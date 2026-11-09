अनंत सिंह ने पाकिस्तान से भी बुलाए मेहमान? बोले-जिसका नंबर है, सबको दिया न्योता

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बीते महीने दुलारचंद यादव हत्याकांड के सिलसिले में अनंत सिंह को एक दिसंबर तक आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। अनंत सिंह को पिछले साल इस मामले में गिरफ्तार किया गया था।

जनता दल यूनाइटेड से निष्काषित नेता अनंत सिंह इन दिनों अपनी बेटी की शादी को लेकर चर्चा में हैं। अपने दिलचस्प बयानों के मशहूर अनंत सिंह ने हाल ही में बेटी की शादी को लेकर बताया है कि इस शादी में पूरे हिंदुस्तान-पाकिस्तान के लोगों को न्योता भेजा जाएगा। उन्होंने यह भी कहा है कि इस शादी में सरकार और विपक्ष के बीच का अंतर भी मिट जाएगा और वे सभी दलों के नेताओं को बुलावा भेजेंगे।

अनंत सिंह ने यह बातें हाल ही में शेयर किए गए एक वीडियो में कही हैं। उन्होंने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो मैसेज पोस्ट किया। 30 सेकेंड के इस वीडियो में अनंत सिंह अपने चिर-परिचित अंदाज में बात करते दिखे। वीडियो में शादी के न्योते पर सवाल पूछे जाने पर वे कहते हैं, “सब जगह से सारे आदमी आएंगे। सबको न्योता है। हमारे पास जितने आदमी के नम्बर हैं, सबको न्योता है।”

वहीं जब अनंत सिंह से पूछा गया कि शादी में पूरे बिहार से लोग आएंगे, इस पर उन्होंने कहा, “हां हां, सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान-पाकिस्तान को न्योता है।…” अनंत सिंह ने आगे बताया कि शादी में घोड़ों की रेस भी कराई जाएगी। इसमें जीतने वालों को शानदार इनाम भी मिलेगा। अनंत सिंह ने बताया कि रेस जीतने वाले को थार गाड़ी मिलेगी। वहीं दूसरे नंबर पर आने वाले खिलाड़ी को मोटरसाइकिल और तीसरे विजेता को स्कूटर दिया जाएगा।

ग्रैंड लेवल का होगा सेलिब्रेशन बता दें कि अनंत सिंह की छोटी बेटी शिवांगी सिंह की शादी 25 नवंबर को ऋषिकेश कुमार उर्फ अंकित से होनी है। इसे लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। बिहार के लदमा गांव में कई एकड़ जमीन को सजाया जा रहा है। वहीं इस शादी में बड़े-बड़े नेताओं के साथ-साथ फिल्मी सितारों और कई गायकों को भी न्योता भेजा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शादी में अभिनेता सोनू सूद, लोक गायिका मैथिली ठाकुर, सांसद और गायक मनोज तिवारी, भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह और अभिनेत्री अक्षरा सिंह को आमंत्रित किया गया है। इनके अलावा बॉलीवुड की कई अन्य हस्तियों को भी न्योता भेजा गया है।

1 दिसंबर को करेंगे सरेंडर शादी के तुरंत बाद अनंत सिंह को जेल भी जाना होगा। अनंत सिंह ने बीते महीने एक बयान में कहा है कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में 1 दिसंबर को सरेंडर कर देंगे। उन्होंने जेडीयू के विधान परिषद सदस्य नीरज कुमार पर उन्हें इस मामले में फंसाने की साजिश रचने का आरोप भी लगाया। सिंह को पिछले साल अक्टूबर में हत्या के इस मामले में साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।