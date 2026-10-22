नीतीश ने नीरज के घर जाकर MLC चुनाव में जीत का आशीर्वाद दिया, अनंत सिंह को झटका

बिहार एमएलसी चुनाव में अपनी ही पार्टी जेडीयू के उम्मीदवार नीरज कुमार का विरोध कर रहे विधायक अनंत सिंह को झटका लगा है। जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने नीरज के घर पहुंचकर उन्हें जीत का आशीर्वाद दे दिया है।

जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने नीरज कुमार को जीत का आशीर्वाद दे दिया है, अनंत सिंह (बाएं) को झटका लगा है (फाइल फोटो कोलाज)

बिहार विधान परिषद चुनाव में पार्टी से अलग राह अपनाने वाले बाहुबली विधायक अनंत सिंह को बड़ा झटका लगा है। जनता दल यूनाइटेड (JDU) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार पटना स्नातक सीट से एमएलसी उम्मीदवार नीरज कुमार को जीत का आशीर्वाद दे दिया है। नीतीश एमएलसी चुनाव के मतदान से एक दिन पहले गुरुवार को नीरज के घर पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री ने नीरज का हालचाल जाना और विजयी होने का आशीर्वाद दे दिया। दूसरी ओर, अनंत सिंह एमएलसी चुनाव में नीरज का खुलकर विरोध कर रहे हैं। वह कहते रहे हैं कि यह दलगत चुनाव नहीं है और नीतीश कुमार को इससे कोई मतलब नहीं है।

नीतीश कुमार ने गुरुवार दोपहर को पटना के राजवंशी नगर स्थित जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की। उन्होंने नीरज के स्वास्थ्य की जानकारी लेते हुए जल्द स्वस्थ होने की कामना की। जेडीयू अध्यक्ष ने उनके साथ उनके परिवार वालों का भी हालचाल पूछा। नीतीश ने नीरज कुमार को डॉक्टरों की सलाह से अपनी चुनावी रणनीति पर काम करने का सुझाव दिया और विजयी होने का आशीर्वाद दिया।

अनंत सिंह ने कहा था- नीतीश को चुनाव से मतलब नहीं जेडीयू के मोकामा से विधायक अनंत सिंह ने दो दिन पहले दावा किया था कि नीतीश कुमार को विधान परिषद चुनाव से कोई मतलब नहीं हैं। वह ना तो उनके साथ हैं और ना ही नीरज कुमार के साथ। हालांकि, अब नीतीश ने नीरज को जीत का आशीर्वाद दे दिया है। ऐसे में यह अनंत सिंह और उनके समर्थकों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।

नीरज के खिलाफ प्रचार कर रहे अनंत सिंह दरअसल, अनंत सिंह विधान परिषद चुनाव में जेडीयू उम्मीदवार नीरज कुमार का खुलकर विरोध कर रहे हैं। उन्होंने पटना स्नातक सीट पर नीरज के खिलाफ लड़ रहे अनुज सिंह को समर्थन दिया है और उनका प्रचार भी कर रहे हैं। अनंत और नीरज बीते कई दिनों से एक-दूसरे के खिलाफ खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं। इससे जेडीयू ही नहीं, बल्कि पूरे एनडीए में खलबली मची हुई है।

अनंत सिंह का कहना है कि नीरज ने विधानसभा चुनाव में उनका विरोध किया था, इसलिए विधान परिषद चुनाव में वह उनका विरोध कर रहे हैं। मोकामा विधायक का यह भी कहना है कि वह जेडीयू में हैं और आगे भी रहेंगे, मगर एमएलसी चुनाव में वह नीरज को जीतने नहीं देंगे।

एमएलसी चुनाव की वोटिंग कल, 27 को आएगा रिजल्ट पटना स्नातक समेत बिहार विधान परिषद की 8 सीटों पर शुक्रवार को मतदान होगा। शिक्षक और स्नातक वर्ग के 5 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। एमएलसी चुनाव की मतगणना 27 अक्टूबर को होगी।

नीतीश ने चुनाव की तैयारियों का अपडेट लिया जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार विधान परिषद चुनाव को लेकर गुरुवार को काफी सक्रिय दिखे। सुहबह उन्होंने पटना के 7 सर्कुलर रोड स्थित आवासीय कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा, विधान परिषद में सत्तारूढ़ दल के उपनेता सह विधान पार्षद ललन सर्राफ और मुख्य सचेतक संजय गांधी से एमएलसी चुनाव की तैयारियों की विस्तार से चर्चा की। पूर्व सीएम ने सभी सीटों की अपडेटेड जानकारी पार्टी नेताओं से ली।