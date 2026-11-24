वायरल वीडियो में नजर आ रहा है कि अनंत सिंह अपने समर्थकों के बीच मौजूद हैं। इस दौरान मंच पर महिला डांसर अपनी कला का प्रदर्शन कर रही हैं और वो वहां गाना चल रहा है। इस दौरान कुछ लोग नोट भी उड़ा रहे हैं।

बिहार के मोकामा से बाहुबली विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी बेहद चर्चा में है। 25 नवंबर को शिवांग की शादी अमेरिका में नौकरी करने वाले ऋषिकेश से होनी है। ऋषिकेश मूल रूप से पटना से ही सटे बिहटा के रहने वाले हैं। शादी से पहले सोमवार को हल्दी की रस्म के दौरान अनंत सिंह का खास अंदाज दिखा। हल्दी की रस्म के दिन नाचे-गाने का कार्यक्रम भी रखा गया था। इस कार्यक्रम में नोटों की बरसात भी हुई लेकिन महिला डांसर ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।

वायरल वीडियो में नजर आ रहा है कि अनंत सिंह अपने समर्थकों के बीच मौजूद हैं। इस दौरान मंच पर महिला डांसर अपनी कला का प्रदर्शन कर रही हैं और वो वहां गाना चल रहा है। इस दौरान कुछ लोग नोट भी उड़ा रहे हैं। इस बीच एक शख्स जमीन पर पड़े कुछ नोटों को हाथों से उठाकर सीधे मंच के करीब जाता है और महिला डांसर को देने की कोशिश करता है। लेकिन महिला डांसर यह पैसे नहीं लेती हैं। हालांकि, पैसे लेने से इनकार करने के बाद भी महिला डांसर अपना नृत्य नहीं रोकती हैं और कार्यक्रम चलता रहता है।

मोकामा विधायक अनंत सिंह की शादी अपनी भव्यता को लेकर भी चर्चा में है। इस शादी में जहां भव्य पंडाल बनाए गए हैं तो वहीं लाखों लोगों के लिए खाने-पीने का इंतजाम भी किया गया है। खास बात यह भी है कि इस शादी में घुड़दौड़ का भी आयोजन किया गया है। घुड़दौड़ प्रतियोगिता जीतने वाले विजेता को अनंत सिंह ने थार गाड़ी पुरस्कार के तौर पर दिए जाने की बात कही है। इसके अलावा अनंत सिंह अपने होने वाले दामाद को लग्जरी डिफेंडर कार भी गिफ्ट में देंगे।