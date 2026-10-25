नीरज का नाम सुनते ही अनंत सिंह बौखलाए, मीडिया वालों का माइक भी फेंक दिया

अनंत सिंह मीडिया कर्मियों से बात कर रहे थे। इसी दौरान नीरज कुमार के लेकर सवाल पूछते ही बौखला गए। उन्होंने न्यूज चैलनों का माइक फेंक दिया।

जनता दल यूनाइटेड से निकाले जाने के बाद मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह पार्टी के नेताओं पर लगातार हमलावर हैं। उन्होंने कहा है कि जिस पार्टी के लिए तेजस्वी यादव से गद्दारी किया उसमें अब न्याय करने वाला कोई नहीं है। अनंत सिंह जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का नाम भी नहीं सुनना चाहते हैं। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए अनंत सिंह ने न्यूज चैनलों का माइक फेंक दिया जब उनसे नीरज कुमार को लेकर सवाल किया।

पार्टी विरोधि गतिविधि और शीर्ष नेतृत्व पर अमार्यादित और अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए जदयू ने अनंत सिंह को एमएलसी चुनाव के मतदान के अगले ही दिन पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। उनकी पत्नी और पूर्व विधायक नीलम देवी को भी निकाल दिया गया है। अनंत सिंह कहते हैं कि इस कार्रवाई से कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन, उनका गुस्सा साफ दिख रहा है। जदयू के नेताओं के खिलाफ उनका तीखा वार और बढ़ गया है। मीडिया कर्मियों के सवाल पर भी वे भड़क जा रहे हैं। रविवार को पत्रकारों ने जब उनसे नीरज कुमार पर सवाल पूछा तो बौखला गए और दोनों हाथों से कई न्यूज चैनलों का माइक एक साथ फेंक दिया।

अनंत सिंह ने जदयू नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि इनके कहने पर पार्टी के लिए तेजस्वी यादव के साथ गद्दारी किया। पार्टी के लिए कितना त्याग किया। लेकिन, आज इस दल में कोई न्याय करने वाला नहीं है। जनता इनके साथ न्याय करेगी। जो आज मंत्री बने बैठें हैं उनको नतीजा भुगतना पड़ेगा। 25 महीने और हैं। इसके बाद उन्हें सब पता चल जाएगा। उन्होंने जब सरकार गिर रहा था तो बचाने में मदद की। कोई सम्राट चौधरी और अशोक चौधरी से चाहे तो पूछ ले। अनंत सिंह ने फिर कहा कि जिसे जो करना है कर ले,मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जनता मेरे भगवान हैं, वे ही मेरी पार्टी हैं। किसी नेता ने कभी मेरे लिए वोट नहीं मांगा। हमेशा एक सीट लाकर देता रहा। आने वाले चुनाव में सबको पता चल जाएगा। जदयू को 12 सीटों से अधिक नहीं मिलेंगे।