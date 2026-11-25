अनंत सिंह की बेटी की शादी से पहले नदवां गांव में आयोजित घुड़दौड़ भारी भीड़ के चलते बीच में रोक दी गई। एक लाख से ज्यादा लोगों के पहुंचने का दावा है। कई लोग बिजली के टावर पर चढ़ गए। सुरक्षा कारणों से अब फाइनल मुकाबला गुरुवार को होगा।

मोकामा से विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी से पहले आयोजित घुड़दौड़ प्रतियोगिता को भारी भीड़ के चलते बीच में ही रोकना पड़ा। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए प्रतियोगिता स्थगित कर दी गई है। अब घुड़दौड़ का फाइनल गुरुवार को कराया जाएगा। मोकामा के नदवां गांव में आयोजित इस प्रतियोगिता को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। भीड़ इतनी अधिक हो गई कि आयोजकों को रेस रोकने का फैसला लेना पड़ा। इसके बाद मैदान खाली कराने की कार्रवाई शुरू की गई।

जानकारी के मुताबिक, घुड़दौड़ देखने के लिए एक लाख से अधिक लोगों के पहुंचने का दावा किया जा रहा है। भीड़ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कई लोग रेस देखने के लिए बिजली के टावर पर चढ़ गए थे। मैदान के आसपास भी लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई थी। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से प्रतियोगिता को आगे जारी रखना मुश्किल हो गया। अब गुरुवार को फाइनल मुकाबला कराया जाएगा।

हॉर्स रेस के विजेता को मिलेगी थार दरअसल, अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी बुधवार को उनके पैतृक गांव नदवां में ऋषिकेश कुमार के साथ होनी है। शादी समारोह से पहले घुड़दौड़ का आयोजन किया गया था। प्रतियोगिता के विजेता को थार गाड़ी देने का ऐलान किया गया है। वहीं, दूसरे स्थान पर रहने वाले प्रतिभागी को बाइक और तीसरे स्थान पर आने वाले को स्कूटी दी जाएगी। पुरस्कारों को लेकर भी लोगों में खासा उत्साह था। घुड़दौड़ के अलावा शादी समारोह में हेलिकॉप्टर से आने वाले मेहमानों को देखने के लिए भी बड़ी संख्या में लोग जुटे। मेहमानों के हेलिकॉप्टर की लैंडिंग देखने के लिए अलग से भीड़ जमा हो रही है। इसके लिए तीन हेलीपैड तैयार किए गए हैं। अनंत सिंह खुद भी मंच पर खड़े होकर घुड़दौड़ देखते नजर आए।