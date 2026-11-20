अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी की रस्में शुरू; आज तिलक, 23 को हल्दी, फेरे से पहले बेटे का जनेऊ
अनंत सिंह आज अपने दामाद ऋषिकेश कुमार को फलदान देंगे और तिलक चढाएंगे। वर पक्ष की ओर से तिलकोत्सव और मेहमानों की स्वागत की भव्य तैयारी की गई है। विधायक अपने दामाद को तिलक में करोड़ों की डिफेंडर गाड़ी दे रहे हैं।
बिहार के बाहुबली नेताओं में शुमार मोकामा विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की शादी आयोजन के शाही अंदाज को लेकर काफी चर्चा में हैं। आज शुक्रवार से शिवांगी की शादी की रस्में शुरू हो रही हैं। अनंत सिंह आज अपने दामाद ऋषिकेश कुमार को फलदान देंगे और तिलक चढाएंगे। वर पक्ष की ओर से फलदान, तिलकोत्सव और मेहमानों की स्वागत की भव्य तैयारी की गई है। बेटी की शादी के साथ बेटे अभिनव का उपनयन संस्कार(जनेऊ) भी होना है। फलदान तिलक में बड़ी संख्या में रिश्तेदार और मेहमान जुट रहे हैं। अनंत सिंह तिलक में अपने बेटी-दामाद को करोड़ों की कीमत वाली डिफेंडर कार दे रहे हैं।
छोटे सरकार के नाम से चर्चित मोकामा विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी वैदिक रीति रिवाज के साथ हो रहा है। उनके पैत्रिक गांव बाढ़ के नदवां में शादी होगी। आज फलदान और तिलक पटना से ही जाएगा जिसमें दामाद को फल,मिठाई, बर्तन, फर्नीचर, जेवर, कपड़े और गाड़ी दी जाएगी। इसके बाद 23 नवंबर सोमवार को हल्दी कलश रस्म का आयोजन किया जाएगा। इसमें बेटी शिवांगी और बेटे अभिनव को हल्दी चढाया जाएगा। इस मौके पर भोज का भी आयोजन किया जाएगा।
हल्दी के अगले दिन 24 नवंबर मंगलवार को मेहंदी और संगीत का कार्यक्रम है। इस मौके पर गीत संगीत के साथ पार्टी का आयोजन किया जाएगा। दुल्हन के हाथों में लग्न की मेहंदी लगाई जाएगी। दुल्हन के साथ सगे संबंधियों को भी मेहंदी लगाई जाएगी। इसके लिए ट्रेंड आर्टिस्ट को बुलाया गया है।
25 नवंबर को ऋषिकेश कुमार बिहटा से बारात लेकर नदवां पहुंचेंगे। शाम में भव्य मंच पर शिवांगी और ऋषिकेश एक दूसरे को माला पहनाकर जीवनसाथी के रूप में वरण करेंगे। जयपुर के कलाकार करीब 100 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा जयमाला मंच बना रहे हैं। मंच और पंडाल को विदेशों से मंगवाए गए फूलों से सजाया जाएगा। शादी से पहले दिन में अनंत सिंह के बेटे अभिनव सिंह का उपनयन संस्कार है। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच अभिनव को विधिवत जनेऊ दिया जाएगा। अनंत सिंह बेटे को जनेऊ के अवसर पर गिफ्ट में बीएमडब्ल्यू कार दे रहे हैं।
25 नवंबर को घुड़दौड़
अनंत सिंह बेटी की शादी के मौके पर घोड़ा रेस का आयोजन कर रहे हैं। इसके लिए करीब 8 बीघा जमीन पर रेस मैदान तैयार किया जा रहा है। देश भर से घोड़ा प्रेमी अपना घोड़ा लेकर रेस में आ रहे हैं। कई घोड़े नदवां पहुंच चुके हैं जहां उनके रहने और खाने का प्रबंध विधायक की ओर से किया गया है। घोड़ा रेस में अनंत सिंह ने काफी आकर्षक इनाम रखा है। प्रथम पुरस्कार जीतने वाले को थार गाड़ी का उपहार दिया जाएगा। दूसरे स्थान के लिए बाइक और तीसरे स्थान पर आने वाले को स्कूटी इनाम में दिया जाएगा।
दस बीघा में पंडाल, चार लाख मेहमानों के भोजन की तैयारी
अनंत सिंह की बेटी की शादी में देश और विदेश से मेहमान आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि चार लाख लोगों के भोजन का प्रबंध किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि करीब डेढ़ सौ प्रकार के पकवान और व्यंजन परोसे जाएंगे। अंत सिंह ने सभी तबकों को न्योता दिया है। उन्होंने लालू यादव, नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी,ब्रजभूषण सिंह समेत बड़े-बड़े चेहरों को बेटी को आशीर्वाद देने के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने अपने समर्थकों को खुला निमत्रण दिया है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें