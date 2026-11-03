अनंत सिंह की बेटी की शादी का कार्यक्रम शुरू, नीलम ने कुलदेवी को न्योता चढ़ाया
मोकामा विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी का कार्यक्रम शुरू हो गया है। अनंत की पत्नी नीलम देवी ने कुलदेवी को शादी का न्योता चढ़ाकर मांगलिक कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की। अनंत सिंह की बेटी की शादी 25 नवंबर को होगी, जिसकी भव्य तैयारी की गई है।
बिहार के मोकामा से बाहुबली विधायक अनंत सिंह की बेटी की शादी का कार्यक्रम शुरू हो गया है। अनंत की पत्नी एवं मोकामा की पूर्व विधायक नीलम देवी ने सोमवार को अपनी कुलदेवी मां ब्राह्मणी के चरणों में बिटिया की शादी का पहला न्योता चढ़ाया। इस तरह शिवांगी के वैवाहिक समारोह का विधि-विधान और पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ शुभारंभ हो गया। 25 नवंबर को होने वाली यह शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। पटना जिले के बाढ़ में विशाल पंडाल बनाया जा रहा है। शादी के दिन अनंत सिंह ने राष्ट्रीय स्तर की घुड़दौड़ प्रतियोगिता भी रखी है।
अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कुलदेवी को न्योता चढ़ाते हुए वैवाहिक रस्मों की विधिवत शुरुआत करने की जानकारी दी। इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो में वह बिटिया की शादी का कार्ड कुलदेवी को समर्पित करते नजर आ रही हैं। उन्होंने कुलदेवी से बेटी की शादी खुशी और बिना किसी रुकावट के संपन्न होने की कामना की।
नदवां में घुड़दौड़ प्रतियोगिता, जीतने वाले को इनाम में थार गाड़ी
बेटी शिवांगी की शादी के दिन अनंत सिंह ने बाढ़ में स्थित अपने पैतृक गांव नदवां में घुड़दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन रखा है। इसमें देश भर से नामी घोड़ों और घुड़सवारों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। अनंत सिंह की ओर से घुड़दौड़ प्रतियोगिता जीतने वालों के लिए इनाम भी रखे हैं। पहले स्थान पर आने वाले को थार गाड़ी, दूसरे विजेता को मोटर साइकिल और तीसरे विजेता को स्कूटी इनाम में दी जाएगी। घुड़दौड़ प्रतियोगिता 25 नवंबर को दोपहर 2 से 4 बजे के बीच होगी। दरअसल, अनंत सिंह को घुड़सवारी का शौक है। उनके पास भी घोड़े हैं। इसलिए बिटिया की शादी में वह मेहमानों के रोमांच के लिए घुड़दौड़ का आयोजन करा रहे हैं।
अनंत सिंह के होने वाले दामाद कौन हैं
अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की शादी ऋषिकेश कुमार से होने जा रही है। ऋषिकेश अमेरिका में रहते हैं। उन्होंने यूएस से ही एमबीए की पढ़ाई की। उनका परिवार पटना जिले के बिहटा का रहने वाला है। अनंत सिंह के समधी रणविजय सिंह सीआरपीएफ में कमांडेंट हैं। उनका बिहटा के कृष्णानगर में घर है। हालांकि, वे घोड़ाटाप गांव के मूल निवासी हैं।
10 बीघा की जमीन पर बन रहा विशाल पंडाल
अनंत सिंह अपनी बेटी की शादी पैतृक गांव नदवां में करेंगे। गांव में विशाल पंडाल बनाने का काम शुरू हो चुका है। स्थानीय लोगों के अनुसार लगभग 10 बीघा की जमीन पर टेंट लगाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मऊ से टेंट वालों को बुलाया गया है। अनंत सिंह के सभी रिश्तेदार, परिचित और समर्थकों को शादी में निमंत्रण दिया गया है। गांव के लोग लगभग 5 से 10 लाख लोगों के इस शादी समारोह में आने का दावा कर रहे हैं।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
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जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।