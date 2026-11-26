मोकमा विधायक अनंत सिंह को पिछले साल अक्टूबर के महीने में हुई दुलारचंद यादव की हत्या की साजिश रचने के आरोप में पिछले साल एक नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सरेंडर करने का निर्देश दिया है।

मोकामा विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी हो गई और शिवांगी अपने पति ऋषिकेश के साथ पिता के घर से विदा भी हो गईं। बेटी की विदाई के महज 9 दिन बाद अब अनंत सिंह को जेल जाना होगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने जनता दल यूनाइटेड (जदयू) से निष्कासित विधायक अनंत सिंह को दुलारचंद यादव हत्या मामले में सरेंडर करने का निर्देश कुछ समय पहले दिया था। बता दें कि अनंत सिंह को पिछले साल अक्टूबर के महीने में हुई इस हत्या की साजिश रचने के आरोप में पिछले साल एक नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। पटना उच्च न्यायालय ने इस साल 19 मार्च को उन्हें जमानत दे दी थी।

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले की खंडपीठ ने अनंत सिंह को मिली जमानत रद्द करने से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने मोकामा विधायक को आत्मसमर्पण का आदेश दिया था।

अदालत ने इस मामले में बिहार पुलिस को चार महीने के अंदर जांच पूरी करने का भी आदेश दिया है। अनंत सिंह को हाईकोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ मृतक दुलारचंद के पोते नीरज कुमार सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। साल 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त प्रचार के दौरान जन सुराज पार्टी के समर्थक दुलारचंद यादव की मोकामा में ही हत्या कर दी गई थी। उस वक्त जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे अनंत सिंह और जन सुराज के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के चुनाव प्रचार काफिले आमने-सामने आ गए थे, जिसके बाद उनके समर्थकों के बीच हिंसा भड़क गई थी। इसके बाद कथित तौर से दुलारचंद यादव को एक एसवीयू ने कुचल दिया था। परिजनों का यह भी आरोप था कि दुलारचंद यादव को गोली भी मारी गई थी।

विधायकी बचाने के लिए भी अनंत सिंह को देना होगा जवाब हालांकि, कोर्ट के आदेश पर आत्मसमर्पण करने से पहले अनंत सिंह को अपनी विधायकी बचाने के लिए भी जवाब देना होगा। दरअसल जनता दल (यूनाइटेड) से निकाले जाने के बाद विधानसभा अध्यक्ष से मोकामा विधायक अनंत सिंह की सदस्यता रद्द करने की मांग की गई थी। इसके बाद 'छोटे सरकार' के नाम से मशहूर अनंत सिंह को विधानसभा की तरफ से नोटिस भेजा गया था। विधानसभा सचिवालय ने अनंत सिंह को शुरू में जवाब देने के लिए एक हफ्ते का समय दिया था। लेकिन मोकमा विधायक ने अपनी बेटी की शादी का हवाला देते हुए कुछ मोहलत मांगी थी। अब बेटी की शादी के बाद अनंत सिंह को इसे लेकर भी जवाब देना होगा।

बहरहाल बता दें कि अनंत सिंह बेटी की शादी में आए यूपी के बीजेपी विधायक सुशील सिंह से अनौपचारिक बातचीत में यह कहते सुने गए थे कि निर्दलीय लड़ने पर ज्यादा वोट आएगा। इससे यह संकेत मिलता है कि अनंत सिंह को मन ही मन यह आशंका है कि उनके जेल जाने के बाद हो सकता है कि दलबदल कानून के तहत उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म करके मोकामा में जल्द ही उप-चुनाव कराया जाए। जेडीयू ने एमएलसी चुनाव में पार्टी के कैंडिडेट नीरज कुमार के खिलाफ खुलकर बोलने और जन सुराज पार्टी के कैंडिडेट का प्रचार करने के आधार पर स्पीकर प्रेम कुमार से अनंत सिंह की विधायिकी खत्म करने की मांग की है। पहले स्पीकर ने 7 दिन में जवाब मांगा था, लेकिन अनंत सिंह ने स्पीकर से मिलकर बेटी की शादी के बाद जवाब देने की मोहलत मांगी थी। वह मोहलत 30 नवंबर को खत्म हो रही है तो माना जा रहा है कि अगले दो-तीन दिनों में इस तरह के मामलों के जानकार और वकीलों की राय लेकर अनंत सिंह स्पीकर को अपना पक्ष सौंप देंगे।