शिवांगी के हाथों में लगी मेहंदी, अनंत सिंह की बेटी की शादी के लिए 6 हेलीपैड तैयार; ट्रैफिक पर पुलिस अलर्ट
अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी बुधवार को नदवां में होगी। गांव में 6 हेलीपैड तैयार किए गए हैं। ट्रैफिक एवं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस एवं प्रशासन भी अलर्ट मोड में है। अनंत सिंह के समर्थक 4-5 लाख लोगों के शादी में पहुंचने के दावे कर रहे हैं।
बिहार के पटना जिले के मोकामा से बाहुबली विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी बुधवार को बाढ़ के नदवां गांव में होगी। मंगलवार शाम को शिवांगी सिंह का मेहंदी समारोह हुआ। इसमें परिवार के लोगों और रिश्तेदार शरीक हुए। इस शादी के लिए नदवां में तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। सुबह अनंत सिंह के बेटे अभिनव का उपनयन संस्कार होगा। दोपहर में घुड़दौड़ का आयोजन होगा और शाम में बारात आएगी। नदवां गांव में बुधवार शाम कई वीवीआईपी मेहमानों के आने की संभावना है। इसके लिए 6 हेलीपैड तैयार किए गए हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में मेहमान गाड़ियों से भी शादी समारोह में पहुंचेंगे। ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर पुलिस अलर्ट मोड में है।
विधायक अनंत सिंह की बेटी की बारात पटना के बिहटा से आएगी। अनंत के समर्थक शादी में 4 से 5 लाख मेहमानों के पहुंचने का दावा कर रहे हैं। अनंत सिंह ने अपने सभी परिचित, रिश्तेदार, समर्थक और जानने वाले नामी नेताओं से लेकर सितारों तक को न्योता दिया है।
4-5 लाख लोगों का भोज बनेगा
अनंत सिंह के बड़े दामाद कुमार पुनीत ने कहा कि 25 नवंबर को लगभग 5 लाख मेहमानों के भोजन की व्यवस्था की गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार शाही भोज में करीब 150 पकवान रहेंगे। 10 बीघा जमीन पर बनाए गए पंडाल को महलनुमा शाही थीम पर सजाया गया है। विशाल जयमाला स्टेज भी तैयार किया गया है।
6 हेलीपैड तैयार, ट्रैफिक मैनेज करेंगे पुलिस अधिकारी
अनंत सिंह की बेटी की शादी में हेलिकॉप्टर से आने वाले मेहमानों के लिए 6 हेलीपैड तैयार किए गए हैं। वहीं, सड़क मार्ग से भी बड़ी संख्या में वाहनों के बुधवार को नदवां पहुंचने की संभावना है। इसको देखते हुए पुलिस एवं प्रशासन अलर्ट मोड में है। एसडीपीओ रामकृष्ण ने मंगलवार को नदवां गांव पहुंचकर क्षेत्र का जायजा भी लिया। ट्रैफिक को सुचारू रखने और सुरक्षा के मद्देनजर यहां पुलिस बल की तैनाती की जा सकती है।
दोपहर में होगी घुड़दौड़, इनाम में थार देंगे अनंत सिंह
अनंत सिंह ने अपनी बेटी की शादी में घुड़दौड़ का आयोजन किया है। वह खुद घोड़ों के शौकीन हैं। घोड़ों की रेस में शामिल होने देशभर से नामी घोड़े पहुंचे हैं। जीतने वाले को इनाम में विधायक थार गाड़ी देंगे। इसके अलावा मोटरसाइकिल और स्कूटर का भी इनाम रखा गया है।
अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी बिहटा के रहने वाले सीआरपीएफ कमांडेंट रणविजय सिंह के बेटे ऋषिकेश कुमार से होगी। ऋषिकेश ने अमेरिका से एमबीए की और वहीं पर नौकरी कर रहे हैं। शादी की रस्में 20 नवंबर को तिलक से शुरू हुई। सोमवार को हल्दी का कार्यक्रम था। मंगलवार को मेहंदी एवं संगीत का आयोजन हुआ। इसमें कुछ कलाकारों ने भी परफॉर्मेंस दीं।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।