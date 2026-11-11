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25 को आबो..,अनंत सिंह ने खेसारी लाल को दिया न्योता; बहन की शादी पर क्या बोले मोकामा विधायक के बेटे

By Nishant Nandan
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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अनंत सिंह का एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें वो भोजपुरी फिल्मों के मशहूर गायक और अभिनेता खेसारी लाल यादव को बेटी की शादी में आने का निमंत्रण दे रहे हैं। खेसारी लाल यादव और अनंत सिंह के बीच वीडियो कॉल के जरिए बातचीत हुई है।

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अनंत सिंह ने खेसारी लाल यादव को बेटी की शादी में बुलाया है।

पटना से सटे मोकामा के विधायक अनंत सिंह अपनी बेटी शिवांगी की शादी को लेकर चर्चा में हैं। दरअसल पिता होने के नाते अनंत सिंह अपनी लाडली की शादी में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। 25 नवंबर को शिवांगी की शादी है और कहा जा रहा है कि यह एक भव्य शादी होगी। इस शादी से जुड़ी कई बातों की चर्चा हो रही है और चर्चा शादी में आने वाले मेहमानों को लेकर भी हो रही है। अनंत सिंह की बेटी की शादी में कई मशहूर हस्तियां शिरकत कर सकती हैं।

अनंत सिंह का एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें वो भोजपुरी फिल्मों के मशहूर गायक और अभिनेता खेसारी लाल यादव को बेटी की शादी में आने का निमंत्रण दे रहे हैं। खेसारी लाल यादव और अनंत सिंह के बीच वीडियो कॉल के जरिए बातचीत हुई है। अनंत सिंह ने भोजपुरी अभिनेता से कहा कि 25 को आबो..

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खेसारी लाल और अनंत सिंह के बीच क्या बातचीत हुई

इस बातचीत के दौरान वीडियो कॉल पर दिख रहे खेसारी लाल यादव से अनंत सिंह कहते हैं, हां, 25 के आबो..इसपर खेसारी लाल यादव कहते हैं कि 25 को हमारे घर के सामने लड़की की शादी है तो हम दिन में आकर घूम जाएंगे। इसपर अनंत सिंह कहते हैं हां-हां। अगर 20 को छुट्टी है तो 20 को आबो..इसपर खेसारी लाल यादव कहते हैं कि दादा, हम एक कार्यक्रम में हैं पटना पहुंच कर आपको कॉल करते हैं। समस्तीपुर में एक कार्यक्रम में है तो हम उसी में पहुंचे हैं। रात में पूर्णिया में हैं। इसपर अनंत सिंह कहते हैं ठीक हैं।

शिवांगी की शादी पर क्या बोले भाई अभिषेक

इधर अपनी बहन शिवांगी की शादी को लेकर मोकामा विधायक अनंत सिंह के बेटे अभिषेक ने मीडिया से दो टूक बातचीत की है। अपनी बहन की शादी को लेकर अभिषेक ने कहा कि जितने लोग आना चाहते हैं, सबका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है।

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बहू लक्ष्मी की रूप है- बोले होने वाले ससुर

इधर अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी ऋषिकेश से तय हुई है। ऋषिकेश के पिता का नाम रणविजय सिंह और वो फोर्स में हैं। अभी वो दिल्ली में पोस्टेड हैं। अनंत सिंह अपनी बेटी की शादी में अपने दामाद को लग्जरी कार डिफेंडर गिफ्ट करने वाले हैं। वहीं विधायक के समधी अपनी बहू के लिए बिहटा में घर भी बनवा रहे हैं। रणविजय सिंह ने मीडिया से बातचीत में बताया कि उनको एक बेटा और एक बेटी है। उनके बेटे ऋषिकेश करीब 11 साल से अमेरिका में हैं। उन्होंने वहीं पढ़ाई की है और वहीं जॉब करते हैं। रणविजय सिंह ने बिहटा में बन रहे नए घऱ को लेकर कहा कि यह बहू के स्वागत के लिए है और वो लक्ष्मी की रूप होती है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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