अनंत सिंह के पास हाथी-घोड़ा और लैंड क्रूजर, खुद को किसान बताने वाले पूर्व विधायक पर 23 मुकदमे

संक्षेप: अनंत सिंह और नीलम देवी पर लगभग 12 करोड़ 13 लाख 82 हजार 371 लोन भी है। इसके अलावा अनंत सिंह के पास 15 लाख तथा पत्नी के पास 76 लाख 61 हजार का सोना है। पत्नी के नाम पर कई जगह जमीन और मकान हैं।

Wed, 15 Oct 2025 09:19 AMNishant Nandan हिन्दुस्तान टीम
अनंत सिंह के पास हाथी-घोड़ा और लैंड क्रूजर, खुद को किसान बताने वाले पूर्व विधायक पर 23 मुकदमे
बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।
