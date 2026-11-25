आज विधायक अनंत सिंह की बेटी की शादी है।

Anant Singh Live: बिहार के मोकामा से विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की आज शादी होने वाली है। पूरे राज्य में इस शादी को लेकर काफी चर्चा है। शिवांगी की शादी पटना से ही सटे बिहटा के रहने वाले ऋषिकेश से होनी है। ऋषिकेश की पढ़ाई-लिखाई अमेरिका से हुई है और वो अमेरिका में ही नौकरी करते हैं। अनंत सिंह की बेटी की शादी उनके पैतृक गांव नदावां से हो रही है। आज शादी कार्यक्रम से पहले घुड़दौड़ का भी यहां आयोजन होगा। घुड़दौड़ जीतने वाले को इनाम के तौर पर थार गाड़ी दी जाएगी। इस शादी को भव्य बनाने में मोकामा विधायक ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। शादी में विशाल पंडाल बनवाया गया है। सजावट के अलावा शादी में आने वाले मेहमानों के लिए खाने-पीने के लिए भी लजीज व्यंजन बनवाए गए हैं। शादी में आने वाले मेहमानों को लेकर भी खूब चर्चा हो रही है। चर्चा है कि इस शादी में कई राजनेता शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा कई कलाकारों के भी आने की संभावना है।

25 Nov 2026, 10:21:28 AM IST Anant Singh Live: 150 तरह के पकवान बनाए जाने की चर्चा Anant Singh Live: कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इस शाही शादी में लगभग 5 लाख मेहमानों के खाने-पीने की व्यवस्था की गई है। कहा जा रहा है कि दावत में करीब 150 तरह के पकवान बनाए गए हैं। एक भव्य जयमाला स्टेज भी तैयार किए जाने की बात कही जा रही है।

25 Nov 2026, 10:17:37 AM IST Anant Singh Live: दोपहर में घुड़दौड़ का आयोजन Anant Singh Live: अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी से पहले दोपहर के वक्त घुड़दौड़ का आयोजन किया जाएगा। इस घुड़दौड़ में हिस्सा लेने के लिए देश भर से लोग आए हैं। घुड़दौड़ के लिए मैदान भी तैयार है। घुड़दौड़ जीतने वाले विजेता को इनाम में थार मिलेगा। इसके अलावा अन्य विजेताओं को मोटरसाइकिल और स्कूटर जैसे इनाम दिए जाएंगे।

25 Nov 2026, 10:14:12 AM IST Anant Singh Live: अनंत सिंह की बेटी की शादी में आ सकते हैं 4 लाख मेहमान Anant Singh Live: अनंत सिंह की बेटी की शादी में बिहार के अलावा देश-विदेश से मेहमानों के आने की संभावना है। संभावना जताई जा रही है कि करीब 4 लाख मेहमान इस शादी में शामिल हो सकते हैं। मेहमानों के लिए खाने का खास तौर से इंतजाम किया गया है और कई लजीज व्यंजन बनाए गए हैं।

25 Nov 2026, 10:11:58 AM IST Anant Singh Live: अनंत सिंह की पत्नी नीलम ने किए डांस स्टेप Anant Singh Live: पटना से सटे मोकामा के विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की आज शादी है। बिहार में इस शाही शादी की काफी चर्चा है। इस शादी में खाने-पीने, साज-सज्जा, घुड़दौड़ से लेकर मेहमानों की लिस्ट तक को लेकर खूब बातें हो रही है। शादी से पहले हल्दी और अन्य रस्मों से जुड़ी कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। अब एक और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में विधायक की पत्नी नीलम देवी अपनी बेटी शिवांगी की शादी में डांस स्टेप करती नजर आ रही हैं।…और पढ़ें

25 Nov 2026, 10:09:57 AM IST Anant Singh Live: शाम को आएगी अनंत सिंह की बेटी की बारात Anant Singh Live: बताया जा रहा है कि अनंत सिंह की बेटी शिवांगी और ऋषिकेश वैदिक रीति-रिवाजों से सात फेरे लेंगे। कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, शादी में करीब 4 लाख लोगों के लिए भोजन का इंतजाम है। शाम के बाद गाड़ियों के काफिले के साथ बारात आएगी।