अनंत सिंह की बेटी की शादी में जाएंगे नीतीश और ललन सिंह? MLA बोले- कौन बीमार पड़ेंगे, हम कैसे बता दें
जेडीयू से निष्कासित विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी बुधवार को नदवां में होगी। जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के शादी में आने के सवाल पर अनंत ने कहा कि यह सब हम नहीं जानते हैं, कौन बीमार पड़ेंगे, कौन नहीं आएंगे, यह कैसे बता दें।
त नहबिहार के मोकामा से बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने अपनी बेटी की शादी में जनता दल यूनाइटेड (JDU) के सभी बड़े नेताओं को न्योता दिया है। जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के शादी में आने के सवाल पर विधायक ने चुटीले अंदाज में जवाब दिया है। अनंत ने कहा कि सबको शादी में बुला रहे हैं, लेकिन कौन बीमार पड़ जाएंगे, कौन नहीं आएंगे, यह कैसे बता दें। जेडीयू से निष्कासित विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी बुधवार को उनके पैतृक गांव नदवां में होगी। यह शादी शाही खर्च को लेकर चर्चा का विषय बनी हुई है। वैवाहिक कार्यक्रमों की शुरुआत हो चुकी है।
नदवां गांव में शादी की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पहले दो-तीन दिन हुई बारिश से व्यवस्था प्रभावित हुई। मौसम साफ होने के बाद युद्ध स्तर पर पंडाल और हेलीपैड बनाने का काम हो रहा है। अनंत सिंह खुद तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। बुधवार दोपहर को नदवां गांव में घुड़दौड़ का आयोजन भी किया गया है। इसमें देश भर के नामी घोड़े हिस्सा लेंगे। जीतने वाले को अनंत सिंह इनाम में थार गाड़ी, मोटरसाइकिल और स्कूटर देंगे।
विधायक अनंत सिंह ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि बारिश ने थोड़ा परेशान किया, लेकिन अब सब ठीक हो गया है। सब काम होगा। सब जनता और मेहमानों का बेटी की शादी में स्वागत है। सब आकर आशीर्वाद दें। नीतीश कुमार और ललन सिंह के शादी में आने के सवाल पर अनंत सिंह ने कहा, "ये सब हम नहीं जानते हैं। सबको बुला रहे हैं। कौन आएंगे, नहीं आएंगे, हम कैसे बता दें, कौन बीमार पड़ेंगे, कौन नहीं रहेंगे, कैसे बता दें।
अनंत सिंह की बेटी के तिलक में जेडीयू से कोई नहीं आया था
शिवांगी सिंह का 20 नवंबर को तिलक समारोह पटना में हुआ था। अनंत सिंह अपने परिवार एवं रिश्तेदारों के साथ तिलक लेकर लड़के वालों के यहां पहुंचे थे। उस कार्यक्रम में गिरिराज सिंह, विजय सिन्हा समेत भारतीय जनता पार्टी के कई मंंत्री पहुंचे थे, लेकिन जेडीयू से कोई बड़ा नेता नहीं नजर आया था।
अब बुधवार को पटना जिले के बाढ़ में स्थित नदवां गांव में आयोजित शिवांगी की शादी में जेडीयू के मंत्री और बड़े नेता शामिल होते हैं या नहीं, इस पर नजर रहेगी। अनंत सिंह को जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह और मंत्री अशोक चौधरी का करीबी माना जाता रहा है।
जेडीयू से निकाले गए अनंत सिंह
मोकामा विधायक को पिछले महीने जेडीयू से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया था। बिहार एमएलसी चुनाव में जेडीयू कैंडिडेट नीरज कुमार का विरोध करने के बाद पार्टी ने यह कार्रवाई की थी।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।