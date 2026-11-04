अनंत सिंह की बेटी की शादी में घोड़े की रेस, विजेताओं को इनाम में थार, बाइक और स्कूटी
मोकामा विधायक अनंत सिंह ने अपनी बेटी शिवांगी की शादी के दिन घुड़दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन रखा है। नदवां गांव में होने वाली इस खास प्रतियोगिता में विजेताओं को थार जीप, बाइक और स्कूटी जैसे इनाम दिए जाएंगे। अनंत सिंह की बेटी की शादी 25 नवंबर को है।
बिहार के मोकामा से बाहुबली विधायक अनंत सिंह अपनी बेटी की शादी में घुड़दौड़ प्रतियोगिता करवा रहे हैं। पटना जिले में बाढ़ के नदवां गांव में 25 नवंबर को घुड़दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इसमें देश भर से नामी घोड़े और घुड़सवारों को बुलाया गया है। अनंत सिंह ने इस प्रतियोगिता में आकर्षक इनाम भी रखे हैं। घुड़दौड़ प्रतियोगिता जीतने वाले को इनाम में थार जीप दी जाएगी। इसके अलावा, दूसरा और तीसरा स्थान हासिल करने वालों को बाइक और स्कूटी इनाम में मिलेगी। अनंत की बेटी शिवांगी सिंह की शादी भी 25 नवंबर को ही पैतृक गांव नदवां में होगी। भव्य तैयारियों की वजह से यह शादी चर्चा का विषय बनी हुई है।
जनता दल यूनाइटेड (JDU) से निष्कासित मोकामा विधायक अनंत सिंह ने घुड़दौड़ प्रतियोगिता का निमंत्रण अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया है। यह प्रतियोगिता नदवां गांव में 25 नवंबर को दोपहर 2 से शाम 4 बजे के बीच होगी।
विधायक ने दावा किया कि इसमें देश के कोने-कोने से चर्चित घोड़े आएंगे और रेस में शामिल होंगे। अनंत सिंह खुद भी घुड़सवारी का शौक रखते हैं। उनका घोड़ा भी कई रेस जीत चुका है।
25 नवंबर को है अनंत सिंह की बेटी की शादी, अमेरिका में रहते हैं दामाद
अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी 25 नवंबर को होने वाली है। अनंत के होने वाले दामाद का नाम ऋषिकेश सिंह है। ऋषिकेश मूलरूप से पटना के बिहटा के रहने वाले हैं, पिता रणविजय सिंह सीआरपीएफ में कमांडेंट हैं। हालांकि, ऋषिकेश ने अमेरिका में रहकर एमबीए की पढ़ाई की और बीते 11 सालों से वहीं पर काम कर रहे हैं।
शादी की भव्य तैयारियां, 10 बीघा जमीन पर बन रहा पंडाल
अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की बारात नदवां गांव में आएगी। शादी को शाही बनाने के लिए भव्य तैयारियां की जा रही है। लगभग 10 बीघा जमीन में टेंट लगाया जा रहा है। अनंत सिंह के समर्थक लाखों की संख्या में लोगों के शादी समारोह में शामिल होने का दावा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मऊ से टेंट वालों को बुलाया गया है। 25 नवंबर को फेरे होंगे, उस दिन घुड़दौड़ जैसे शाही आयोजन किए जाएंगे।
नीरज को छोड़ सबको बुलाएंगे अनंत सिंह
मोकामा विधायक अनंत सिंह ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि वह अपनी बेटी की शादी में जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार को छोड़ सबको न्योता देंगे। नीरज से दुश्मनी की वजह से उन्हें पिछले दिनों जेडीयू से निष्कासित कर दिया गया था। पार्टी ने उनकी विधायकी रद्द करने के लिए भी स्पीकर को पत्र लिखा।
दरअसल, अनंत सिंह ने हालिया विधान परिषद चुनाव में पटना स्नातक से जेडीयू कैंडिडेट नीरज कुमार का खुलकर विरोध किया था। उन्होंने पार्टी लाइन से बाहर जाकर नीरज के खिलाफ जन सुराज से लड़े अनुज सिंह का समर्थन किया था। चुनाव के दौरान भी अनंत सिंह ने कहा था कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही दुश्मन है, जिसका नाम नीरज कुमार है।
बेटी की शादी के बाद जेल जाएंगे अनंत सिंह
अनंत सिंह को मोकामा के दुलारचंद यादव हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट से सरेंडर करने का आदेश आ चुका है। शीर्ष अदालत ने उन्हें 1 दिसंबर तक सरेंडर का मौका दिया है। अनंत सिंह ने कहा कि वह बेटी शिवांगी की शादी के बाद सरेंडर कर देंगे।
पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान मोकामा में जन सुराज प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के समर्थन में प्रचार कर रहे दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अनंत सिंह जेल गए थे, बाद में पटना हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट से सरेंडर का आदेश आने के बाद उन्हें फिर से जेल जाना होगा।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।