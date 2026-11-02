अनंत सिंह के होने वाले दामाद अमेरिका में रहते हैं, बेटी शिवांगी की शादी के लिए यूपी से आया टेंट

अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की शादी इसी साल 25 नवंबर को होने वाली है। कहा जा रहा है कि करीब 10 बीघे में शादी की तैयारियां चल रही हैं। शिवांगी सिंह की शादी में विशाल टेंट-पंडाल लगाने के लिए मऊ से लोग आए हैं तो वहीं अनंत सिंह के दामाद यानी दूल्हे राजा भी विदेश से आ रहे हैं।

मोकामा के विधायक अनंत सिंह अपने खास अंदाज और बेबाक बातों की वजह से अक्सर चर्चा में रहते हैं। इस बार राजनीति से अलग अनंत सिंह चर्चा में हैं अपनी बेटी की होने वाली शादी को लेकर। कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अनंत सिंह की छोटी बेटी शिवांगी सिंह की शादी तय हो चुकी है। शिवांगी सिंह की शादी इसी साल 25 नवंबर को होने वाली है और शाही अंदाज में होने वाली इस शादी को लेकर तैयारियां पूरे जोरशोर से चल रही हैं। शिवांगी सिंह की शादी में विशाल टेंट-पंडाल लगाने के लिए मऊ से लोग आए हैं तो वहीं अनंत सिंह के दामाद यानी दूल्हे राजा भी विदेश से आ रहे हैं।

खास बात यह है कि अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी अनंत सिंह के पैतृक गांव लदमां से ही होगी। हालांकि, शादी में अभी तो वक्त है लेकिन भव्य टेंट-पंडाल लगाने का काम शुरू हो चुका है। कहा जा रहा है कि करीब 10 बीघे में इस भव्य शादी का आयोजन हो रहा है जिसे लेकर अनंत सिंह के गांव में हलचल तेज है। शादी की तैयारियों को लेकर एक ग्रामीण ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इस शादी के लिए भव्य तैयारियां की जा रही हैं। गांव के लोग अपने-अपने ढंग से मेहनत कर रहे हैं।

ग्रामीण ने बताया है कि शादी के लिए टेंट उत्तर प्रदेश के मऊ जिले से आया है। इस टेंट को बनाने वाले कारीगर भी बेहद कुशल हैं। शादी में टेंट का निर्माण बांस से नहीं किया जाएगा। गांव वाले ने बताया कि ऐसी शादी या ऐसा टेंट गांव या आसपास में नजर नहीं आएगा। इस शादी को लेकर पूरे गांव में खुशी का माहौल है। गांव वाले ने बताया कि इस शादी में 10 लाख से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं। उनके मुताबिक, देश-विदेश सभी जगहों से लोग इस शादी में शामिल होने के लिए आएंगे।

मोकामा में बाहुबली के नाम से मशहूर अनंत सिंह को घोड़े पालने का शौक है। कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, बेटी शिवांगी सिंह की शादी में घुड़दौड़ कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। इसके अलावा कई कलाकार गीत-संगीत से भी समा बांध सकते हैं। बताया जा रहा है कि अनंत सिंह के होने वाले दामाद का नाम ऋषिकेश कुमार है। ऋषिकेश ने अमेरिका से एमबीए की पढ़ाई की है और वो करीब 11 सालों से अमेरिका में हैं। हालांकि, उनका परिवार पटना से सटे बिहटा के घोड़ाटाप गांव का रहने वाला है। इनके पिता रणविजय सिंह सीआरपीएफ में कमांडेंट हैं। फिलहाल यह परिवार बिहटा के कृष्णानगर में रहता है।