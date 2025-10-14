मोकामा से JDU के टिकट पर अनंत सिंह ने भरा नामांकन, 25000 समर्थकों को कराया भोज
बाहुबली अनंत सिंह ने मोकामा सीट से मंगलवार (14 अक्टूबर) को नामांकन दाखिल कर दिया है। सफेद रंग की थार से अनंत सिंह नॉमिनेशन करने पहुंचे। इससे पहले उन्होने 25 हजार समर्थको को भोज कराया। बताया जा रहा है कि समर्थकों के एक लाख से ज्यादा रसगुल्ले बनाए गए थे। नामांकन के बाद अनंत सिंह का रोड शो निकलेगा। जिसमें एक हजार से ज्यादा गाड़ियों का काफिला होगा। अनंत सिंह ने अपने आवास पर पूजा-अर्चना की और फिर थार गाड़ी से नामांकन के लिए रवाना हुए।
आपको बता दें बीते 2020 के चुनाव में राजद के टिकट पर विधायक बने अनंत सिंह ने इस बार जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के टिकट पर मोकामा से चुनाव लड़ रहे हैं। अनंत सिंह को घर से एके-47 जैसे हथियार और विस्फोटक मिलने के मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद उनकी विधायकी चली गई थी। सजा होने के बाद 2022 में मोकामा उप-चुनाव में पत्नी नीलम देवी राजद के टिकट पर जीतीं। 14 अगस्त 2024 को पटना हाईकोर्ट ने उन्हें इस मामले में बरी कर दिया।
रिहा होने के बाद अनंत सिंह ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। जिसके बाद से उनके जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ने की चर्चा तेज हो गई थी। 2005 से अब तक अनंत मोकामा से लगातार 5 चुनाव जीते हैं। पहले तीन बार जेडीयू से, फिर निर्दलीय और 2020 में राजद से जीते। अनंत ने मुंगेर लोकसभा से 2019 में नीलम को कांग्रेस के टिकट पर लड़ाया था, लेकिन जेडीयू के ललन सिंह ने पौने दो लाख के अंतर से हरा दिया।