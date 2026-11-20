अनंत सिंह आज अपने दामाद ऋषिकेश कुमार को फलदान देंगे और तिलक चढाएंगे। वर पक्ष की ओर से तिलकोत्सव और मेहमानों की स्वागत की भव्य तैयारी की गई है। विधायक अपने दामाद को तिलक में करोड़ों की डिफेंडर गाड़ी दे रहे हैं।

बिहार के बाहुबली नेताओं में शुमार मोकामा विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की शादी आयोजन के शाही अंदाज को लेकर काफी चर्चा में हैं। आज शुक्रवार से शिवांगी की शादी की रस्में शुरू हो रही हैं। अनंत सिंह आज अपने दामाद ऋषिकेश कुमार को फलदान देंगे और तिलक चढाएंगे। वर पक्ष की ओर से फलदान, तिलकोत्सव और मेहमानों की स्वागत की भव्य तैयारी की गई है। बेटी की शादी के साथ बेटे अभिनव का उपनयन संस्कार(जनेऊ) भी होना है। फलदान तिलक में बड़ी संख्या में रिश्तेदार और मेहमान जुट रहे हैं। अनंत सिंह तिलक में अपने बेटी-दामाद को करोड़ों की कीमत वाली डिफेंडर कार दे रहे हैं।

छोटे सरकार के नाम से चर्चित मोकामा विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी वैदिक रीति रिवाज के साथ हो रहा है। उनके पैत्रिक गांव बाढ़ के नदवां में शादी होगी। आज फलदान और तिलक पटना से ही जाएगा जिसमें दामाद को फल,मिठाई, बर्तन, फर्नीचर, जेवर, कपड़े और गाड़ी दी जाएगी। इसके बाद 23 नवंबर सोमवार को हल्दी कलश रस्म का आयोजन किया जाएगा। इसमें बेटी शिवांगी और बेटे अभिनव को हल्दी चढाया जाएगा। इस मौके पर भोज का भी आयोजन किया जाएगा।

हल्दी के अगले दिन 24 नवंबर मंगलवार को मेहंदी और संगीत का कार्यक्रम है। इस मौके पर गीत संगीत के साथ पार्टी का आयोजन किया जाएगा। दुल्हन के हाथों में लग्न की मेहंदी लगाई जाएगी। दुल्हन के साथ सगे संबंधियों को भी मेहंदी लगाई जाएगी। इसके लिए ट्रेंड आर्टिस्ट को बुलाया गया है।

25 नवंबर को ऋषिकेश कुमार बिहटा से बारात लेकर नदवां पहुंचेंगे। शाम में भव्य मंच पर शिवांगी और ऋषिकेश एक दूसरे को माला पहनाकर जीवनसाथी के रूप में वरण करेंगे। जयपुर के कलाकार करीब 100 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा जयमाला मंच बना रहे हैं। मंच और पंडाल को विदेशों से मंगवाए गए फूलों से सजाया जाएगा। शादी से पहले दिन में अनंत सिंह के बेटे अभिनव सिंह का उपनयन संस्कार है। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच अभिनव को विधिवत जनेऊ दिया जाएगा। अनंत सिंह बेटे को जनेऊ के अवसर पर गिफ्ट में बीएमडब्ल्यू कार दे रहे हैं।