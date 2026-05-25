अनंत सिंह को MP-MLA कोर्ट से फिलहाल राहत, गिरफ्तारी पर रोक; अग्रिम जमानत पर फैसले का इंतजार

Anant Singh News: सुनवाई के दौरान पटना हाईकोर्ट के वकील नरेद्र दीक्षित ने मोकामा विधायक अनंत सिंह को अग्रिम जमानत दिए जाने और उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की गुहार लगाई थी। कोर्ट ने तत्काल राहत देते हुए अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी

Anant Singh News: मोकामा से जदयू विधायक अनंत सिंह को वायरल वीडियो से जुड़े एक मामले में फिलहाल बड़ी राहत मिल गई है। गोपालगंज जिले में एमपी-एमलएलए कोर्ट ने तत्काल मोकामा के जदयू विधायक अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अदालत में मामले की अगली सुनवाई अब 30 मई को होगी। अनंत सिंह से जुड़े इस मामले में गोपालगंज के मीरगंज थाने में केस दर्ज किया गया था। आर्म्स ऐक्ट से संबंधित इस मामले में कोर्ट ने विधायक की तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर कुछ दिनों पहले वायरल हुआ था जिसमें महिला डांसर ने डांस किया था और कुछ लोगों के हाथ में हथियार भी नजर आया था। इसी के बाद मीरगंज थाने में केस दर्ज किया गया था। दावा किया जा रहा था कि इस वीडियो में अनंत सिंह भी मौजूद हैं।

इसी मामले की सुनवाई सोमवार को राजेंद्र कुमार पांडेय की कोर्ट में हुई है। सोमवार को पहले से ही अनंत सिंह का अभिलेख आदेश के लिए निर्धारित था, लेकिन अभियोजन पक्ष ने अंतिम समय में कुछ जरूरी कागजात दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग कर दी। जिसके बाद कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए आदेश की नई तिथि निर्धारित कर दिया। सुनवाई के दौरान पटना हाईकोर्ट के वकील नरेश दीक्षित ने मोकामा विधायक अनंत सिंह को अग्रिम जमानत दिए जाने और उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की गुहार लगाई थी। कोर्ट ने तत्काल राहत देते हुए अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी और अगली सुनवाई की तारीख 30 मई मुकर्रर कर दी। इस दिन अनंत सिंह की अग्रिम जमानत पर अदालत अपना फैसला दे सकती है।

अदालत ने सुरक्षित रख लिया फैसला गोपालगंज जिले के एडीजे तृतीय सह एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश राजेंद्र कुमार पांडेय ने इससे पहले बीते बुधवार को हुई सुनवाई में मोकामा के विधायक अनंत सिंह के खिलाफ वायरल वीडियो तथा आर्म्स एक्ट मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। पटना हाईकोर्ट से पहुंचे अधिवक्ता नरेश दीक्षित ने विधायक अनंत सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर बहस किया था और विधायक को निर्दोष बताते हुए अग्रिम जमानत देने की अपील की थी लेकिन सुनवाई के बाद न्यायाधीश राजेंद्र कुमार पांडेय ने विधायक को तत्काल राहत नहीं देते हुए फैसले को सुरक्षित रख लिया था।