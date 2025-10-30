सूरजभान का ही खेला है; मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या पर अनंत सिंह का पहला रिएक्शन

संक्षेप: बिहार की मोकामा विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह ने आरजेडी नेता सूरजभान सिंह पर आरोप लगा दिया है।

बिहार विधानसभा चुनाव के बीच मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्याकांड पर जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह का पहला रिएक्शन आया है। बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह ने दुलारचंद यादव की हत्या का आरोप राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) की कैंडिडेट वीणा देवी के पति सूरजभान सिंह पर लगा दिया है। अनंत सिंह ने आरोप लगाया कि टाल क्षेत्र में वोट मांगने के दौरान उनके काफिले पर साजिश के तहत हमला किया गया। उन्होंने इसके पीछे बाहुबली सूरजभान की साजिश करार दिया। वहीं, दूसरी ओर, जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्षी के समर्थन में प्रचार कर रहे दुलारचंद यादव की हत्या का आरोप परिजन ने अनंत सिंह पर लगाया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह ने गुरुवार शाम को एक चैनल से बातचीत में कहा, “हम टाल में वोट मांग रहे थे, रास्ते में देखे कि और भी गाड़ियां खड़ी हैं। हमें लगा कि वो लोग भी वोट मांग रहे हैं। फिर वे मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। तब भी हमने कहा कुछ नहीं। फिर हमारी 30 गाड़ियां आगे बढ़ गईं। 10 गाड़ियां पीछे रह गईं। उन पर मारना शुरू कर दिया गया। किसी ने रोड़ा रखा हुआ था, पंजा (लोहे का कवर) ऊंगली में पहने था। पूरी तैयारी के साथ थे। सूरजभान का ही खेला है, ताकि लड़ाई-झगड़ा कर्फ्यू हो जाए तो वोट बैंक इधर-उधर हो जाए।”

अनंत सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि दुलारचंद यादव ने ही सबसे पहले उन पर हाथ उठाया था। हालांकि, जब बवाल हुआ तब वे 40 गाड़ियां आगे थे। पूर्व विधायक ने दावा किया कि उनके काफिले की 10 गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई।

क्या है पूरा मामला? पटना जिले की मोकामा विधानसभा क्षेत्र में जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्षी साथ प्रचार कर रहे दुलारचंद यादव की गुरुवार को हत्या कर दी गई। आरोप है कि पहले उन्हें गोली मारी गई और फिर गाड़ी से कुचलकर मार दिया गया। यह घटनाक्रम दोपहर के समय बसावनचक गांव में हुआ। जन सुराज प्रत्याशी पीयूष और दुलारचंद के परिजन ने हत्या का आरोप अनंत सिंह और उनके समर्थकों पर लगाया है।