अनंत सिंह की बेटी की शादी में घोड़े की रेस, विजेताओं को इनाम में थार, बाइक और स्कूटी

मोकामा विधायक अनंत सिंह ने अपनी बेटी शिवांगी की शादी के दिन घुड़दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन रखा है। नदवां गांव में होने वाली इस खास प्रतियोगिता में विजेताओं को थार जीप, बाइक और स्कूटी जैसे इनाम दिए जाएंगे। अनंत सिंह की बेटी की शादी 25 नवंबर को है।

विधायक अनंत सिंह ने अपनी बेटी की शादी में 25 नवंबर को घुड़दौड़ का आयोजन रखा है (प्रतीकात्मक तस्वीर)

बिहार के मोकामा से बाहुबली विधायक अनंत सिंह अपनी बेटी की शादी में घुड़दौड़ प्रतियोगिता करवा रहे हैं। पटना जिले में बाढ़ के नदवां गांव में 25 नवंबर को घुड़दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इसमें देश भर से नामी घोड़े और घुड़सवारों को बुलाया गया है। अनंत सिंह ने इस प्रतियोगिता में आकर्षक इनाम भी रखे हैं। घुड़दौड़ प्रतियोगिता जीतने वाले को इनाम में थार जीप दी जाएगी। इसके अलावा, दूसरा और तीसरा स्थान हासिल करने वालों को बाइक और स्कूटी इनाम में मिलेगी। अनंत की बेटी शिवांगी सिंह की शादी भी 25 नवंबर को ही पैतृक गांव नदवां में होगी। भव्य तैयारियों की वजह से यह शादी चर्चा का विषय बनी हुई है।

जनता दल यूनाइटेड (JDU) से निष्कासित मोकामा विधायक अनंत सिंह ने घुड़दौड़ प्रतियोगिता का निमंत्रण अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया है। यह प्रतियोगिता नदवां गांव में 25 नवंबर को दोपहर 2 से शाम 4 बजे के बीच होगी।

विधायक ने दावा किया कि इसमें देश के कोने-कोने से चर्चित घोड़े आएंगे और रेस में शामिल होंगे। अनंत सिंह खुद भी घुड़सवारी का शौक रखते हैं। उनका घोड़ा भी कई रेस जीत चुका है।

25 नवंबर को है अनंत सिंह की बेटी की शादी, अमेरिका में रहते हैं दामाद अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी 25 नवंबर को होने वाली है। अनंत के होने वाले दामाद का नाम ऋषिकेश सिंह है। ऋषिकेश मूलरूप से पटना के बिहटा के रहने वाले हैं, पिता रणविजय सिंह सीआरपीएफ में कमांडेंट हैं। हालांकि, ऋषिकेश ने अमेरिका में रहकर एमबीए की पढ़ाई की और बीते 11 सालों से वहीं पर काम कर रहे हैं।

शादी की भव्य तैयारियां, 10 बीघा जमीन पर बन रहा पंडाल अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की बारात नदवां गांव में आएगी। शादी को शाही बनाने के लिए भव्य तैयारियां की जा रही है। लगभग 10 बीघा जमीन में टेंट लगाया जा रहा है। अनंत सिंह के समर्थक लाखों की संख्या में लोगों के शादी समारोह में शामिल होने का दावा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मऊ से टेंट वालों को बुलाया गया है। 25 नवंबर को फेरे होंगे, उस दिन घुड़दौड़ जैसे शाही आयोजन किए जाएंगे।

नीरज को छोड़ सबको बुलाएंगे अनंत सिंह मोकामा विधायक अनंत सिंह ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि वह अपनी बेटी की शादी में जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार को छोड़ सबको न्योता देंगे। नीरज से दुश्मनी की वजह से उन्हें पिछले दिनों जेडीयू से निष्कासित कर दिया गया था। पार्टी ने उनकी विधायकी रद्द करने के लिए भी स्पीकर को पत्र लिखा।

दरअसल, अनंत सिंह ने हालिया विधान परिषद चुनाव में पटना स्नातक से जेडीयू कैंडिडेट नीरज कुमार का खुलकर विरोध किया था। उन्होंने पार्टी लाइन से बाहर जाकर नीरज के खिलाफ जन सुराज से लड़े अनुज सिंह का समर्थन किया था। चुनाव के दौरान भी अनंत सिंह ने कहा था कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही दुश्मन है, जिसका नाम नीरज कुमार है।

बेटी की शादी के बाद जेल जाएंगे अनंत सिंह अनंत सिंह को मोकामा के दुलारचंद यादव हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट से सरेंडर करने का आदेश आ चुका है। शीर्ष अदालत ने उन्हें 1 दिसंबर तक सरेंडर का मौका दिया है। अनंत सिंह ने कहा कि वह बेटी शिवांगी की शादी के बाद सरेंडर कर देंगे।