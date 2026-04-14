सम्राट चौधरी से कहेंगे, शराब चालू हो; अनंत सिंह बोले- बिहार के मालिक नीतीश कुमार ही रहेंगे
बाहुबली जदयू विधायक अनंत सिंह ने बिहार से शराबबंदी हटाने की मांग की। उन्होंने कहा कि शराब चालू कराने के लिए वह नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से बात करेंगे। नीतीश के बारे में उन्होंने कहा कि बिहार के मालिक वही रहेंगे।
मोकामा से जनता दल यूनाइटेड (JDU) के बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने सम्राट चौधरी को बिहार का नया मुख्यमंत्री चुने जाने पर बधाई दी। उन्होंने एक बार फिर शराबबंदी हटाने की मांग की। जदयू विधायक ने कहा कि बिहार में शराब चालू होनी चाहिए। शराब के अलावा दूसरे नशे बहुत बढ़ गए हैं। अनंत सिंह ने कहा कि वह इस बारे में नए सीएम सम्राट चौधरी से बात करेंगे। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के बारे में उन्होंने कहा कि बिहार के मालिक वही रहेंगे।
अनंत सिंह ने बिहार विधान मंडल परिसर के बाहर मंगलवार को मीडिया से बातचीत में यह बयान दिया। इससे पहले उन्होंने विधान मंडल के सेंट्रल हॉल में आयोजित एनडीए विधायक दल की बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक में सम्राट चौधरी को सर्वसम्मति से नेता चुना गया। वह बिहार के नए मुख्यमंत्री होंगे। नीतीश कुमार ने मंगलवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद एनडीए की नई सरकार के गठन की प्रक्रिया चल रही है।
अनंत सिंह बोले- निशांत डिप्टी सीएम बनेंगे
पत्रकारों से बातचीत में विधायक अनंत सिंह ने कहा कि जदयू से नीतीश के बेटे निशांत कुमार डिप्टी सीएम बनेंगे। निशांत उपमुख्यमंत्री बनते हैं तो उन्हें खुशी होगी। अनंत सिंह ने खुद के नई सरकार में मंत्री बनने की बात से इनकार कर दिया।
बता दें कि बिहार में एनडीए की नई सरकार का शपथ ग्रहण बुधवार को होगा। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ जेडीयू से डिप्टी सीएम का शपथ ग्रहण भी होगा। हालांकि, उपमुख्यमंत्री के नाम का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। निशांत के नाम की चर्चा चल रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि वह अभी राजी नहीं हैं।
जेल से बाहर आने के बाद सक्रिय हैं अनंत सिंह
अनंत सिंह पटना जिले की मोकामा विधानसभा सीट से जेडीयू के बाहुबली विधायक हैं। अपने अनोखे अंदाज और बयानों को लेकर अक्सर वे चर्चा में रहते हैं। पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान मोकामा में बाहुबली दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई थी। इस केस में अनंत सिंह आरोपी बनाए गए थे और उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।
जेल में रहकर ही अनंत ने विधानसभा का चुनाव जीता और विधायक चुने गए थे। पिछले दिनों ही पटना हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद अनंत सिंह जेल से बाहर आए। इसके बाद से वे लगातार सक्रिय हैं।
बीते 16 मार्च को जब अनंत सिंह जेल से राज्यसभा चुनाव में वोट डालने विधानसभा पहुंचे थे, तब मीडिया से बातचीत में उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया था। अनंत सिंह ने कहा था कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, तो वह भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा था कि 2030 के विधानसभा चुनाव में वे अपने बेटे को मोकामा से उतारेंगे।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।