राजनीति के ‘अनाथ खिलौना’? विधायिकी और बंगला के बाद अनंत सिंह की बेल पर बढ़ा खतरा

Anant Singh Bail Cancellation Petition Hearing: मोकामा के विधायक अनंत सिंह राजनीति के ‘अनाथ खिलौना’ नजर आ रहे हैं। विधायिकी और बंगला पर मुसीबत के बाद अब बेल पर खतरा बढ़ गया है। 30 अक्टूबर को सुनवाई है।

Supreme Court Anant Singh Bail Cancellation Petition Hearing: बिहार में नीतीश कुमार के दो दशक लंबे सुशासन के दौरान छोटे सरकार नाम से मशहूर हुए बाढ़ के बाहुबली और मोकामा के विधायक अनंत सिंह एक बार फिर बिहार की राजनीति के ‘अनाथ खिलौना’ बनते दिख रहे हैं। जेडीयू ने अनंत सिंह को निकालने के बाद विधानसभा अध्यक्ष से सदस्यता खत्म करने की भी मांग की है। सम्राट चौधरी सरकार ने अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को 20 सूत्री समिति से हटाकर उनके नाम आवंटित वह बंगला 30 दिन में खाली करने कहा है, जिसमें अनंत सिंह बहुत लंबे समय से अस्तबल और बथान बनाकर रह रहे हैं। विधायिकी और बंगला पर तलवार लटकने के बाद अनंत सिंह के बेल पर भी खतरा बढ़ गया है, जिसे कैंसिल करने की दुलारचंद यादव के पोते की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार 30 अक्टूबर को सुनवाई है।

बिहार विधान परिषद चुनाव में अपने ‘भगवान’ एवं ‘गुरु’ नीतीश के दल और अपनी ही पार्टी जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के उम्मीदवार नीरज कुमार का पटना स्नातक सीट पर खुला विरोध और जन सुराज पार्टी (जेएसपी) के कैंडिडेट अनुज सिंह का बेधड़क प्रचार करना उनके जीवन में तीसरी बार बड़ा संकट लेकर आ गया है। पहला संकट लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार का साथ देने पर लालू यादव और राबड़ी देवी के राज में एसटीएफ के एनकाउंटर से 2004 में आया था। मुठभेड़ में अपने गैंग के 8 लोगों की मौत की याद दिलाकर ही अनंत सिंह कुछ दिन पहले बता रहे थे कि उन्होंने क्या-क्या कुर्बानी नीतीश के लिए दी है।

दूसरा संकट 2019 में तब आया, जब उनकी पत्नी नीलम देवी मुंगेर लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के खिलाफ कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ गईं थीं। 2019 में अनंत सिंह के पैतृक घर से जेडीयू अध्यक्ष रहे आरसीपी सिंह की आईपीएस बेटी लिपि सिंह के नेतृत्व में छापेमारी के दौरान एके 47 वगैरह बरामद हुआ। 2022 में इस केस में सजा होने के बाद अनंत की सदस्यता चली गई। मोकामा सीट से पत्नी नीलम देवी उप-चुनाव जीतीं। लेकिन, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ललन सिंह और अनंत सिंह के समीकरण ठीक हो गए। अगस्त में हाईकोर्ट ने सबूतों के अभाव में एके 47 केस से अनंत सिंह को बरी कर दिया, जिससे वो फिर से चुनाव लड़ने के योग्य बन गए।

तीसरा संकट विधान पार्षद और मोकामा शहर के निवासी नीरज कुमार के विरोध से शुरू हुआ है, जिनके ऊपर अनंत सिंह अपने और ललन सिंह के चुनाव में वोट नहीं मांगने का आरोप लगा रहे हैं। अनंत सिंह और नीरज कुमार 2015 के विधानसभा चुनाव आमने-सामने लड़ चुके हैं, जब नीतीश के लालू से हाथ मिलाने के विरोध में वो निर्दलीय लड़कर जीते थे। तब जेडीयू ने नीरज को ही अनंत के सामने खड़ा कर दिया था। इस विधानसभा चुनाव के दौरान जेल में बंद अनंत सिंह का प्रचार देख चुके ललन सिंह और नीतीश के करीबी मंत्री अशोक चौधरी या तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं या मामला बिगड़ता देखकर हाथ खींच चुके हैं। ललन सिंह ने तो इस मामले से यह कहकर पल्ला झाड़ लिया है कि यह मामला पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के क्षेत्राधिकार में आता है।

दूसरी तरफ, सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच में अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट से मार्च में मिली जमानत रद्द करने की अपील पर सुनवाई है। अनंत सिंह को पिछले साल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान मोकामा टाल में दुलारचंद यादव की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। बेउर जेल से ही विधायक का चुनाव जीतने के बाद मार्च में हाईकोर्ट से जमानत मिलने पर अनंत सिंह बाहर आए थे। अपने देसी और चुटीले बयानों के लिए वीडियो पत्रकारों के चहेते अनंत सिंह तब से बेधड़क बोल रहे हैं, जो कई बार बड़बोलापन की सीमा में घुस जाता है। एमएलसी चुनाव में जेडीयू की बात नहीं सुनने के बाद पार्टी, सरकार और सिस्टम ने पिछले 48 घंटे में अनंत सिंह को लेकर जो रुख और तेवर दिखाया है, उससे सुप्रीम कोर्ट में सरकार से किसी नरमी की उम्मीद बाहुबली विधायक कैंप में बची नहीं होगी।

दुलारचंद यादव के पोते नीरज कुमार ने पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील का आधार इस बात को बनाया है कि उच्च न्यायालय ने अनंत सिंह के द्वारा खुद घोषित आपराधिक मुकदमों के इतिहास को नजरअंदाज करते हुए जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अनंत सिंह और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया था। 24 अक्टूबर यानी एमएलसी चुनाव के मतदान के एक दिन बाद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को अपना जवाब सौंप दिया, जिसमें अनंत सिंह की क्रिमिनल हिस्ट्री की गंभीरता और मुकदमों की संख्या का खाका खींच दिया गया है।