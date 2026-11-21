जेडीयू से निष्कासित बाहुबली विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी के तिलक समारोह का पटना में आयोजन हुआ। अनंत अपने दामाद को तिलक चढ़ाने आए। इस समारोह में गिरिराज सिंह, विजय सिन्हा, मिथिलेश तिवारी, शैलेंद्र, रामकृपाल समेत कई मंत्री और विधायकों ने शिरकत की।

अनंत सिंह की बेटी के तिलक समारोह में गिरिराज सिंह, विजय सिन्हा, रामकृपाल यादव समेत कई मंत्री और विधायकों ने शिरकत की (फोटो- सोशल मीडिया)

पटना के जिले के मोकामा से बाहुबली विधायक अनंत सिंह की बेटी की शादी की रस्में शुक्रवार को तिलक समारोह से शुरू हुईं। पटना के एक रिसोर्ट में आयोजित तिलक समारोह में बिहार एनडीए के कई मंत्री, विधायक और नामी हस्तियों ने शिरकत की। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम एवं मौजूदा कृषि मंत्री विजय सिन्हा, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी, सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव, पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर कुमार शैलेंद्र समेत अन्य नेताओं ने इस समारोह में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।

अनंत सिंह शुक्रवार को बाढ़ के नदवां गांव से तिलक लेकर परिवार एवं रिश्तेदारों के साथ पटना पहुंचे। पटना के सगुना मोड़, दानापुर स्थित एक रिसोर्ट में वर पक्ष की ओर से तिलक समारोह का आयोजन किया गया। अनंत सिंह कार्यक्रम में पहुंचते ही समर्थकों की भारी भीड़ से घिर गए।

RLM के तीनों विधायक पहुंचे, गुंजन ने गाया गाना तिलक समारोह में बिहार के कई विधायक और मंत्रियों ने पहुंचकर अनंत सिंह और उनके समधी से भेंट की। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के तीन विधायक माधव आनंद, आलोक सिंह एवं रामेश्वर महतो इस समारोह में पहुंचे। मशहूर भोजपुरी-मगही सिंगर गुंजन सिंह तिलक में आए। उन्होंने स्टेज पर चढ़कर गाना भी गाया। बिहार के गोल्ड मैन के नाम से चर्चित प्रेम कुमार सिंह भी अनंत सिंह की बेटी के तिलक समारोह में पहुंचे।

सोफे पर चढ़े अनंत सिंह, लगे जिंदाबाद के नारे रिसोर्ट में पहुंचने के बाद विधायक अनंत सिंह समारोह का मुख्य आकर्षण रहे। वह अपने समधी रणविजय सिंह के साथ सोफे पर बैठे नजर आए। अनंत ने सोफे पर चढ़कर मेहमानों का अभिवादन भी किया। इस दौरान समर्थकों ने अनंत दादा जिंदाबाद के नारे लगाए।

अनंत सिंह ने दामाद ऋषिकेश को 3 करोड़ की डिफेंडर गिफ्ट की अनंत सिंह के परिवार की ओर से होने वाले दामाद ऋषिकेश कुमार को तिलक में सोना-चांदी के गहने समेत अन्य सामान उपहार में भेंट किए। मोकामा विधायक की ओर से दामाद को 3 करोड़ की डिफेंडर गाड़ी भी गिफ्ट की। रिपोर्ट्स के अनुसार, फलदान की रस्म शुरू होते ही अनंत सिंह समारोह से निकल गए। उनके बेटों और परिवार के अन्य सदस्यों ने दूल्हे को तिलक चढ़ाया।

25 नवंबर को नदवां में बड़ा आयोजन अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी 25 नवंबर को नदवां में होगी। 23 और 24 को हल्दी, मेहंदी और संगीत जैसे आयोजन रखे गए हैं। 25 नवंबर को बारात स्वागत और रात में फेरे होंगे। इससे पहले दोपहर में घुड़दौड़ प्रतियोगिता रखी गई है, इसमें विजेता को इनाम में अनंत सिंह की ओर से 20 लाख की थार गाड़ी के अलावा मोटर साइकिल एवं स्कूटर दिए जाएंगे।

अनंत सिंह ने बेटी की शादी के दिन नदवां में शाही आयोजन रखा है। 10 बीघा जमीन पर पंडाल बनाया गया है। पंडाल को महलनुमा आकार दिया जा रहा है। 4 लाख से अधिक मेहमानों के पहुंचने का दावा किया जा रहा है। शाम को होने वाले भोज में 150 पकवान होंगे। इस शादी में बिहार के कई नेता, बाहुबली, फिल्मी सितारों के पहुंचने की संभावना है।

अनंत सिंह को जेडीयू ने निकाला पिछले महीने जनता दल यूनाइटेड (JDU) से निष्कासित किए गए अनंत सिंह मोकामा सीट से 6 बार के विधायक हैं। उनकी पत्नी नीलम देवी भी एक बार MLA रह चुकी हैं। जेडीयू ने बिहार एमएलसी चुनाव में जन सुराज प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करने के आरोप में अनंत को पार्टी से बाहर निकाला था। उनकी सदस्यता रद्द करने के लिए विधानसभा स्पीकर को भी पत्र लिखा गया। अनंत सिंह को विधानसभा से नोटिस मिला हुआ है, 30 नवंबर तक उनसे जवाब मांगा गया है।