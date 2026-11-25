अनंत सिंह की बेटी की शादी में पंडाल में निकल आया सांप, लड़के ने घुमा कर फेंक दिया; VIDEO
अनंत सिंह की बेटी की शादी के पंडाल में अचानक सांप निकल आया। वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि अचानक वहां सांप दिखाई देता है। इसके बाद वहां मौजूद लोगों के घबराहट फैल गई।
मोकामा से विधायक अनंत सिंह की बेटी की शादी की चर्चा पूरे सोशल मीडिया पर छाई है। लाखों लोगों के लिए खाने की व्यवस्था है। अनंत सिंह की बेटी शिवांगी के लिए दूल्हा ऋषिकेश डिफेंडर कार से बारात लेकर पहुंचे। लोगों में उनकी शादी अटेंड करने के लिए काफी उत्साह है। आम लोग से लेकर वीआईपी तक के लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। इस बीच, नदवां गांव में लगे शादी के पंडाल में अचानक सांप निकल आया। इससे वहां पर अफरा-तफरी मच गई। इसके बाद एक लड़के ने सांप को गोल-गोल घुमाकर फेंक दिया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।
यह मामला बुधवार को तब सामने आया, जब अनंत सिंह के पैतृक गांव नदवां में विवाह समारोह की तैयारियों जोर-शोर से चल रही थीं। मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला जारी था। वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि अचानक वहां सांप दिखाई देता है। इसके बाद वहां मौजूद लोगों के घबराहट फैल गई। तभी एक हाफ टीशर्ट पहने लड़का सांप के पास आता है और उसे उठाने की कोशिश करता है।
इसके बाद, लड़का कुछ देर में ही सांप को पकड़ लेता है और उसे गोल-गोल घुमाकर पंडाल से दूर फेंक देता है। आसपास कई लड़के खड़े दिखाई दे रहे हैं और वे पूरी घटना का वीडियो बनाते हैं। सोशल मीडिया पर इस तरह के कई वीडियो वायरल हुए, जिसमें लाखों व्यूज आए हैं।
जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी से ऋषिकेश ने की है पढ़ाई
अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की शादी बिहटा के रहने वाले ऋषिकेश से हो रही है। ऋषिकेश कुमार सीआरपीएफ कमांडेंट रणविजय सिंह के बेटे हैं और अमेरिका की जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। अभी वहीं पर काम कर रहे हैं।
घुड़दौड़ प्रतियोगिता भी आयोजित
शादी की लंबे समय से चर्चा है। समारोह में घुड़दौड़ प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, लेकिन काफी भीड़ होने की वजह से अब फाइनल गुरुवार को होगा। वहीं, लाखों मेहमानों के लिए विशाल पंडाल लगाया गया है।300 से अधिक चूल्हे हैं, जिनपर खाना पक रहा है। करीब 500 हलवाई 150 से ज्यादा व्यंजनों को बना रहे हैं। दावा किया गया है कि करीब 30 लाख रसगुल्ले बनाए गए हैं।
बारात लैंड रोवर डिफेंडर और गाड़ियों के विशाल काफिले के साथ पहुंची, जबकि समारोह में कई वीवीआईपी मेहमान और राजनेता भी शामिल हो रहे हैं। लाखों की भीड़ उमड़ने के कारण बाढ़ और आसपास के इलाकों में लंबा ट्रैफिक जाम लग गया, मोबाइल नेटवर्क प्रभावित हुआ।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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