पति के साथ अमेरिका कब जाएंगी अनंत सिंह की बेटी शिवांगी? ससुर बोले- दोनों परिवार फैसला करेंगे
विधायक अनंत सिंह के समधी रणविजय सिंह ने कहा कि बहू शिवांगी के आने से भावुक और अविस्मरणीय माहौल है। बेटे ऋषिकेश और बहू शिवांगी अमेरिका कब जाएंगे, यह पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि बच्चे और दोनों परिवार मिलकर फैसला करेंगे।
बिहार के मोकामा से बाहुबली विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी शादी के बाद अपने ससुराल आ गई हैं। शिवांगी अभी पटना के पास बिहटा में स्थित ससुराल वाले नए घर में हैं। उनके ससुर रणविजय सिंह ने बेटे-बहू के अमेरिका जाने के सवाल पर कहा कि दोनों परिवार मिलकर डिसाइड करेंगे। शिवांगी सिंह के ससुर ने बताया कि उनका परिवार अभी अहमदाबाद में रहता है। इसलिए सबसे पहले यहां (बिहटा) से सभी लोग अहमदाबाद जाएंगे और कुछ दिन वहां रहेंगे। फिर उनकी नौकरी दिल्ली में है तो वह वहां चले जाएंगे।
अनंत सिंह के ससुर रणविजय सिंह सीआरपीएफ में कमांडेंट पद पर तैनात हैं। उन्होंने शनिवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि बहू के ससुराल आने से वह बहुत खुश हैं। यह पर उनके लिए बहुत ही अविस्मरणीय और भावुक है।
पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि बेटे ऋषिकेश और बहू शिवांगी अमेरिका कब जाएंगे, तो रणविजय ने कहा कि यह बच्चे प्लान करेंगे, दोनों परिवार मिलकर फैसला करेंगे। बेटे की नौकरी, कार और बहुत सामान वहीं पर है। ऐसे में देखते हैं कब जाने का तय होता है।
अनंत सिंह के जेल जाने पर कुछ नहीं बोले समधी
रणविजय सिंह ने अपने समधी अनंत सिंह की जमानत रद्द होने और आगामी दिनों में जेल जाने पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वह बिहार से बाहर रहते हैं, इसलिए मामले की जानकारी नहीं है। साथ ही यह मामला कोर्ट का है, इसलिए इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं।
4 दिसंबर को सरेंडर कर जेल जाएंगे विधायक अनंत सिंह
बता दें कि पिछले साल बिहार चुनाव के दौरान मोकामा में हुए दुलारचंद यादव हत्याकांड में विधायक अनंत सिंह की जमानत रद्द हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 4 दिसंबर तक सरेंडर करने का आदेश दिया है। अनंत ने कहा था कि वह बेटी की शादी के बाद तय तारीख पर जेल चले जाएंगे।
25 नवंबर को हुई शिवांगी की शादी, अनंत ने दामाद को गिफ्ट की डिफेंडर कार
मोकामा विधायक अनंत सिंह की बेटी की शादी 25 नवंबर को उनके पैतृक गांव बाढ़ के नदवां (लदमा) में हुई थी। शाही खर्च और आयोजनों को लेकर यह शादी देश भर में चर्चा का विषय रही। अनंत ने तिलक में दामाद ऋषिकेश को लैंड रोवर की डिफेंडर कार गिफ्ट की थी, जिसकी कीमत लगभग 3 करोड़ रुपये बताई गई। विदाई के बाद दूल्हा ऋषिकेश अपनी दुल्हनिया शिवांगी को डिफेंडर में ही लेकर नदवां से बिहटा आए।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।