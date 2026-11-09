अनंत सिंह ने पाकिस्तान से भी बुलाए मेहमान? बोले-जिसका नंबर है, सबको दिया न्योता
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बीते महीने दुलारचंद यादव हत्याकांड के सिलसिले में अनंत सिंह को एक दिसंबर तक आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। अनंत सिंह को पिछले साल इस मामले में गिरफ्तार किया गया था।
जनता दल यूनाइटेड से निष्काषित नेता अनंत सिंह इन दिनों अपनी बेटी की शादी को लेकर चर्चा में हैं। अपने दिलचस्प बयानों के मशहूर अनंत सिंह ने हाल ही में बेटी की शादी को लेकर बताया है कि इस शादी में पूरे हिंदुस्तान-पाकिस्तान के लोगों को न्योता भेजा जाएगा। उन्होंने यह भी कहा है कि इस शादी में सरकार और विपक्ष के बीच का अंतर भी मिट जाएगा और वे सभी दलों के नेताओं को बुलावा भेजेंगे।
अनंत सिंह ने यह बातें हाल ही में शेयर किए गए एक वीडियो में कही हैं। उन्होंने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो मैसेज पोस्ट किया। 30 सेकेंड के इस वीडियो में अनंत सिंह अपने चिर-परिचित अंदाज में बात करते दिखे। वीडियो में शादी के न्योते पर सवाल पूछे जाने पर वे कहते हैं, “सब जगह से सारे आदमी आएंगे। सबको न्योता है। हमारे पास जितने आदमी के नम्बर हैं, सबको न्योता है।”
वहीं जब अनंत सिंह से पूछा गया कि शादी में पूरे बिहार से लोग आएंगे, इस पर उन्होंने कहा, “हां हां, सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान-पाकिस्तान को न्योता है।…” अनंत सिंह ने आगे बताया कि शादी में घोड़ों की रेस भी कराई जाएगी। इसमें जीतने वालों को शानदार इनाम भी मिलेगा। अनंत सिंह ने बताया कि रेस जीतने वाले को थार गाड़ी मिलेगी। वहीं दूसरे नंबर पर आने वाले खिलाड़ी को मोटरसाइकिल और तीसरे विजेता को स्कूटर दिया जाएगा।
ग्रैंड लेवल का होगा सेलिब्रेशन
बता दें कि अनंत सिंह की छोटी बेटी शिवांगी सिंह की शादी 25 नवंबर को ऋषिकेश कुमार उर्फ अंकित से होनी है। इसे लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। बिहार के लदमा गांव में कई एकड़ जमीन को सजाया जा रहा है। वहीं इस शादी में बड़े-बड़े नेताओं के साथ-साथ फिल्मी सितारों और कई गायकों को भी न्योता भेजा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शादी में अभिनेता सोनू सूद, लोक गायिका मैथिली ठाकुर, सांसद और गायक मनोज तिवारी, भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह और अभिनेत्री अक्षरा सिंह को आमंत्रित किया गया है। इनके अलावा बॉलीवुड की कई अन्य हस्तियों को भी न्योता भेजा गया है।
1 दिसंबर को करेंगे सरेंडर
शादी के तुरंत बाद अनंत सिंह को जेल भी जाना होगा। अनंत सिंह ने बीते महीने एक बयान में कहा है कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में 1 दिसंबर को सरेंडर कर देंगे। उन्होंने जेडीयू के विधान परिषद सदस्य नीरज कुमार पर उन्हें इस मामले में फंसाने की साजिश रचने का आरोप भी लगाया। सिंह को पिछले साल अक्टूबर में हत्या के इस मामले में साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
पार्टी से किए गए निष्कासित
इससे पहले जेडीयू ने अक्टूबर में पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर अनंत सिंह और उनकी पत्नी नीलम देवी को छह साल के लिए निष्कासित कर दिया था। पार्टी की बिहार यूनिट के अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा की ओर से जारी बयान में कहा गया कि अनंत सिंह की प्राथमिक सदस्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई है। इसमें कहा गया है कि पार्टी के निर्देशों की अवहेलना करने, शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने और हाल में हुए विधान परिषद चुनाव में प्रतिद्वंद्वी दल के उम्मीदवार के लिए प्रचार करने के आरोपों में अनंत सिंह के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है।
लेखक के बारे मेंJagriti Kumari
जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।और पढ़ें