं जमानत अर्जी का विरोध करते हुए एपीपी सतेंद्र नारायण सिंह ने कोर्ट को बताया कि आवेदक की ओर से चलाई गई गोली सूचक के दादा यानी दुलारचंद यादव को लगी थी। सूचक की ओर से जमानत अर्जी का विरोध किया गया। कोर्ट को बताया गया कि आरोपियों से इस केस के गवाहों को खतरा है। कोर्ट ने सभी पक्षों की ओर से पेश दलीलें सुनने के बाद आवेदक को शर्तों के साथ जमानत दे दी।

चुनाव प्रचार में भिड़े थे अनंत सिंह और पीयूष के समर्थक

गौरतलब है कि बिहार चुनाव के दौरान 30 अक्टूबर,2025 को पटना जिले की मोकामा विधानसभा में चुनाव प्रचार के दौरान दुलारचंद यादव की हत्या हुई थी। इस मामले में अनंत सिंह सहित राजवीर सिंह और कर्मवीर सिंह के खिलाफ भदौर थाना में कांड संख्या 110/2025 दर्ज है। इसी केस में जमानत के लिए विधायक अनंत सिंह ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

दरअसल, विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान 30 अक्टूबर को जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी और जदयू के अनंत सिंह का काफिला आमने-सामने आ गया था। इस दौरान दोनों के समर्थकों के बीच भिड़ंत्त हो गई थी। उसी समय दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई। दुलारचंद बाढ़ क्षेत्र के चर्चित बाहुबली थे, वे पीयूष के समर्थन में प्रचार कर रहे थे।

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जेल में रहते अनंत सिंह ने जीता चुनाव

मोकामा में वोटिंग से पहले ही पुलिस ने अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। उन्होंने जेल में रहते ही चुनाव जीता। मोकामा विधानसभा सीट पर जेडीयू के अनंद सिंह ने आरजेडी की वीणा देवी को 28 हजार वोटों के अंतर से हराया था। जन सुराज के पीयूष मुकाबले में तीसरे नंबर पर रहे थे।

अपने अनोखे अंदाज के चलते चर्चा में रहने वाले अनंत सिंह मोकामा के बाहुबली हैं। टाल क्षेत्र में उनका खासा दबदबा रहता है। वह मोकामा सीट से 6 बार के विधायक हैं। इससे पहले दो बार उनके भाई दिलीप सिंह मोकामा से एमएलए रहे थे।

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राजनीति छोड़ने जा रहे अनंत सिंह

जेडीयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले के बाद अनंत सिंह ने राजनीति से संन्यास का ऐलान कर दिया। बीते 16 मार्च को जेल से वोट देने पहुंचे मोकामा विधायक ने कहा था कि नीतीश मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, तो अब वह भी आगे चुनाव नहीं लड़ेंगे बल्कि अपने बेटे को मोकामा से लड़ाएंगे।

(पटना से विधि संवाददाता की रिपोर्ट के आधार पर)

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत बिहार में राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं पर गहराई से नजर रखते हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। जयेश मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं और लाइव हिन्दुस्तान में 4 साल से बिहार टीम का हिस्सा हैं। इससे पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे2न्यूज और टाइम्स ऑफ इंडिया में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। समाचार लेखन के अलावा साहित्यिक पठन-लेखन में रुचि है।

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