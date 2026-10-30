अनंत सिंह की बेटी की 25 नवंबर को शादी है, विदाई के बाद टाइम पर सरेंडर करेंगे विधायक
Anant Singh Daughter Wedding: मोकामा के विधायक अनंत सिंह की छोटी बेटी शिवांगी सिंह की 25 नवंबर को शादी है। बेटी की शादी के बाद अनंत सिंह को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 1 दिसंबर तक सरेंडर करके वापस जेल जाना है।
Anant Singh Daughter Wedding: मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह की छोटी बेटी शिवांगी सिंह की 25 नवंबर को शादी है। जानकारी के मुताबिक अनंत सिंह ने शिवांगी की शादी पटना जिला के बिहटा इलाके में तय की है। शादी के लिए अनंत सिंह के पैतृक गांव बाढ़ अनुमंडल के लदमा गांव में तैयारियां तेजी से चल रही है। माना जा रहा है कि अनंत सिंह लदमा गांव से ही बेटी की शादी करेंगे। अनंत सिंह और नीलम देवी के तीन बेटे और दो बेटियां हैं। अनंत सिंह की बड़ी बेटी राजनंदिनी सिंह की शादी लखीसराय जिले में हुई है और बड़े दामाद केंद्रीय सेवा के पदाधिकारी हैं। छोटी बेटी शिवांगी की शादी जिस लड़के से तय हुई है, उसके बारे में अभी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। अनंत सिंह के तीन बेटे अभिषेक कुमार, अंकित कुमार और अभिनव कुमार हैं, जिनमें पहले दोनों जुड़वां भाई हैं।
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के प्रचार के दौरान 30 अक्टूबर को मोकामा में दुलारचंद यादव की सनसनीखेज हत्या के केस में पटना हाईकोर्ट से अनंत सिंह को दी गई जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उनको आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है। अनंत सिंह के वकील ने कोर्ट से बेटी की शादी 25 नवंबर को तय होने की बात बताई, जिसके बाद कोर्ट ने सरेंडर करने के लिए एक महीने की मोहलत दे दी। मामले की अगली सुनवाई चार महीने बाद होगी। राज्य सरकार को भी चार महीने में अपनी जांच और कार्रवाई पूरी करने कहा गया है।
Anant Singh News: सु्प्रीम कोर्ट के आदेश पर वापस जेल जाएंगे अनंत सिंह, कहा- सरेंडर कर देंगे, नीरज ने केस में फंसा दिया
दुलारचंद यादव हत्याकांड में गिरफ्तारी के जेल में बंद रहते ही अनंत सिंह ने मोकामा विधानसभा सीट से चुनाव में जीत दर्ज की थी। अनंत सिंह ने मोकामा के बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी को हराया था, जो राजद के टिकट पर लड़ी थीं। जन सुराज पार्टी के पीयूष प्रियदर्शी तीसरे नंबर पर रह गए थे, जिनके साथ दुलारचंद यादव हत्या के दिन प्रचार में घूम रहे थे। अनंत सिंह को पुलिस ने दुलारचंद के पोते नीरज द्वारा दर्ज कराई गई नामजद प्राथमिकी के बाद 2 नवंबर को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। पटना हाईकोर्ट ने अनंत सिंह को 19 मार्च को जमानत दी, जिसके बाद वो बाहर आए थे।
दुलारचंद यादव के पोते नीरज ने सर्वोच्च न्यायालय में अनंत सिंह को दी गई बेल को इस आधार पर चुनौती दी कि उच्च न्यायालय ने अनंत सिंह के 67 केस की क्रिमिनल हिस्ट्री पर गौर किए बिना उन्हें जमानत दी है। हाईकोर्ट ने क्राइम हिस्ट्री को राजनीतिक बदले की भावना से जोड़कर पेश की गई अनंत सिंह की दलील को माना था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले पर आश्चर्य जाहिर किया, लेकिन बेल रद्द करने के बदले जमानत को निष्प्रभावी करते हुए अनंत सिंह को बेटी की शादी के फौरन ही बाद आत्मसमर्पण करके वापस जेल जाने कह दिया है।