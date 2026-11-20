अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी की रस्में शुक्रवार को शुरू हो गई। विधायक अपने पैतृक गांव नदवां से तिलक लेकर निकले। नदवां से गाड़ियों के काफिले में तिलकहरु पटना पहुंचे। अनंत ने दामाद ऋषिकेश को 3 करोड़ की लैंड रोवर डिफेंडर गाड़ी तिलक में चढ़ाई।

बिहार के मोकामा से बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने होने वाले दामाद को लैंड रोवर डिफेंडर गाड़ी गिफ्ट कर दी है। पटना के एक रिसोर्ट में शनिवार को हुए तिलक समारोह में विधायक ने यह कीमती उपहार अपने दामाद ऋषिकेश कुमार को दिया। अनंत सिंह, उनके परिवार के लोग और बड़ी संख्या में रिश्तेदार पटना जिले के बाढ़ के पास स्थित नदवां गांव से तिलक लेकर काफिले में पटना पहुंचे। अनंत की बेटी शिवांगी सिंह की शादी 25 नवंबर को नदवां गांव में होगी। इससे पहले हुए तिलक समारोह में बिहार और केंद्र सरकार के कई मंत्री और विधायकों ने शिरकत की।

अनंत सिंह की बेटी की शादी की रस्में शुक्रवार को विधिवत रूप से शुरू हो गईं। विधायक अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ नदवां से जब सबसे आगे सजी-धजी डिफेंडर गाड़ी रही। पीछे बीएमडब्लयू, फॉर्च्यूनर, थार जैसी कई गाड़ियों का काफिला चला। तिलकहरु नदवां से पटना के दानापुर स्थित रिसोर्ट पहुंचे। यहां वर और वधु पक्ष के लोगों ने तिलकोत्सव की रस्में निभाईं। वधु पक्ष के लोगों ने अपने होने वाले दामाद को लग्जरी कार की चाबी के साथ ही अन्य सामग्री उपहार में भेंट कीं।

शिवांगी को मां नीलम देवी ने दिया आशीर्वाद वहीं, अनंत सिंह के नदवां स्थित पैतृक आवास पर भी शनिवार को दुल्हन बनने जा रहीं शिवांगी सिंह की कुछ रस्में हुईं। अनंत की पत्नी एवं मोकामा की पूर्व विधायक नीलम देवी ने अपनी साड़ी का पल्लू बेटी के सिर पर रखकर उसे आशीर्वाद दिया। शिवांगी भी लाल जोड़ा ओढ़े बैठी नजर आईं। शादी समारोह 25 नवंबर तक चलेगा। 23 को हल्दी एवं कलश का कार्यक्रम है। 24 नवंबर को मेहंदी एवं संगीत और 25 को बारात स्वागत होगा।

दहेज नहीं, गिफ्ट है- अनंत सिंह मोकामा विधायक ने पिछले दिनों एक इंटरव्यू में कहा था कि वह अपने होने वाले दामाद को खुशी से इतनी महंगी गाड़ी दे रहे हैं। उन्होंने इसे दहेज मानने से इनकार कर दिया। अनंत सिंह ने कहा कि दहेज तब होता है जब सामने से मांगा जाता है। अगर खुद से देते हैं तो वह दहेज नहीं, बल्कि गिफ्ट होता है।

बेटे को भी BMW कार गिफ्ट करेंगे अनंत सिंह शिवांगी की शादी के दिन 25 नवंबर को सुबह अनंत सिंह के छोटे बेटे अभिनव का जनेऊ संस्कार होना है। इस मौके पर विधायक अपने बेटे को भी बीएमडब्ल्यू की लग्जरी कार गिफ्ट करेंगे, जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपये बताई जा रही है।

25 को नदवां में बड़ा भोज, घोड़े की रेस के विजेता को इनाम में थार शिवांगी और ऋषिकेश 25 नवंबर को शादी के बंधन में बंधेंगे। बेटी की शादी के दिन नदवां में अनंत सिंह ने पूरे दिन कई आयोजन रखे हैं। विधायक के अनुसार सुबह 10 बजे से कव्वाली का कार्यक्रम होगा। फिर दोपहर में घोड़ों की रेस होगी। घुड़दौड़ प्रतियोगिता में विजेता को इनाम में थार गाड़ी, मोटरसाइकिल और स्कूटर दिए जाएंगे। इसके बाद शाम 5 बजे से प्रोग्राम शुरू होगा।

शाम में नदवां में अनंत सिंह की ओर से प्रीतिभोज रखा है, जिसमें लाखों लोगों के पहुंचने का दावा किया जा रहा है। विधायक ने बिहार में पक्ष, विपक्ष के कई नेताओं से लेकर बाहुबलियों और फिल्मी सितारों को भी अपनी बेटी की शादी में न्योता दिया है। ऐसे में इस शादी में कई वीवीआईपी मेहमान शिरकत करते दिखेंगे।

अनंत सिंह के दामाद कौन हैं? अनंत सिंह की बेटी की शिवांगी की शादी पटना के बिहटा के रहने वाले रणविजय सिंह के बेटे ऋषिकेश कुमार के साथ तय हुआ है। रणविजय सीआरपीएफ में कमांडेंट हैं। वहीं, अनंत के होने वाले दामाद ऋषिकेश अमेरिका में नौकरी करते हैं। उन्होंने यूएस से ही एमबीए की पढ़ाई की है। रणविजय ने बिहटा में बेटे-बहू के लिए हाल ही में चार मंजिला मकान भी बनाया, जिसका गृह प्रवेश कुछ दिनों पहले ही किया गया।