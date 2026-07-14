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…तो फिर JDU में रहेगा कौन, छोटू सिंह के समर्थन में कूदे छोटे सरकार; पार्टी से निकालने पर क्या बोले

By Nishant Nandan
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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छोटे सरकार यानी अनंत सिंह ने छोटू सिंह को जदयू से निकाले जाने को लेकर कहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। अनंत सिंह ने कहा कि अगर ऐसे गलती खोजेंगे तो किसने गलती नहीं किया है? सभी लोगों को पार्टी से निकाल देंगे तो पार्टी में रहेगा कौन?

…तो फिर JDU में रहेगा कौन, छोटू सिंह के समर्थन में कूदे छोटे सरकार; पार्टी से निकालने पर क्या बोले

जनता दल (यूनाइटेड) यानी जदयू ने हाल ही में बिहार राज्य नागरिक परिषद के महासचिव अरविंद सिंह उर्फ छोटू सिंह को पार्टी से निकाल दिया है। छोटू सिंह को पार्टी से निकाले जाने को छोटे सरकार यानी अनंत सिंह ने गलत बताया है। मीडिया से बातचीत में मोकामा विधायक अनंत सिंह ने कहा है कि छोटू सिंह से जो गलती हुई है उसे माफ किया जा सकता था। बता दें कि जदयू ने छोटू सिंह को छह साल के लिए पार्टी से निकाला है।

छोटू सिंह को JDU से निकाले जाने से संबंधित एक सवाल का जवाब देते हुए अनंत सिंह ने कहा, ‘छोटू सिंह से गलती हुआ था, लेकिन पार्टी वाले आदमी जो किए वो नहीं करना चाहिए था। लेकिन वो तो बड़े हैं जो कहेंगे वही तो होगा ना, छोटे का तो कुछ है नहीं। लेकिन अगर ऐसे गलती खोजेंगे तो किसने गलती नहीं किया है? सभी लोगों को पार्टी से निकाल देंगे तो पार्टी में रहेगा कौन? पार्टी में कोई भी अगर एक गलती कर देता है तो उसे माफी मिलनी चाहिए। अगर वो बार-बार गलती करता है तब फिर गलती की जो सजा हो वो दे सकते हैं। वो बड़का हैं, कोई बड़का है जिसने गलती नहीं किया हो, लेकिन वो बड़का हैं तो उनको कौन निकालेगा? छोटे को तो तुरंत निकाल देंगे। इतनी बड़ी सजा नहीं देनी चाहिए।’

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जदयू विधायक अनंत सिंह ने आगे कहा, 'हम और कोई बात नहीं जानते हैं। हम सिर्फ इतना ही सुने हैं कि उनको पार्टी से बाहर कर दिया गया। इसके अलावा हम और कोई कहानी नहीं जानते हैं। कोई गलती हुआ तब ही तो पार्टी ने निकाला। लेकिन इतनी सी गलती पर निकालना नहीं चाहिए। उनको मौका देना चाहिए। गलती सब से हुआ है और सबसे होता है।'

बता दें कि जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने पार्टी विरोधी आचरण के आरोप में छोटू सिंह की प्राथमिक सदस्यता रद्द कर दी थी और उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। बता दें कि छोटू सिंह पूर्व सीएम नीतीश कुमार और अशोक चौधरी के कई कार्यक्रमों में अक्सर नजर आते थे। बताया जाता है कि उमेश कुशवाहा ने जदयू की जो नई टीम बनाई थी उसमें छोटू सिंह का नाम नहीं था इसे लेकर छोटू सिंह ने बगावती तेवर दिखाए थे। कहा तो यह भी जाता है कि छोटू सिंह की जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के साथ कुछ बहस भी हुई थी।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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