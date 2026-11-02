अनंत सिंह की विधायकी पर संकट, विधानसभा ने थमाया नोटिस, 7 दिन में देना होगा जवाब

जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा कि शिकायत पर विधानभा की ओर अनंत सिंह को नोटिस भेजा गया है। उनसे सात दिनों में जवाब तलब किया गया है।

Notice to Anant Singh: मोकामा के जदयू विधायक अनंत सिंह को बिहार विधानसभा से नोटिस भेज दिया गया है। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष की पार्टी विरोधि गतिविधियों की शिकायत के बाद उन्हें नोटिस भेजकर सात दिनों में जवाब मांगा गया है। बिहार विधान परिषद चुनाव में उन्होंने पटना स्नातक सीट पर एनडीए के अधिकृत उम्मीदवार और जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का खुलकर विरोध किया था और जन सुराज के उम्मीदवार अनुज कुमार के पक्ष में प्रचार किया था। इसी वजह से अनंत सिंह और उनकी पत्नी पूर्व विधायक नीलम सिंह को छह साल के लिए जदयू से बाहर कर दिया गया। अब उनकी विधायकी पर तलवार लटक गई है।

अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता समाप्त करने के लिए जदयू ने 24 अक्टूबर को विधानसभा स्पीकर को दस पन्नों के सबूतों और इलेक्ट्रोनिक साक्ष्यों के पत्र लिखा था। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा था कि मोकामा विधायक की पार्टी विरोधि गतिविधियों के काफी सबूत हैं। स्पीकर डॉ प्रेम कुमार ने इस मामले में कहा था कि अनंत सिंह का पक्ष जानने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। विधानसभा के सचिव संजय कुमार सिंह ने यह पत्र जारी किया है।

जानकारी के मुताबिक विधानसभा से जारी नोटिस अनंत सिंह को प्राप्त हो गया है। उन्हें सात दिनों में नोटिस का जवाब देना है। इस प्रकरण के बाद अनंत सिंह को काफी झटका लगा है। उनकी पत्नी को बीस सूत्री समिति से बाहर कर दिया गया और सरकारी बंगला खाली करने को कहा गया है। इतना ही नहीं अनंत सिंह को फिर से जेल जाना पड़ेगा। दुलारचंद यादव हत्याकांड में हाईकोर्ट से उन्हें दी गई जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। अनंत सिंह को 1 दिसम्बर तक सरेंडर करने आदेश दिया गया है। 25 नवंबर को उनकी बेटी की शादी है। इस वजह से कोर्ट ने 30 अक्तूबर को सुनवाई के बाद सरेंडर के लिए एक माह की मोहलत दी। अनंत सिंह की जमानत के खिलाफ मृतक दुलारचंद यादव के पोते नीरज कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इधर उनकी विधायकी पर भी तलवार लटकने लगी है।