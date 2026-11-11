25 को आबो..,अनंत सिंह ने खेसारी लाल को दिया न्योता; बहन की शादी पर क्या बोले मोकामा विधायक के बेटे

अनंत सिंह का एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें वो भोजपुरी फिल्मों के मशहूर गायक और अभिनेता खेसारी लाल यादव को बेटी की शादी में आने का निमंत्रण दे रहे हैं। खेसारी लाल यादव और अनंत सिंह के बीच वीडियो कॉल के जरिए बातचीत हुई है।

पटना से सटे मोकामा के विधायक अनंत सिंह अपनी बेटी शिवांगी की शादी को लेकर चर्चा में हैं। दरअसल पिता होने के नाते अनंत सिंह अपनी लाडली की शादी में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। 25 नवंबर को शिवांगी की शादी है और कहा जा रहा है कि यह एक भव्य शादी होगी। इस शादी से जुड़ी कई बातों की चर्चा हो रही है और चर्चा शादी में आने वाले मेहमानों को लेकर भी हो रही है। अनंत सिंह की बेटी की शादी में कई मशहूर हस्तियां शिरकत कर सकती हैं।

अनंत सिंह का एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें वो भोजपुरी फिल्मों के मशहूर गायक और अभिनेता खेसारी लाल यादव को बेटी की शादी में आने का निमंत्रण दे रहे हैं। खेसारी लाल यादव और अनंत सिंह के बीच वीडियो कॉल के जरिए बातचीत हुई है। अनंत सिंह ने भोजपुरी अभिनेता से कहा कि 25 को आबो..

खेसारी लाल और अनंत सिंह के बीच क्या बातचीत हुई इस बातचीत के दौरान वीडियो कॉल पर दिख रहे खेसारी लाल यादव से अनंत सिंह कहते हैं, हां, 25 के आबो..इसपर खेसारी लाल यादव कहते हैं कि 25 को हमारे घर के सामने लड़की की शादी है तो हम दिन में आकर घूम जाएंगे। इसपर अनंत सिंह कहते हैं हां-हां। अगर 20 को छुट्टी है तो 20 को आबो..इसपर खेसारी लाल यादव कहते हैं कि दादा, हम एक कार्यक्रम में हैं पटना पहुंच कर आपको कॉल करते हैं। समस्तीपुर में एक कार्यक्रम में है तो हम उसी में पहुंचे हैं। रात में पूर्णिया में हैं। इसपर अनंत सिंह कहते हैं ठीक हैं।

शिवांगी की शादी पर क्या बोले भाई अभिषेक इधर अपनी बहन शिवांगी की शादी को लेकर मोकामा विधायक अनंत सिंह के बेटे अभिषेक ने मीडिया से दो टूक बातचीत की है। अपनी बहन की शादी को लेकर अभिषेक ने कहा कि जितने लोग आना चाहते हैं, सबका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है।