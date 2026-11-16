अनंत सिंह की बेटी की शादी में बन रहा ताजमहल जैसा पंडाल, VVIP मेहमानों के लिए हेलीपैड भी
विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी में ताजमहल जैसा भव्य पंडाल बनाया जा रहा है। नदवां गांव में 10 बीघा जमीन पर कारीगर पंडाल लगाने में जुटे हैं। वीवीआईपी मेहमानों के लिए गांव में ही हेलीपैड भी बनाए जा रहे हैं।
बिहार के बाहुबली विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की 25 नवंबर को होने वाली शादी शाही तैयारियों को लेकर चर्चा का विषय बनी हुई है। विधायक के पैतृक गांव नदवां (बाढ़, जिला पटना) में 10 बीघा की जमीन पर भव्य पंडाल बनाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इसे ताजमहल और लाल किला जैसा रूप दिया जा रहा है। वर-वधू के जयमाला का विशाल स्टेज भी बनाया जा रहा है। मोकामा विधायक की बेटी की शादी में 4 लाख लोगों के आने के दावे किए जा रहे हैं। अनंत सिंह ने कई बड़े नेताओं और फिल्मी सितारों को भी इस शादी में निमंत्रण दिया है। वीवीआईपी मेहमानों के लिए गांव में हेलीपैड भी बनाए जा रहे हैं। विधायक के पैतृक आवास को भी दुल्हन की तरह सजा दिया गया है।
रिपोर्ट्स के अनुसार नदवां गांव में दर्जनों कारीगर भव्य पंडाल बनाने में जुटे है। पंडाल को ताजमलह और लाल किला जैसा रूप देने के लिए गुंबद बनाए जा रहे हैं। उसमें लाइटिंग और सजावट की भी खास व्यवस्था होगी। अनंत सिंह के तीनों बेटे अभिषेक, अंकित और अभिनव लगातार तैयारियों का जायजा ले रहे हैं।
शादी में कव्वाली, घुड़दौड़ जैसे आयोजन
अनंत सिंह के मुताबिक शिवांगी की शादी के दिन सुबह 10 बजे से नदवां गांव में कव्वाली का कार्यक्रम होगा। इसके बाद दोपहर में घोड़े की रेस रखी गई है। फिर शाम में अन्य कार्यक्रम होंगे।
रेस जीतने वाले को इनाम में थार देंगे अनंत सिंह
घुड़दौड़ प्रतियोगिता के लिए नदवां गांव में अलग से मैदान तैयार किया गया है। रेस में शामिल होने के लिए घोड़े यहां पहुंच गए हैं। अनंत सिंह इस घुड़दौड़ के विजेताओं को थार गाड़ी, बाइक और स्कूटर इनाम में देंगे।
अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी का पूरा कार्यक्रम
अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी की रस्में 20 नवंबर से शुरू हो जाएंगी। 20 को तिलक होगा। 23 नवंबर को हल्दी, 24 को मेहंदी एवं संगीत का कार्यक्रम है। 25 नवंबर को सुबह अनंत सिंह के बेटे अभिनव का जनेऊ संस्कार होगा। फिर शाम में बारात स्वागत और रात में फेरे होंगे। इसी दिन शाम को प्रीतिभोज का आयोजन किया गया है, जिसमें लाखों मेहमानों के आने के दावे किए जा रहे हैं। बारात पटना के बिहटा से आएगी।
शिवांगी की शादी में वीवीआईपी मेहमान पहुंचेंगे
बाहुबली अनंत सिंह की बेटी की शादी में कई वीवीआईपी मेहमान भी पहुंचेंगे। इसके लिए नदवां गांव में हेलीपैड भी तैयार किया गया है। मोकामा विधायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, पूर्व सीएम नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव को बेटी की शादी में बुलाने की बात कही है। वह पक्ष और विपक्ष के कई नेताओं को खुद जाकर शादी का कार्ड भी देकर आए हैं।
इसके अलावा कई फिल्मी सितारों के भी इस शादी में पहुंचने की संभावना है। अनंत सिंह ने कई भोजपुरी एक्टर को न्योता दिया है। एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने इस शादी में जाने की बात कही है। बृजभूषण शरण सिंह, आनंद मोहन जैसे बाहुबलियों को भी अनंत सिंह ने इस शादी में निमंत्रण दिया है।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
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जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।