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अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह और होने वाले दामाद ऋषिकेश की EXCLUSIVE फोटो आ गई

By Ritesh Verma
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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Anant Singh Daughter Shivangi Singh Photo Damaad Rishikesh Kumar Picture: मोकामा के विधायक अनंत सिंह की छोटी बेटी शिवांगी सिंह और बिहटा के ऋषिकेश कुमार की शादी 25 नवंबर को लदमा गांव में हो रही है।

Anant Singh Daughter Shivangi Singh Photo Damaad Rishikesh Kumar Picture
अनंत सिंह के बेटे अभिषेक सिंह के साथ होने वाले दामाद ऋषिकेश कुमार और बेटी शिवांगी सिंह (फाइल फोटो)

Anant Singh Daughter Shivangi Singh Photo Damaad Rishikesh Kumar Picture: मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह की छोटी बेटी शिवांगी सिंह की 25 नवंबर को बिहटा के ऋषिकेश कुमार से शादी की तैयारियां दबंग नेता के गांव लदमा में जोरों पर चल रही है। 25 नवंबर को शिवांगी सिंह की शादी के साथ-साथ अनंत सिंह और नीलम देवी के छोटे बेटे अभिनव कुमार का उपनयन यानी जनेऊ का कार्यक्रम भी है। भूमिहार समाज में जनेऊ अपने आप में बड़ा आयोजन है और इसे गंगा के दोनों पार के इलाके में ब्रह्मर्षि समाज के लोग शादी-ब्याह से अलग भी बड़े स्तर पर करते रहे हैं। संयोग से अनंत सिंह के घर में छोटी बिटिया की शादी और छोटे बेटे का जनेऊ एक ही साथ हो रहा है। इलाके में आम तौर पर चलन है कि परिवार में कोई शादी-ब्याह का आयोजन हो तो घर के छूटे बच्चों का जनेऊ संपन्न कराया जाता है।

शादी के लिए लदमा में बहुत बड़ा पांडाल बनाया जा रहा है, जिसमें शाही भोज के अलावा बॉलीवुड से लेकर भोजपुरी फिल्मों के कलाकार अपने शो से मेहमानों का मनोरंजन करेंगे। यह तो मालूम हो चुका है कि खुद भी दो-तीन करोड़ की लैंड क्रूजर चढ़ने वाले अनंत सिंह ने दामाद ऋषिकेश कुमार को तोहफा में देने के लिए दो-तीन करोड़ रुपये की डिफेंडर कार ली है, जबकि बेटे अभिनव कुमार को जनेऊ के मौके पर तोहफा में करीब एक करोड़ रुपये की बीएमडब्ल्यू कार दे रहे हैं।

छठ के बाद अनंत सिंह की बेटी की शादी की तैयारियों में और तेजी आएगी

16 नवंबर को बिहार का महापर्व छठ है, जिसके बाद अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की शादी की तैयारियों में और तेजी आ जाएगी। विधायक इस समय शादी का न्योता बांटने में व्यस्त हैं और नेता से लेकर समाज, मित्र और परिवार के लोगों को निमंत्रण भेज रहे हैं। 20 नवंबर को शादी का तिलक है, जिसके लिए अनंत सिंह काफिला लेकर दानापुर जाएंगे, जहां एक रिसॉर्ट में होने वाले दामाद को वो डिफेंडर कार समेत जेवर-नकद वगैरह तोहफा में भेंट करेंगे। 23 नवंबर को हल्दी कलश रखा गया है। शादी से पहले 24 नवंबर को मेंहदी और संगीत का कार्यक्रम है, जिस दिन फिल्म और गानों की दुनिया के बड़े-बड़े कलाकारों से महफिल रंगीन होगी। 25 नवंबर को सुबह में पहले अनंत सिंह के बेटे अभिनव का जनेऊ है। शाम में होने वाले दामाद ऋषिकेश कुमार बारात लेकर आएंगे और रात में शिवांगी सिंह से शादी रचाएंगे। सबकी नजर इस शादी में वरमाला से विदाई तक रस्म के राजसी इंतजाम पर टिकी है।

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Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा पत्रकारिता में 25 साल से अलग-अलग भूमिका में अखबार, टीवी और डिजिटल में काम कर चुके हैं। दैनिक जागरण के साथ बिहार में 5 साल तक जिला स्तर की प्रशासनिक और क्राइम रिपोर्टिंग करने के बाद रीतेश ने आईआईएमसी, दिल्ली में दाखिला लेकर पत्रकारिता की पढ़ाई की। एक साल के अध्ययन ब्रेक के बाद रीतेश ने विराट वैभव से दोबारा काम शुरू किया। फिर दैनिक भास्कर में देश-विदेश का पेज देखा। आज समाज में पहले पन्ने पर काम किया। बीबीसी हिन्दी के साथ आउटसाइड कंट्रीब्यूटर के तौर पर जुड़े। अखबारों के बाद रीतेश ने स्टार न्यूज के जरिए टीवी मीडिया में कदम रखा। रीतेश ने टीवी चैनलों में रिसर्च डेस्क पर लंबे समय तक काम किया है और देश-दुनिया के विषयों पर तथ्यपरक जानकारी सहयोगियों को आगे इस्तेमाल के लिए मुहैया कराई है। सहारा समय और इंडिया न्यूज में भी रीतेश रिसर्च का काम करते रहे। इंडिया न्यूज की पारी के दौरान वो रिसर्च के साथ-साथ चैनल की वेब टीम के हेड बने और इनखबर न्यूज पोर्टल को बतौर संपादक शुरू किया। लाइव हिन्दुस्तान के साथ एडिटर- न्यू इनिशिएटिव के तौर पर पिछले 6 साल से जुड़े रीतेश फिलहाल उत्तर प्रदेश और बिहार की खबरों और दोनों राज्यों की टीम को देखते हैं। और पढ़ें
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