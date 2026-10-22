नीतीश ने नीरज के घर जाकर MLC चुनाव में जीत का आशीर्वाद दिया, अनंत सिंह को झटका
बिहार एमएलसी चुनाव में अपनी ही पार्टी जेडीयू के उम्मीदवार नीरज कुमार का विरोध कर रहे विधायक अनंत सिंह को झटका लगा है। जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने नीरज के घर पहुंचकर उन्हें जीत का आशीर्वाद दे दिया है।
बिहार विधान परिषद चुनाव में पार्टी से अलग राह अपनाने वाले बाहुबली विधायक अनंत सिंह को बड़ा झटका लगा है। जनता दल यूनाइटेड (JDU) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार पटना स्नातक सीट से एमएलसी उम्मीदवार नीरज कुमार को जीत का आशीर्वाद दे दिया है। नीतीश एमएलसी चुनाव के मतदान से एक दिन पहले गुरुवार को नीरज के घर पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री ने नीरज का हालचाल जाना और विजयी होने का आशीर्वाद दे दिया। दूसरी ओर, अनंत सिंह एमएलसी चुनाव में नीरज का खुलकर विरोध कर रहे हैं। वह कहते रहे हैं कि यह दलगत चुनाव नहीं है और नीतीश कुमार को इससे कोई मतलब नहीं है।
नीतीश कुमार ने गुरुवार दोपहर को पटना के राजवंशी नगर स्थित जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की। उन्होंने नीरज के स्वास्थ्य की जानकारी लेते हुए जल्द स्वस्थ होने की कामना की। जेडीयू अध्यक्ष ने उनके साथ उनके परिवार वालों का भी हालचाल पूछा। नीतीश ने नीरज कुमार को डॉक्टरों की सलाह से अपनी चुनावी रणनीति पर काम करने का सुझाव दिया और विजयी होने का आशीर्वाद दिया।
अनंत सिंह ने कहा था- नीतीश को चुनाव से मतलब नहीं
जेडीयू के मोकामा से विधायक अनंत सिंह ने दो दिन पहले दावा किया था कि नीतीश कुमार को विधान परिषद चुनाव से कोई मतलब नहीं हैं। वह ना तो उनके साथ हैं और ना ही नीरज कुमार के साथ। हालांकि, अब नीतीश ने नीरज को जीत का आशीर्वाद दे दिया है। ऐसे में यह अनंत सिंह और उनके समर्थकों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।
नीरज के खिलाफ प्रचार कर रहे अनंत सिंह
दरअसल, अनंत सिंह विधान परिषद चुनाव में जेडीयू उम्मीदवार नीरज कुमार का खुलकर विरोध कर रहे हैं। उन्होंने पटना स्नातक सीट पर नीरज के खिलाफ लड़ रहे अनुज सिंह को समर्थन दिया है और उनका प्रचार भी कर रहे हैं। अनंत और नीरज बीते कई दिनों से एक-दूसरे के खिलाफ खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं। इससे जेडीयू ही नहीं, बल्कि पूरे एनडीए में खलबली मची हुई है।
अनंत सिंह का कहना है कि नीरज ने विधानसभा चुनाव में उनका विरोध किया था, इसलिए विधान परिषद चुनाव में वह उनका विरोध कर रहे हैं। मोकामा विधायक का यह भी कहना है कि वह जेडीयू में हैं और आगे भी रहेंगे, मगर एमएलसी चुनाव में वह नीरज को जीतने नहीं देंगे।
एमएलसी चुनाव की वोटिंग कल, 27 को आएगा रिजल्ट
पटना स्नातक समेत बिहार विधान परिषद की 8 सीटों पर शुक्रवार को मतदान होगा। शिक्षक और स्नातक वर्ग के 5 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। एमएलसी चुनाव की मतगणना 27 अक्टूबर को होगी।
नीतीश ने चुनाव की तैयारियों का अपडेट लिया
जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार विधान परिषद चुनाव को लेकर गुरुवार को काफी सक्रिय दिखे। सुहबह उन्होंने पटना के 7 सर्कुलर रोड स्थित आवासीय कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा, विधान परिषद में सत्तारूढ़ दल के उपनेता सह विधान पार्षद ललन सर्राफ और मुख्य सचेतक संजय गांधी से एमएलसी चुनाव की तैयारियों की विस्तार से चर्चा की। पूर्व सीएम ने सभी सीटों की अपडेटेड जानकारी पार्टी नेताओं से ली।
8 सीटों पर एनडीए की जीत तय- नीतीश
इसके बाद नीतीश कुमार जेडीयू प्रदेश कार्यालय पहुंचे। वहां उन्होंने विधान परिषद् की आठ सीटों के लिए स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में हो रहे चुनाव की विस्तृत समीक्षा की। चुनाव की मॉनिटरिंग कर रही टीम और पार्टी पदाधिकारियों से तैयारियों का उन्होंने लिया। नीतीश ने प्रदेश पदाधिकारियों को अहम दिशा-निर्देश भी दिए। साथ ही राष्ट्रीय चुनाव पदाधिकारी एवं पूर्व सांसद अनिल प्रसाद हेगड़े से चुनाव-अभियान को लेकर चर्चा की। नीतीश कुमार ने दावा किया कि सभी 8 सीटों पर एनडीए उम्मीदवारों की जीत तय है।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।